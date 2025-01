Alpin Arena Senales . Lo ski resort dove sciare tutto l’anno

Alpin Arena Senales – aperto da settembre a maggio – è il comprensorio sciistico intorno a Maso Corto (2.011 metri), in alta Val Senales, che arriva fino ai 3.212 metri. Lo ski resort da settembre a novembre ospita i campioni dello sci che qui vengono a ultimare la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Fino a maggio invece è il comprensorio preferito da chi ama sciare in libertà, lontano dal turismo di massa. Ogni discesa regala un senso di leggerezza e serenità, grazie a piste larghe e panoramiche.

L’area sciistica sul ghiacciaio – che compie 50 anni– fu ultimata nel 1975 grazie al giovane e intraprendente contadino Leo Gurschler, di Maso Corto, che voleva creare un’area sciistica proprio in cima al ghiacciaio. Nel 1970, Gurschler trovò due partner per il suo progetto. Nel 1972 ci fu la prima Assemblea ufficiale della Gletscherbahn AG Schnalstal. Per tre anni si susseguirono intensi lavori, compresa la leggendaria e avventurosa risalita in ruspa di Gurschler sulla cima Grawand (a 3212 metri) per piantare l’ultimo pilone della funivia. Tutti gli operai, infatti, si rifiutarono per la pericolosità della manovra. Finalmente, nel luglio del 1975 l‘inaugurazione delle funivie della Val Senales con il primo viaggio ufficiale della funivia.

Da quel momento ci furono anni di crescita continua come la costruzione del villaggio sportivo di Maso Corto (1977), la costruzione del primo skilift sul lago del ghiacciaio (sempre nel 1977), l’inaugurazione di nuove strutture alberghiere (1979), la costruzione di una centrale idroelettrica (1986), la costruzione di una moderna seggiovia quadriposto a sganciamento automatico (2001) e altre ancora.