Cinque motivi sorprendenti per visitare Bali

Milano, 28 gennaio 2025 – Bali è un’isola che affascina per le sue bellezze naturali e la sua cultura millenaria, ma è molto più di questo. Francesca Rizzo e Michele Porinelli hanno lasciato una carriera di successo in Italia per abbracciare lo stile di vita balinese e trasferirsi definitivamente in questo splendido territorio. Vivendola appieno, hanno scoperto che è una destinazione sorprendente per:

offre ospitalità

opportunità interessanti per il benessere

il business

la scoperta di luoghi incontaminati

ma anche un’energia creativa coinvolgente.

Ecco le 5 ragioni inaspettate che rendono quest’isola davvero imperdibile

Bali, la “Los Angeles asiatica” che abbraccia sport e benessere

“Nell’immaginario collettivo Bali è legata soprattutto a yoga, meditazione e balli tradizionali; in realtà nell’isola viene praticata una vera e propria cultura del fitness. Qui tutti sono in forma e si dedicano con interesse allo sport – raccontano Michele e Francesca. Tra palestre ultra moderne, studi di pilates, centri padel, spazi di relax come saune e ice bath, Bali celebra il benessere fisico e mentale ed emana un’energia contagiosa, rendendo questa destinazione un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di wellness completa”.

Bellezza e trattamenti estetici d’avanguardia

Bali, oggi, è un punto di riferimento mondiale per i trattamenti estetici avanzati. “Qui, la cura della bellezza va oltre il massaggio balinese tradizionale. Ci sono centri specializzati che offrono trattamenti innovativi e tecniche all’avanguardia in medicina estetica. Questi centri sono l’ideale per chi cerca risultati eccellenti e gli ultimi trend estetici, potendo contare su costi più accessibili, rispetto ad altre parti del mondo, senza rinunciare a standard di qualità altissimi”, spiega Francesca Rizzo.

Cucina internazionale di alto livello

“Bali è un vero e proprio paradiso per i gourmet. Grazie alla grande varietà di residenti, anche stranieri, e turisti provenienti da ogni angolo del mondo, offre un’incredibile scelta di cucine internazionali e la qualità media è straordinaria. Si potrebbe fare colazione, pranzo e cena fuori ogni giorno per anni, senza riuscire a provare tutti i ristoranti dell’isola. Ogni realtà ha un concept ben definito: dal menu all’arredamento, tutto è studiato per riflettere il tipo di cucina e la nazionalità che rappresenta”, racconta Michele Porinelli. L’offerta culinaria di Bali, quindi, è un’avventura da scoprire giorno dopo giorno.

Bali, il punto di partenza per esplorare l’Indonesia

“A soli 90 minuti di volo da Bali, ci sono isole come Sumba, un paradiso incontaminato che pochi conoscono. Bali è circondata da altre isole incantevoli, fuori dai circuiti turistici più battuti, che offrono un’autentica esperienza di viaggio, lontano dalle folle. Questi luoghi sono perfetti per chi ama l’avventura e vuole scoprire angoli di mondo ancora poco conosciuti” spiegano Michele e Francesca.

Bali come fucina di opportunità imprenditoriali

Un’altra sorprendente caratteristica di Bali è la sua capacità di trasformare le idee in realtà. “Qui vige un concetto chiaro e semplice: volere è potere. Bali trasmette un’energia di grandissima concretezza e possibilità. Se hai un’idea, un progetto, puoi realizzarli senza dover affrontare la burocrazia infinita che spesso trovi, ad esempio, in Italia. Per queste ragioni l’isola è diventata un punto di riferimento per imprenditori e start-up. In soli due anni, abbiamo visto crescere e prosperare la nostra società immobiliare, grazie a un contesto che favorisce l’imprenditorialità”, concludono Francesca Rizzo e Michele Porinelli che, proprio a Bali, hanno dato vita al loro sogno immobiliare, creando Bali Holiday Properties, la società specializzata in affitti turistici che, entro il 2028, conta di creare cento ville, interamente finanziate, da remoto, da investitori italiani.