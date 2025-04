Destinazione Namibia: tutta la magia del Paese dei diamanti

La Namibia è uno di quei luoghi dove lo sguardo si perde, senza confini, tra le morbide curve delle dune di Sossusvlei che, all'alba, si tingono di riflessi ambrati e dorati. Il vento ridefinisce continuamente il paesaggio, modellando le sabbie a ogni istante. Il tempo sembra dilatarsi, raccontando storie antiche di una regione che ha fatto della solitudine la sua forza.

Nel cuore del Parco Etosha, uno dei più celebri dell'Africa, il safari diventa un'esperienza unica. Non più le lussureggianti praterie del Serengeti, ma un orizzonte dominato dalla luce accecante di una vasta distesa salina, che occupa un quarto dell'area protetta. Questo "pan", che in lingua locale significa "grande luogo bianco", rappresenta la vera essenza di Etosha. Le pozze d’acqua che emergono dalla superficie secca attirano una fauna straordinaria: elefanti dalle lunghe zanne, leoni che si adagiano al sole e rinoceronti neri. In questi spazi sconfinati vivono anche i Boscimani, antichi abitanti del Sudafrica, custodi di un sapere ancestrale che si intreccia con le sfumature della savana.

Proseguendo verso sud, il panorama lascia spazio a un colosso di pietra e silenzio: il Fish River Canyon, uno dei più grandi e impressionanti al mondo. Con i suoi 160 chilometri di lunghezza e 550 metri di profondità, racconta milioni di anni di erosione e trasformazioni naturali. Osservarlo dai punti panoramici significa immergersi nella grandiosità della natura africana. Parte del Parco Transfrontaliero di Richtersveld, il Fish River Canyon custodisce una rara biodiversità in un ambiente brullo ma pieno di vita.

Prima di partire per un viaggio in Namibia, vale la pena leggere La spiaggia infuocata di Wilbur Smith. Il romanzo si svolge lungo la Skeleton Coast, la leggendaria Costa degli Scheletri, tappa più a nord del viaggio. Qui le dune dorate del Namib si tuffano nell’Atlantico, in uno scenario spettrale punteggiato da relitti affioranti. Gli inglesi l’hanno chiamata così, i portoghesi “sabbie dell’inferno”, ma i San la chiamano “la terra che Dio ha creato con rabbia”. Eppure, anche in questo ambiente ostile, la vita resiste. A Cape Cross vive la più grande colonia di otarie del mondo, un formicaio brulicante di suoni a pochi passi dall’oceano. Nel deserto del Namib, il più antico del pianeta, e tra l’incontro con gli Himba, un popolo che ancora si ricopre di ocra rossa, il Paese si svela in tutta la sua autenticità. Il Namib accoglie elefanti, ghepardi e custodisce pitture rupestri millenarie. Tra le rovine degli alberi di Deadvlei e i tramonti infuocati, ogni giornata sembra parte di un racconto più grande. Anche il gusto diventa parte del viaggio: assaporare il biltong, carne essiccata e speziata, con le birre artigianali dei mercati locali, avvicina alla vita semplice di un popolo che sa di terra e di mare.

Alla scoperta della Namibia con Turisanda

Per chi sogna un viaggio in Namibia autentico ed emozionante, Turisanda propone due stili diversi ma complementari: Travelling e Voyager. Due modi di esplorare il cuore selvaggio dell’Africa australe, sempre con la garanzia di servizi d’eccellenza.

Travelling è la scelta ideale per chi desidera vivere l’esperienza in piena autonomia senza rinunciare al comfort e alla sicurezza. Si viaggia con un’auto a noleggio 4x4 e si soggiorna in location iconiche come il lussuoso Mowani Mountain Camp nel Damaraland e il prestigioso Dead Valley Lodge all'interno del Parco Nazionale del Namib. Tra le esperienze memorabili: un aperitivo al tramonto tra le rocce rosse, una cena sotto le stelle nella Valle della Luna, la ricerca degli elefanti e la visita ai graffiti rupestri di Twyfelfontein, patrimonio UNESCO. A completare il viaggio, una cena tipica a Swakopmund, in uno dei ristoranti simbolo della cucina namibiana. Travelling offre la libertà di un viaggio dove ogni esperienza si modella sui propri ritmi e desideri.

Voyager è pensato per chi preferisce un tour di gruppo esclusivo, con un numero limitato di partecipanti e guide esperte che parlano italiano. Un viaggio organizzato nei minimi dettagli, con percorsi fuori dai circuiti più battuti e un'attenzione particolare al coinvolgimento autentico nei luoghi e tra le popolazioni locali. Voyager si distingue per l'esperienza di gruppo, con itinerari selezionati che includono escursioni uniche, come i safari esclusivi nel Parco Etosha e l’incontro con le tribù locali.

La libertà di scoprire l’Africa tra comfort e avventura

Il tour Namibia 1924 della linea Travelling è un viaggio di 9 giorni Fly&Drive, alla scoperta dei paesaggi sconfinati e selvaggi, da vivere in libertà e autonomia con chi vuoi tu. Dopo l'arrivo a Windhoek e la visita alla riserva di Naankusee, dedicata alla conservazione della fauna, il tour conduce verso il celebre Parco Etosha, tra safari e incontri ravvicinati con leoni, rinoceronti, elefanti. Si prosegue attraverso il magico Damaraland, con lussuoso soggiorno al Mowani Mountain Camp e visita ai graffiti rupestri di Twyfelfontein. Si raggiunge poi Swakopmund, città costiera di charme coloniale, da cui si esplora la baia di Walvis Bay. Il viaggio culmina nel Parco Namib Naukluft, pernottando al Dead Valley Lodge, con l’alba tra le dune rosse di Sossusvlei e l’escursione al suggestivo Sesriem Canyon. Un’esperienza autentica, resa indimenticabile dai lodge esclusivi immersi nella natura.

Voyager Namibia: viaggio tra dune, savane e popoli antichi

Le magie in Sudafrica accadono, qualsiasi sia la formula del viaggio. Anche l’itinerario di gruppo Voyager Namibia firmato Turisanda ti porta alla scoperta del meglio del Paese. Un itinerario intenso e spettacolare, per massimo 9 partecipanti accompagnati da una guida che parla italiano. In 12 giorni si percorrono oltre 2200 chilometri tra scenari mozzafiato e incontri autentici. Dopo l’arrivo a Windhoek, si raggiunge il Deserto del Kalahari per un emozionante trekking notturno, prima di immergersi nella vasta distesa del Namib con le sue iconiche dune albicocca e la magia del Sesriem Canyon. Si prosegue verso la costa atlantica con Swakopmund e Walvis Bay, tra uscite in barca e paesaggi lunari come la Moon Valley. Nel cuore del Damaraland si scoprono i graffiti rupestri di Twyfelfontein e si incontra la popolazione Himba, prima di vivere i safari nel leggendario Parco Etosha, tra rinoceronti, leoni e leopardi. L'ultima tappa a Mount Etjo conclude un viaggio, dove ogni chilometro racconta la forza e la bellezza della Namibia.

Namibia autentica: 12 giorni tra deserti, parchi e popoli antichi

Un viaggio esclusivo alla scoperta della Namibia più autentica: è ciò che propone Turisanda con il tour Voyager Ondili, un itinerario di 12 giorni lungo 2195 km, riservato a gruppi di massimo 6 partecipanti e accompagnato da una guida che parla italiano. Il percorso si snoda tra i paesaggi maestosi e incontaminati del Paese, soggiornando in suggestivi lodge e campi tendati che sposano la filosofia della sostenibilità. Dopo l’arrivo a Windhoek, capitale dal carattere coloniale, si parte subito alla volta del leggendario Parco Etosha, cuore pulsante della fauna africana, dove safari emozionanti permettono di avvistare rinoceronti, leoni e leopardi. L'incontro con il popolo Himba nel tragitto verso il Damaraland apre le porte a un'immersione culturale intensa, seguita dalla visita ai millenari graffiti rupestri di Twyfelfontein, patrimonio UNESCO.

Proseguendo verso la costa atlantica, il viaggio raggiunge Swakopmund, vivace cittadina sospesa tra la terra e l’oceano, da qui si parte per un’escursione in barca nella laguna di Walvis Bay. L’itinerario continua attraversando la surreale Moon Valley e il Welwitschia Trail, fino a giungere nel cuore del Deserto del Namib, tra le dune color pesca di Sossusvlei e il suggestivo Sesriem Canyon. Un viaggio pensato per chi cerca un contatto profondo con la natura e la cultura namibiana, in un'atmosfera intima e rispettosa dei ritmi ancestrali di questa terra straordinaria.