Corea del Sud: cosa vedere, cosa mangiare e quando partire

Tra le mete asiatiche, la Corea del Sud si distingue sempre di più, offrendo un mix unico di templi millenari, metropoli vivaci e spiagge incantevoli , il tutto immerso in una natura rigogliosa che copre gran parte del territorio. Questo Paese rappresenta un perfetto connubio tra modernità e tradizione: da un lato, città ipertecnologiche come Seul; dall'altro, piccoli villaggi dove sopravvivono usanze antiche e affascinanti.

La Corea del Sud è una delle destinazioni più affascinanti e meno conosciute dell'Estremo Oriente , abitata da un popolo caloroso e ospitale. Qui cristianesimo, buddismo e confucianesimo convivono in un armonico intreccio culturale, fatto di quiete e bellezza. Sebbene sia ancora poco esplorata dai viaggiatori occidentali, il Paese sta guadagnando rapidamente popolarità grazie al successo globale della sua cultura pop: i gruppi musicali, le serie TV di successo e la celebre industria della cura della pelle attirano sempre più curiosi e appassionati.

La capitale, Seul, è il punto di partenza ideale per qualsiasi itinerario alla scoperta del Paese. Futuristici grattacieli e trasporti pubblici all'avanguardia convivono con l'atmosfera contemplativa dei templi buddisti. Per chi desidera esplorare la Corea del Sud in profondità, gli esclusivi tour firmati Turisanda e ideati da esperti travel designer offrono itinerari ricchi di esperienze dove nulla è lasciato al caso. Anche il numero dei partecipanti è ristretto, il che garantisce la qualità delle visite e degli spostamenti. Ecco alcune delle tappe imperdibili.

Seul, cosa vedere

Si parte da Seul per qualsiasi itinerario alla scoperta della Corea del Sud, che sia di pochi o più giorni. La capitale è una città immensa che vanta un patrimonio artistico e storico straordinario, tra musei, quartieri caratteristici, templi e villaggi tradizionali. Tra le attrazioni principali spiccano i sontuosi palazzi reali e gli eleganti giardini. Il più famoso è il Gyeongbokgung, un complesso grandioso armoniosamente inserito nel paesaggio cittadino. Qui è possibile assistere alla suggestiva cerimonia del cambio della guardia , che si tiene allo scoccare di ogni ora.

Un'esperienza imperdibile è perdersi tra i vicoli tortuosi del villaggio Bukchon Hanok con le sue caratteristiche case dai tetti ricurvi, chiamate "Hanok". Per immergersi nell'atmosfera locale, è anche possibile noleggiare un hanbok, l'abito tradizionale coreano, una passeggiata qui deve prevedere anche una visita a Samcheong-dong , lungo questa via infatti, si trovano ristoranti e tante piccole botteghe artigianali. Dopo una mattinata dedicata alla scoperta, il primo pranzo a Seul non può che essere a base di bibimbap, il piatto nazionale. Letteralmente "riso mescolato", il bibimbap è un'esplosione di sapori composta da riso bollito, verdure saltate, uova e carne. Spesso servito nel dolsot, una ciotola in pietra molto calda, gli ingredienti vengono mescolati direttamente a tavola. La giornata può concludersi con uno spettacolo unico: le 380 fontane colorate che illuminano il ponte Banpo . Il gioco di luci e acqua crea un'atmosfera straordinaria e scenografica.

Tra i templi buddisti più significativo spicca il Tempio Jogyesa nel distretto di Jongno. Questo luogo di culto è uno dei più importanti centri del buddismo Zen in Corea del Sud. Qui è possibile sedersi in meditazione, contemplare la statua del Buddha o partecipare a una cerimonia del tè. La visita è particolarmente suggestiva di notte, quando l'illuminazione esalta i colori dell'architettura.

Non lontano si trova Namdaemun , l'antico portale meridionale della città murata, situato tra la Stazione di Seul e il municipio, nel distretto di Jung. A pochi passi, il grande mercato omonimo è uno dei più antichi e famosi della capitale. Il luogo ideale per acquistare tessuti pregiati, ginseng, prodotti cosmetici naturali e oggetti artigianali, e assaporare il tteokbokki , un piatto a base di gnocchi di riso in salsa piccante.

Per gli amanti dello shopping e della cucina, il quartiere centrale di Myeongdong è un'altra meta interessante. Un susseguirsi di negozi di moda coreana, cosmetici, gallerie d'arte e tradizionali caffè, è anche il regno del cibo da strada.

A sud del distretto di Jung si trova il Monte Namsan , sulla cui sommità svetta la Torre di Seul . Da qui è possibile godere di una vista indimenticabile sulla metropoli. Con i suoi 236 metri di altezza, la torre offre una panoramica mozzafiato che spazia dai palazzi storici ai quartieri moderni.

Gyeongju, l'antica capitale

Per esplorare al meglio Gyeongju , patrimonio Unesco, si deve partire dai siti storici. L'antica capitale del regno di Silla è soprannominata il “museo senza pareti”. A Gyeongju convivono antichi palazzi, tombe reali, templi buddisti e spazi moderni come Hwanglidan-gil , una stradina piena di caffè e boutique, all'interno di edifici hanok. Molto interessante è la torre Cheomsongdae , un osservatorio astronomico dell'Estremo Oriente costruito nel settimo secolo. Tra i luoghi più belli di Gyeongju c'è il Woljeonggyo, un ponte di legno coperto, il più grande della Corea, una struttura sorprendente che si riflette sull'acqua sottostante. Prima di lasciare Gyeongju bisogna fare una visita al tempio di Bulguksa e alla grotta di Seokguram che custodisce un Buddha monumentale. Infine, lo Stagno Anapji , cuore di un antico giardino. Dopo il tramonto, il palazzo si riflette nell'acqua dello stagno creando un quadro ideale.

Busan sul mare

Dopo la grande Seul e Gyeongju, troviamo Busan che con i suoi più di 3 milioni di abitanti è la seconda metropoli più popolosa dopo la capitale. Busan è una città portuale vivace e sorprendente. A nord est, prima di entrare in città, si trova Haedong Yonggungsa conosciuto come il tempio sul mare. Questo suggestivo tempio buddista, nella contea di Gijang, è considerato uno dei siti più importanti dedicati al culto di Haesu Gwaneum Daebul.

Arrivati ​​​​in città non perdete una visita al brulicante mercato del pesce di Jagalchi, una passeggiata al Bosu Book Street, un vicoletto paradiso per gli amanti dei libri, e una sosta shopping a BIFF Square tra negozi e bancarelle di street food. Altra tappa il villaggio culturale di Gamcheon , centro artistico straordinariamente colorato e decorato, ricco di estrosi caffè e street art. Una visita al Parco Yongdusan porta direttamente alla salita sulla Torre di Busan, alta ben 118 metri con vista sul porto.

Il Parco di Taejongdae è una delle zone più suggestive della città per una passeggiata con vista sulle scogliere a picco sul mare. Tra le spiagge più popolari della Corea del Sud c'è Haeundae, una striscia di sabbia lunga oltre un chilometro e mezzo, circondata da grattacieli. L'area di Haeundae è un secondo centro della città, piena di locali, ristoranti e hotel.

Damyang, senza tradizioni tempo

Altro scenario unico è il villaggio di Damyang con il suo Soswaewon, tipico giardino coreano costruito nel sedicesimo secolo, per poi proseguire con una passeggiata nella foresta di bambù. A Namwon si trova il padiglione Gwanghallu, celebre per la storia d'amore tra una Kisaeng (rispettivo di una Geisha giapponese) e il suo amato. Da provare l'esperienza di dormire in un Hanok, una casa tradizionale coreana dove le pareti sono fatte di carta e bambù. Dopo le 21, qui cala il silenzio e tutto si trasforma in un'oasi di pace.

Jeonju, tra laboratori e piccoli caffè

Nella lista dei luoghi da visitare non può mancare il villaggio Hanok di Jeonju , un tranquillo e antico borgo con 800 abitazioni tradizionali conservate fin dal periodo del Regno di Shilla . Questo centro storico è ricco di laboratori che producono la celebre carta hanji e graziosi caffè dove sorseggiare il liquore coreano “soju”. Raggiungete anche Suwon per una visita alla fortezza di Hwaseong, una delle più grandi strutture militari del paese, costruita durante la dinastia Joseon e oggi patrimonio dell'umanità UNESCO.

Soggiorno al tempio

Oltre ai luoghi da visitare una delle esperienze più immersive e uniche da vivere in Corea del Sud è quella di trascorrere due giorni in un tempio buddista e partecipare alle preghiere e alle cerimonie religiose, un modo per ritrovare la pace interiore. Immersi nella natura, in luogo di pace, dopo essere stati accolti dai monaci si visita il tempio e si partecipa alla cena rigorosamente vegetariana, composta da riso e verdure. Il canto di apertura detto "Yebool" dà il via alle preghiere, seguito dalle 108 prostrazioni di ringraziamento. La sveglia suona molto presto al mattino: all'alba, la giornata inizia con la meditazione zen e la cerimonia del tè. Con questa pratica, la mente diventa leggera come mai hai sperimentato prima.

Quando andare

Le stagioni, ben distinte , offrono esperienze uniche: dalla fioritura dei ciliegi in primavera ai colori autunnali delle montagne, dalle estati vivaci agli inverni sugli sci tra i monti innevati. Inoltre la Corea del Sud è famosa per i suoi festival , come quello delle Lanterne di Jinju che illumina la stagione autunnale e il Festival del Fango di Boryeong a luglio, o ad ottobre il Busan International Film Festival (BIFF) diventando il più grande evento cinematografico nell'Asia. I tour Voyager di Turisanda offrono esperienze autentiche, pensate per un'immersione nella cultura, nelle tradizioni e nelle peculiarità di ogni luogo che si visita o in cui si soggiorna, in qualsiasi periodo dell'anno. Si scopre così un nuovo modo di viaggiare, dove l'esclusività incontra l'intensità e ogni itinerario diventa un racconto incancellabile.