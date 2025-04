Trenino Verde delle Alpi, emozioni in quota: l’itinerario e i consigli sulle tappe

Da Domodossola a Berna, dal Piemonte al cuore delle Alpi svizzere, per una gita giornaliera o un'avventura di più giorni, con tappe che includono anche una gita in battello sul lago di Thun o visite alla scoperta di Spiez, località turistiza svizzera.

E' il Trenino Verde della Alpi, un'idea di viaggio per i prossimi ponti festivi e per la bella stagione. Un modo per viaggiare slow con la famiglia o gli amici, senza stress, conciliando passeggiate nella natura e gite in bicicletta. Il Trenino Verde è un treno panoramico che parte da Domodossola e raggiunge Berna, attraversando le Alpi svizzere. Durante il viaggio che dura due ore e venti è possibile ammirare dalle ampie finestre panoramiche del Trenino, cime montuose, verdi vallate e curatissimi paesini che sembrano usciti da una fiaba. Il treno tocca 6 stazioni, da Domodossola arriva a Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e infine Berna, il capolinea.

Uno spettacolare passaggio del Trenino Verde delle Alpi

Il documento di viaggio per un'esperienza sul Trenino Verde delle Alpi è la Carta giornaliera BLS Trenino Verde che si può acquistabile su bls.ch/treninoverde o tramite i rivenditori ufficiali. Il documento di viaggio, disponibile anche per 2 giorni, consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno per visitare le meravigliose località svizzere toccate dal treno, e include anche la gita in battello sul lago di Thun. Viaggiare a bordo del Trenino Verde delle Alpi è un'avventura lungo il suo tragitto ferroviario tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, con tantissime le occasioni per immergersi nella natura. Ecco qualche idea.

In gita nei dintorni del lago di Thun

La regione di Thun è lo scenario ideale per una gita primaverile rilassante e sorprendente con un tour in battello (compreso nella carta giornaliera BLS Trenino Verde) sul lago o tra le maestose montagne intorno al lago. Thun è la porta di ingresso all'Oberland bernese, all'entrata della città sorge il suo enorme castello di Thun, un edificio imponente che risale tra il 1180 e il 1190. Al suo interno è allestito in museo storico che espone reperti della regione e della sua storia degli ultimi 800 anni. Dalla città si snodano si snodano sui monti Niesen, Niederhorn e Stockhorn, mentre le Grotte di San Beato aprono le porte su un mondo ricco di meraviglie sotterranee. Oltre alla visita della città un'altra opzione è quella di provare una piacevole gita in battello sul lago di Thun, ammirando il paesaggio mozzafiato delle montagne circostanti.

Il Castello di Oberhofen sul lago di Thun

Itinerari per famiglie a Spiez

Per vivere una giornata diversa in famiglia è possibile avventurarsi alla scoperta di Spiez, nella baia della località svizzera si trova una moderna struttura per skater, un parco giochi all’avanguardia e un campo da minigolf. Inoltre, i sentieri escursionistici permettono di esplorare Spiez a piedi, come il suggestivo percorso circolare di 14 km che tocca gli angoli più affascinanti della località. Nel cuore del vigneto di Spiez si snoda inoltre il sentiero tematico ‘Erlebnispfad am Rebberg’, perfetto per un’esperienza immersiva nella natura.

Sentieri escursionistici da Kandersteg

Una delle tappe ideali ammirare paesaggi di montagna attraverso percorsi adatti a ogni tipo di preparazione fisica è Kandersteg. Si trova a quota 1.200m e regala una fantastica vista sul massiccio della Blümlisalp. Questa tranquilla località turistica con circa 1.000 abitanti ha conservato il suo carattere originale grazie agli chalet in legno e, in estate, è un paradiso per chi ama le escursioni a piedi.

Kandersteg

Da questa località partono sentieri più o meno impegnativi, che variano dai 3 ai 16 chilometri e si snodano tra boschi, prati, vallate di montagna e ripide pareti rocciose, costeggiano fiumi e graziose case tradizionali in legno. Uno dei sentieri più frequentati e privo di barriere architettoniche è quello del Wageti-Rundweg lungo il fiume Kander che offre uno scorcio sull’imponente paesaggio di montagna che circonda Kandersteg, incontrando l’International Scout Centre, che durante la stagione più calda accoglie gruppi di scout da tutto il mondo, e maestose case coloniche dalle facciate riccamente dipinte che lasciano intuire l’interessante storia di questo paese d’alta montagna.

In bicicletta a Berna

Veduta della città vecchia di Berna in primavera

Capitale federale della Svizzera con la città vecchia patrimonio Unesco, Berna è la città ideale dove noleggiare una bicicletta per visitare la regione che la circonda. Da Berna partono molti itinerari adatti per una pedalata all’aria aperta, con bici tradizionali e le E-bike che si possono noleggiare in diversi punti della città anche vicino alla stazione dei treni. In sella alla bicicletta è possibile godere del il ritmo serafico della città elvetica tra negozi curati, tranquilli caffè e ristoranti storici, ma anche un’interessante scena culturale. Dopo la visita alla città si possono esplorare i dintorni: qui la natura regala scenari magici in ogni stagione che si possono raggiungere in pochissimi minuti di e-bike. Tra i percorsi disponibili che partono dalla città, un tour tematico di 58km che riunisce le comunità locali attorno alla capitale, attraversando la “cintura verde”, lungo la quale non mancano occasioni per viziare il palato, per poi proseguire verso l’Emmental e la regione del Gantrisch. Lungo il percorso diversi cartelli verdi segnalano i punti di interesse a cui vale la pena prestare attenzione per apprendere informazioni interessanti, curiose e sorprendenti sulla natura circostante.