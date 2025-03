Donne in viaggio per l’8 marzo con i ristoranti e hotel Teritoria: le proposte

È un anno speciale per Teritoria, la community presieduta dal noto chef Alain Ducasse che riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori impegnati in un’ospitalità autentica e sostenibile, al servizio della vita. Nel 2025 si festeggiano, infatti, i primi 50 anni di attività: era il 1975 quando due albergatori indipendenti francesi decisero di creare un’associazione che rappresentasse un’accoglienza genuina profondamente radicata nel territorio, in cui gli scambi e le relazioni umane fossero in primo piano.

Lo Chef Alain Ducasse, Brand President di Teritoria

Un approccio e una filosofia che in 50 anni si è affermata nel panorama internazionale e oggi è riconosciuta con il nome di Teritoria, la prima guida dell’ospitalità impegnata. Una storia costellata di importanti evoluzioni nel rispetto dei trend del settore turistico-ricettivo e da un significativo rebranding avvenuto a fine 2023, che ha portato con sé nuovi valori e impegni concreti. Nello specifico: diventare una société à mission (forma giuridica francese che identifica una società con specifici obiettivi sociali e ambientali), preservare la biodiversità attraverso progetti di finanziamento in collaborazione con enti agroforestali e condurre la community verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale.

Il ristorante Alain Ducasse a Napoli

Le attività per celebrare il Cinquantesimo sono più d’una, a cominciare dalla pubblicazione della Guida 2025 disponibile in edizione limitata con la copertina brandizzata: all’interno vi si trovano gli oltre 400 indirizzi di Teritoria impegnati nella stessa missione: inventare un turismo che faccia amare il mondo. Ci sono anche 38 new entry degne di nota, tra cui menzioniamo per l’Italia (che si pone come Paese trainante dopo la Francia, seguita da Belgio, Spagna, Grecia, Principato di Monaco e Regno Unito): Frosch Restaurant & Grizzly Haus a Varena, in Val di Fiemme, che fa capo agli chef Sara Bertocchi e Fabrizio Molteni; il Ristorante Etra a Genova dello chef Davide Cannavino; Sestante - Osteria di Mare a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, guidato dalla giovane ristoratrice Francesca Foffani affiancata dallo chef Alain Pietrobon; Musa Lago di Como, raffinato boutique hotel sulle sponde del lago a Sala Comacina, con all’interno un ristorante che propone una cucina giovane e dinamica come gli chef patron Matteo Corridori e Robert Moretti; Cascina Era Wellness Relais a Sandigliano, nella provincia di Biella; il ristorante Alain Ducasse Napoli, la cui guida della cucina è affidata al talentuoso chef Alessandro Lucassino; Albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, in Costiera Amalfitana, con la cuoca d’eccezione Erminia Cuomo; Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento, un boutique hotel con all’interno il ristorante “Pancrazio” Locanda Cilentana, espressione della cucina del cuoco-contadino Pietro Parisi.

La Val di Fiemme è tra nuove entrare di Teritoria con il Frosch Restaurant & Grizzly Haus a Varena

In occasione del cinquantesimo anniversario sono aumentati a quattro i ‘cucchiai’ per classificare le Table Remarquable (ristoranti che si differenziano per una cucina meritevole). Alle già esistenti categorie – in ordine crescente Bonne table, Grande table, Table d’Excellence – si aggiunge Table d’Exception, rappresentata da 4 cucchiai e riservata a quei ristoranti blasonati e in location esclusive, dove l’alta qualità dei prodotti viene valorizzata da abili tecniche culinarie e da un servizio impeccabile. La nuova classificazione delle Table tiene conto di tre principi fondamentali: qualità dell’accoglienza e del servizio, eccellenza culinaria, valorizzazione del territorio e della regione.

Locanda De Banchieri

Infine, è stata appena lanciata l’iniziativa ‘Immaginiamo l’ospitalità 2050’, un progetto che mira a prevedere in anticipo le richieste e modalità del settore ricettivo di domani. “Solo così si potranno anticipare le sfide future - afferma Alain Ducasse, brand president - Se mi sono impegnato in questa azienda già 25 anni fa è perché ero convinto fin dall’inizio che potessimo inventare qualcosa di nuovo insieme. Quando vedo il percorso che abbiamo fatto, sono fiducioso per il futuro”. Mentre il presidente Xavier Alberti ricorda che “l’importante è essere capaci di impegnarsi a lungo termine. L’impegno è all’origine di tutto, ma senza costanza non serve a nulla. Senza impegno non si inizia mai e senza costanza non si finisce mai!”.

Teritoria propone alcune destinazioni d’eccezione per la Giornata Internazionale della Donna, dove sarà possibile festeggiare l’8 marzo in piacevole compagnia delle amiche, oppure in coppia.

Per chi ama le esperienze fashion e frizzanti a Milano vi aspetta Ceresio 7 Pools & Restaurant, una delle location più trendy della città. Dal ristorante gourmet e cocktail bar e dalla grande terrazza caratterizzata da due suggestive piscine è possibile godere dell’ormai iconico skyline di Milano. Cornice perfetta per rendere la serata indimenticabile, facendosi deliziare dalle specialità ideate dallo chef Elio Sironi.

Proposta dal sapore country chic con vista mare è invece la Locanda De Banchieri, sulla strada panoramica che conduce al caratteristico borgo di Fosdinovo (in provincia di Massa Carrara): il relais presenta anche un ristorante fine dining guidato dallo chef Giacomo Devoto, che vanta una stella nella Guida Michelin 2025.

La Locanda è una storica dimora nobiliare con vista sul golfo di La Spezia: oltre al ristorante stellato, fresco di restyling, racchiude quattro confortevoli camere dallo stile country-romantico ed è circondata da ulivi secolari e orti facenti parte della tenuta. Da qui lo chef ricava gli ingredienti di stagione per realizzare le sue creazioni culinarie, racchiuse in tre percorsi degustazione: Portus Lunae, Alpi Apuane e Dita di Nettuno, oltre al nuovissimo ‘a mano libera’ Lunezia Andata e Ritorno.

Non mancano le proposte per chi cerca qualcosa di totalmente diverso. Se si vuole festeggiare in una tipica atmosfera medievale, su un colle dominante la Valle del Tevere, l’indirizzo di Teritoria da non perdere è quello della Locanda del Capitano a Montone. Percorrendo i vicoli dell’antico borgo si arriva alla dimora dello chef Giancarlo Polito, un tempo residenza della Famiglia del Condottiero Braccio Fortebracci. Oggi vi sono stati ricavati un intimo albergo e un rinomato ristorante, caratterizzato da una cucina che interpreta con rispetto le tradizioni e gli ingredienti del territorio.

L’Albergo Dipinto - Bacco Furore

Infine, meritato relax in Costiera Amalfitana. L’Albergo Dipinto - Bacco Furore a Furore, new entry della community, è arroccato sulle colline del borgo e si distingue per essere un albergo diffuso a conduzione familiare, con una storia risalente al 1930. Oltre alla splendida vista sulla Costiera Amalfitana, che si può godere dalle camere e dalla grande terrazza panoramica, vanta un ristorante gourmet, Hostaria Bacco, guidato dalla chef Erminia Cuomo: vera custode della tradizione culinaria della famiglia Ferraioli, vi allieterà con piatti che sono un sincero omaggio alla regione.

Info: www.teritoria.com