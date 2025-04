Marsa Matrouh: l’estate tra onde cobalto e cielo azzurro

Mare dai riflessi maldiviani e sabbia vellutata a tre ore dall'Italia. Marsa Matrouh si trova sulla costa mediterranea dell'Egitto, a circa 290 chilometri a ovest di Alessandria e 400 da Il Cairo. Ancora poco battuta rispetto a località come Sharm el Sheikh o Marsa Alam, questa destinazione regala un'esperienza unica ed ancora più autentica.

Le sue spiagge, tra le più belle del Mediterraneo africano, si estendono per chilometri di sabbia fine e bianca, bagnate da un’acqua che sfuma dal turchese all'indaco, sempre limpida e calma. Protetta da una serie di rocce che creano un frangiflutti naturale, la baia è il luogo ideale per chi cerca panorami mozzafiato e tranquillità.

Spiagge come Cleopatra’s Beach, famosa per la sua bellezza selvaggia, sono intrise di leggende. Si dice che proprio qui la regina abbia trascorso parte del suo tempo, facendo di questa località un angolo di paradiso senza pari.

Marsa Matrouh: cosa fare nei dintorni

Non solo mare incantevole: questa zona è anche tutta da esplorare, con escursioni imperdibili. Secondo la tradizione, Alessandro Magno si fermò qui durante il suo viaggio verso l'Oriente, scegliendola per una pausa leggendaria. Oggi, la città è una porta d'ingresso alle meraviglie del nord dell'Egitto, come l’affascinante Alessandria, con i suoi palazzi moderni e la sua storia antichissima. Un'altra tappa imperdibile è Il Cairo, con le sue maestose piramidi di Giza, la Sfinge e il Grand Egyptian Museum — il più grande museo egizio al mondo — una destinazione che merita un’intera giornata di visita.

Infine il vero gioiello storico della regione: l’Oasi di Siwa. A pochi chilometri da Marsa Matrouh, avvolta dalle dune del Sahara, è una delle più grandi oasi di tutta l’Africa e custodisce un ricco patrimonio storico. Legata anche alla figura di Cleopatra, che secondo la tradizione la scelse come rifugio grazie alla presenza di una sorgente di acqua calda, Siwa ospita i resti di un antico villaggio berbero ai piedi di un piccolo monte. Qui il paesaggio si stratifica in un susseguirsi di colori: l’ocra del deserto, il verde dei palmeti e l’azzurro del cielo si fondono meravigliosamente. Tra le testimonianze più affascinanti, spicca il tempio dell’oracolo di Amon, dove – narra la leggenda – Alessandro Magno si recò per ricevere il favore divino prima della sua conquista d’Egitto. Intorno all’oasi si estendono laghi salati, palme a perdita d’occhio e maestose distese di sabbia.

Le spiagge di Marsa Matrouh

Marsa Matrouh è soprattutto una destinazione ideale per chi sogna spiagge da sogno e acque cristalline. Tra le più affascinanti c’è Ageeba Beach, una baia selvaggia e suggestiva che si apre una ventina di chilometri a ovest della città, incastonata tra le scogliere. Poco più in là, verso il confine con il deserto, si trovano i celebri Bagni di Cleopatra, una piscina naturale immersa nella leggenda. Qui, si narra che la regina e Marco Antonio si rifugiassero, anche se oggi non è possibile nuotare a causa delle onde e delle rocce. Il panorama è straordinario, e la spiaggia di Cleopatra, spesso battuta dal vento, è molto amata dagli sportivi per le sue onde vivaci.

A pochi chilometri, un altro luogo che merita una sosta è Rommel Beach, dove il mare incontra la storia: qui si trovava il quartier generale del generale tedesco Erwin Rommel, noto come la “Volpe del deserto”.

Per chi cerca quiete e romanticismo, Gharam Beach è l’ideale: sabbia chiara, acque turchesi e un’atmosfera intima, perfetta per rilassarsi lontano dal caos.

Infine, impossibile lasciare Marsa Matrouh senza aver visto Almaza Beach, considerata una delle spiagge più belle di tutto il Mediterraneo: una gemma dove la natura incontaminata disegna ogni giorno scenari da cartolina.

Il periodo migliore per una visita

Il clima di Marsa Matrouh è mediterraneo, con estati calde ma mai opprimenti. Il periodo ideale per organizzare un viaggio da queste parti va da maggio a ottobre, quando le giornate sono generalmente soleggiate e le temperature miti rendono il soggiorno particolarmente piacevole. Le acque calde sono perfette per nuotare, con temperature che raramente superano i 32 gradi durante i mesi estivi, senza mai diventare roventi come nel Sud dell'Egitto.

Un soggiorno a cinque stelle

Il tratto di Mediterraneo africano che va da Marsa Matrouh a El Alamein è un susseguirsi di acque dai riflessi turchesi, che si rincorrono su banchi di sabbia sottilissima e setosa. Indiscutibilmente bellissimo. A ridosso di queste acque sorge il SeaClub Style Jaz Crystal di Francorosso, un resort 5 stelle all inclusive che si affaccia direttamente sul mare di Almaza Bay, conosciuta anche come “Perla del Mediterraneo”. Uno degli scorci più incantevoli d’Egitto, immerso in un contesto di relax e tranquillità a meno di 40 chilometri da Marsa Matrouh. La struttura dispone di piscine, ristoranti tematici e una vasta gamma di attività sportive, mentre Francorosso offre numerose escursioni per chi desidera esplorare la zona. Se preferisci dedicarti al dolce far niente, ti basterà stenderti su un lettino, prendere il sole e godere della vista suggestiva della baia, sorseggiando un cocktail all'ombra di gazebo e ombrelloni. E, al calar della sera, lasciati avvolgere da un momento di piacere con un bagno di vapore alla Spa del vicino Bravo Almaza Beach.