Zanzibar: porta d’Africa e isola delle spezie, nel mare smeraldo dell’Oceano Indiano

Al largo della costa orientale africana, spunta Zanzibar, piccola isola tropicale circondata da un mare color smeraldo, litorali di sabbia bianca e foreste rigogliose. Il mare cristallino e i fondali splendidi la rendono una delle destinazioni più esclusive e apprezzate al mondo.

Uno degli aspetti più affascinanti di Zanzibar è la sua cultura swahili: fusione di influenze arabe, persiane e bantu, evidente tanto nelle tradizioni quanto nelle architetture. I paesaggi languidi e i pomeriggi caldi invitano a spostarsi tra spiagge idilliache e luoghi intrisi di atmosfera arabeggiante, accompagnati da sapori, musiche e culture che mescolano radici indiane, africane ed europee.

Zanzibar è un arcipelago composto da isole e isolotti situati a circa 40 chilometri dalla costa della Tanzania. Per molti è la dolce "Porta d’Africa", per tutti è "l’Isola delle Spezie", grazie ai suoi intensi aromi di cannella, chiodi di garofano, vaniglia e noce moscata.

Zanzibar rappresenta il lato elegante e accogliente dell’Africa, perfetto per organizzare una fuga al sole tra meraviglie naturali. Per chi affronta l'inverno a casa, l’emozione di tuffarsi nelle acque turchesi di Zanzibar è impareggiabile: con una temperatura ideale di circa 30 gradi, si può nuotare tra oltre 400 specie di pesci tropicali, tartarughe e persino delfini. Un’esperienza che unisce il comfort di una vacanza esclusiva alla magia di una natura selvaggia e incontaminata.

Kiwengwa: chilometri di litorale bianchissimo

Tra i litorali più suggestivi di Zanzibar, Kiwengwa si distingue per la sua lunga distesa di sabbia bianca, un paradiso di 8 chilometri che sembra disegnato per chi cerca relax e bellezza naturale. Qui sorge il Bravo Kiwengwa una struttura che unisce il fascino tradizionale dello stile locale al comfort moderno. Il villaggio, immerso in un rigoglioso giardino tropicale con alte palme, si sviluppa attorno a un corpo centrale, circondato da freschi bungalow di uno o due piani, caratterizzati da un design etnico e moderno. Gli interni sono arredati con pavimenti in cotto, ampi letti a baldacchino e tetti in "makuti", le tipiche coperture a capanna fatte di foglie di palma intrecciate. La struttura dispone di una grande piscina con zona separata per bambini, ideale per le famiglie.

Paesaggi tra bassa e alta marea

Il tratto di costa su cui si trova il Bravo Kiwengwa è perfetto per lunghe passeggiate in riva al mare, dove il bianco della sabbia incontra il turchese dell’oceano. Il movimento delle maree, un fenomeno tipico di Zanzibar, trasforma continuamente il paesaggio: con la bassa marea, la spiaggia si allarga fino a 200 metri, rivelando piccole conchiglie e coralli portati dal mare. È possibile camminare per lunghi tratti verso la barriera corallina, provando la sensazione unica di "camminare sul mare”. Kiwengwa non è solo una destinazione balneare: è un’esperienza che unisce il piacere di una vacanza di relax e scoperta al contatto con la natura, con momenti indimenticabili in uno dei luoghi più affascinanti dell’isola.

Cucina, sport e benessere

Anche la cucina è un momento coinvolgente della vacanza al Bravo Kiwengwa: aperitivi sulla spiaggia con piña colada, cocktail tropicali e piatti freschi a base di pesce, aragosta e scampi. Il ristorante principale Ngalawa propone buffet con cucina italiana e sapori locali, mentre la pizzeria Garden e il Baobab Beach Café sfornano pizze e miscelano bevande rinfrescanti, perfette per un pasto informale fronte mare. Nel villaggio le giornate sono animate con feste a tema, beach party e danze locali. Il divertimento è per tutti, per i più piccoli, le mascotte Tarta e Stellina guidano la baby dance, mentre i teenager si divertono con laboratori creativi e sfide social. Gli sportivi in cerca di sfide possono partecipare al torneo di beach volley per vincere la Coppa Kiwengwa o cimentarsi in tennis, ping-pong e WellDance, che unisce fitness e coreografie. Per un tocco di relax al centro benessere fanno trattamenti per viso e corpo, decisamente rigeneranti.

Sposarsi come i Masai: un sì indimenticabile

Qui anche il matrimonio può diventare un’esperienza unica con il suggestivo rito Masai. La cerimonia si svolge sulla spiaggia al tramonto, con un percorso decorato da fiori, palme e fiaccole che creano un’atmosfera magica. Le donne Masai accompagnano gli sposi fino al luogo del rito, dove il capo Masai legge il giuramento di fedeltà, dando inizio a un momento carico di emozione. Canti e danze tradizionali dei guerrieri e delle donne Masai rendono l’evento ancora più speciale e indimenticabile. Il tutto si conclude con una grande festa, perfetta per coronare una giornata unica e ricca di magia.

Tutto quello che c’è da vedere

Zanzibar è un’isola ricca di panorami, esperienze e avventure, capace di regalare emozioni uniche. Tra le escursioni imperdibili, il "Safari Blue" è un vero must: una giornata a bordo di un dhow, la tipica imbarcazione locale dalle vele triangolari, per esplorare lingue di sabbia che emergono e scompaiono con le maree, nuotare tra coralli e delfini, e pranzare all’ombra delle mangrovie.

Chi cerca natura può visitare Prison Island attuale riserva dove vivono le tartarughe giganti, e il vicino Sand Bank, un paradiso di sabbia bianca e mare trasparente. Per un’esperienza sensoriale, le piantagioni di spezie nell’entroterra sono una tappa obbligata: qui si coltivano cannella, pepe, cardamomo, vaniglia, zenzero e citronella, tra profumi intensi che avvolgono l’atmosfera.

L’incontro speciale nella foresta di Jozani, con i suoi 2495 ettari di vegetazione tropicale è con il colobo rosso, una scimmia rara e protetta che vive solo qui. Per chi cerca relax, sole e mare incantevole la spiaggia ideale è Kendwa Sunset, dove trascorrere un pomeriggio tra tuffi e tintarella e infine godersi un aperitivo davanti ad un tramonto infuocato. Per chi ama l’avventura, un’escursione in fuoristrada tra le coste e l’entroterra rivela la bellezza autentica di Zanzibar.

E non può mancare una visita alla capitale Stone Town, con il suo mercato centrale, il museo degli schiavi, le viuzze intricate e le architetture che raccontano secoli di influenze arabe, persiane e europee. La giornata si conclude con la Waikiki Night, un vivace beach party organizzato dall’équipe Bravo, tra musica, luci e il rumore del mare. Dopo una vacanza a Zanzibar, si riparte con il cuore zeppo di bei ricordi e un pizzico di malinconia: lasciare questo paradiso non è mai facile.