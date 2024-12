Seychelles, non solo mare: nel 2025 arrivano i mondiali di beach soccer

Famose in tutto il mondo per le loro spiagge paradisiache e l’incredibile biodiversità, le Seychelles si preparano a entrare nella storia dello sport globale. Dal 1° all’11 maggio 2025, l’arcipelago sarà la prima nazione africana a ospitare la Coppa del Mondo di Calcio Playa FIFA (ufficialmente FIFA Beach Soccer World Cup). Questo evento attesissimo rappresenta un connubio perfetto tra sport di alto livello e la bellezza mozzafiato delle isole, consacrandole come una destinazione emergente per eventi sportivi internazionali.

Un palcoscenico unico per il beach soccer mondiale

Nei suggestivi giardini della State House delle Seychelles è stato presentato il pallone ufficiale del torneo, firmato Adidas. Più leggero rispetto a un tradizionale pallone da calcio, questo simbolo dell’evento riflette l’energia vibrante e la bellezza naturale delle Seychelles. “Siamo entusiasti di accogliere squadre e tifosi da tutto il mondo, offrendo un torneo che sarà una celebrazione dello sport e della nostra cultura”, le parole del presidente Wavel Ramkalawan, durante la cerimonia di presentazione.

L’evento vedrà 16 squadre nazionali contendersi il titolo in 32 incontri distribuiti su nove giorni. Otto team si sono già qualificati, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Senegal e Tahiti, mentre gli ultimi posti saranno assegnati attraverso le qualificazioni in programma alle Bahamas, in Cile e in Thailandia.

Scoprire le Seychelles oltre il torneo

Le Seychelles sono pronte a incantare non solo con l'emozione delle sfide sportive, ma anche per la ricca cultura creola e le esperienze autentiche che offrono. Immergersi nella danza tradizionale della Moutya, gustare la cucina locale — con piatti come il pesce grigliato alle spezie esotiche — e portare a casa un kapatya, un autentico souvenir artigianale, sono solo alcune delle esperienze che rendono il viaggio unico.

Il periodo migliore per una vacanza alle Seychelles coincide con quello del torneo (dal 1° all’11 maggio 2025), da marzo a maggio, infatti, il clima è perfetto e si evitano le piogge di dicembre, gennaio e febbraio e i venti intensi di luglio e agosto.

Per gli appassionati, il Pallone Ufficiale del torneo, che sarà utilizzato in tutte le partite e sessioni di allenamento, sarà disponibile negli store ufficiali e punti vendita selezionati, un ricordo unico di questo evento storico.

Un modello di turismo sostenibile

Una vacanza tra sport e natura qui si sposa perfettamente con la tutela dell’ambiente. L’arcipelago è noto non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo impegno verso un turismo sostenibile. Con riserve naturali, siti UNESCO, giardini botanici e una biodiversità straordinaria, le Seychelles attraggono viaggiatori in cerca di un equilibrio tra relax, avventura e consapevolezza ambientale.

Chiudendo il 2024 con circa 240.000 arrivi globali, il turismo nell’arcipelago si mantiene stabile. L’Europa continua a rappresentare il 62% dei visitatori, con mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e Italia. Nonostante un lieve calo del 3% negli arrivi dall’Italia, il paese resta un mercato fondamentale, con 18.000 visitatori registrati nel 2024. “Le Seychelles rimangono un sogno per molti viaggiatori italiani, grazie alla loro offerta autentica e sostenibile,” ha commentato Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia.

Seychelles 2025

La FIFA Beach Soccer World Cup 2025 è molto più di un semplice torneo: è una celebrazione di sport, cultura e natura. Con le sue spiagge di sabbia bianca, tartarughe marine e fondali spettacolari, le Seychelles si confermano una delle mete più ambite al mondo. Per chi desidera unire l’emozione del beach soccer a un soggiorno da sogno, il 2025 è l’anno perfetto per scoprire questo angolo di paradiso nel cuore dell’Oceano Indiano.