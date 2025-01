Piramidi, spiagge dorate, tesori antichi: il fascino senza tempo dell'Egitto

L'Egitto è una terra dove il mare e il deserto si fondono in scenari mozzafiato. Il Nilo , uno dei fiumi più lunghi al mondo, non è solo una via d'acqua, ma un mito venerato dagli antichi Egizi come il dio Hapi. Le sue rive raccontano storie millenarie: a est la terra dei vivi, con templi e città; a ovest quella dei morti, con piramidi e necropoli che celano i misteri di una cultura lontanissima nel tempo. Si dice che una crociera sul Nilo sia il viaggio della vita, e chi l'ha vissuto può confermarlo. Navigare lungo il Grande fiume è un'esperienza unica, che unisce la grandiosità dei monumenti alla dolce quiete delle acque. L'Egitto è anche sinonimo di natura spettacolare: oasi lussureggianti, il maestoso deserto e il Mar Rosso con la sua barriera corallina, tra le più belle del mondo. Per meravigliarsi davanti alla bellezza di questi fondali, non può mancare una tappa a Sharm El Sheikh , con le sue spiagge dorate, i fondali ricchi di vita marina e l'entroterra da esplorare in quad, è il perfetto equilibrio tra avventura e relax.

La bellissima laguna turchese del parco Marino di Ras Mohamed

Su queste rotte Francorosso offre esperienze che uniscono la tradizione egizia all'eleganza della modernità. I SeaClub , resort situati in località uniche, sono la scelta ideale per chi cerca raffinatezza e comfort. E per chi ama l'avventura, gli itinerari inTour sono un'immersione nella cultura locale e nella scoperta di luoghi straordinari.

Benessere, divertimento e meraviglie naturali

A poche ore dall'Italia, Sharm El Sheikh è la meta perfetta per un'estate senza fine, dove il deserto incontra il mare. In questo paradiso si trova il SeaClub Style Sunrise Arabian Beach, un'oasi di comfort con vista sulla splendida Shark's Bay. Le camere, eleganti e spaziose, offrono privacy e tranquillità e spaziano dalle deluxe swim up alle family suite, ideali per chi viaggia con bambini. Il resort dispone anche di cinque piscine , una delle quali riscaldata in inverno, una dedicata ai più piccoli e una spiaggia privata . Il viaggio gastronomico è altrettanto affascinante, con un ristorante principale a buffet che serve piatti internazionali e sette ristoranti à la carte offrono che specialità provenienti da tutto il mondo, dall'India alla Grecia, passando per l'Italia e la Thailandia. Il SeaClub Style Sunrise Arabian Beach è il punto di partenza perfetto per esplorare Sharm El Sheikh: dalle immersioni nel Parco Marino di Ras Mohamed alle escursioni nel deserto in jeep o quad, fino alla visita al Monastero di Santa Caterina o alla città vecchia , con la la sua suggestiva moschea ei mille bazar che riempiono le vie di profumi di frutta e incensi.

Vista panoramica aerea del fiume Nilo con le Feluche (tradizionali barche a vela egiziane) ad Assuan, in Egitto

La magia dell'antico Egitto: la crociera sul Nilo

Quasi ogni crociera sul Nilo inizia da Luxor , punto di partenza di un viaggio incredibile e indimenticabile, l'antica capitale dei faraoni. Qui si trovano il complesso templare di Karnak , il più importante e il più esteso dell'Egitto faraonico, e il Tempio di Luxor , simboli della grandezza di Amon, il dio degli dei. La Sala Ipostila , con le sue centinaia di colonne alte fino a 23 metri, lascia senza fiato. Conosciuta dai Greci come Tebe, Luxor è anche il punto di accesso alla Valle dei Re dove da centinaia di anni riposano faraoni e regine. Attraversando i Colossi di Memnone , alti 15 metri, si entra in un regno di misteri e tesori. Tra le 65 tombe scoperte spiccano quella di Tutankhamon e il tempio di Medinat Habu , prima dedicato ad Amon e poi trasformato in tempio funerario per Ramses III. Il viaggio sul Nilo rivela continue meraviglie, come il tempio di Dendera vicino a Qena o quello di Edfu, dedicato a Horus, il dio dalla testa di falco. Si arriva fino ad Assuan, la splendida tappa finale di molti itinerari. Qui si può visitare la Grande Diga , simbolo dell'ingegneria contemporanea, o il tempio di Philae , salvato dalle acque e ricostruito sull'isola di Agilkia . Assuan mostra anche un lato più vivace, con il mercato delle spezie, la cultura nubiana e le escursioni sulle tradizionali feluche a vela.

Il Cairo, una città dai mille volti

I minareti, i mercati popolari ei grattacieli, e sullo sfondo si stagliano le piramidi di Giza, la Sfinge e il deserto. Il Cairo è una scoperta che arricchisce qualsiasi viaggio in Egitto. Un soggiorno nella capitale è l'occasione per ammirare il tesoro di Tutankhamon, il Grande Museo Egizio che con le sue sale recentemente inaugurato, dopo 20 anni di lavori, rappresenta il più grande museo archeologico al mondo. Da qui si arriva alle maestose piramidi: Cheope, l'unica delle Sette Meraviglie del Mondo Antico ancora esistente, Chefren, Micerino e la Sfinge , che da millenni custodiscono i segreti dei faraoni. La città offre anche testimonianze della sua storia più recente, come la Cittadella di Saladino . Il mercato di Khan El Khalili, dove spezie, tessuti e artigianato raccontano la vita quotidiana egiziana.

Cullati dalle onde