Italo Calvino è un ligure speciale: per il lavoro del padre è nato nei pressi di L’Avana, a Cuba ma sulla sua carta d’identità fece scrivere Sanremo, la città di suo padre, dove arrivò poco dopo la nascita e della quale ha il primo vero ricordo impresso nella mente. Ed è un ricordo che bene spiega la Liguria, regione costretta fra mare e monti, con quasi zero terreno di pianura, poco profonda, eroica nella sua economia agricola.

"Se allora mi avessero domandato che forma ha il mondo – scrive il grande autore italiano ricordando la sua giovinezza – avrei detto che è in pendenza, con dislivelli irregolari, con sporgenze e rientranze, per cui mi trovo sempre in qualche modo come su un balcone, affacciato a una balaustra, e vedo ciò che il mondo contiene disporsi alla destra e alla sinistra a diverse distanze, su altri balconi o palchi di teatro soprastanti o sottostanti, d’un teatro il cui proscenio s’apre sul vuoto, sulla striscia di mare alta contro il cielo attraversato dai venti e dalle nuvole".

Benvenuti in Liguria, che da Levante a Ponente è terra di marinerie senza pari, non solo Genova che era una Repubblica Marinara e coi commerci in tutto il mondo ha fatto la fortuna nel suo secolo d’oro, quando i nobili e i ricchi della città ospitavano Rubens e altri grandi artisti in cambio di un quadro, o Savona, ma soprattutto Camogli che pur essendo un piccolo, stupendo borgo, aveva un numero di imbarcazioni esageratamente alto. Il suo porticciolo è un gioiello, la basilica di Santa Maria Assunta e il Castel Dragone vi si specchiano magicamente.

Da La Spezia a Imperia e le loro province è comunque un susseguirsi di costa frastagliata a Levante e di spiaggia a Ponente, di calette e pinete. E all’orizzonte sempre l’Appennino prima e le Alpi Marittime poi e se le strade per raggiungere queste vallate sono impervie e dure pace, in pochi chilometri si sale a vedute che sono un vero e proprio spettacolo. Mare, monti, eroismo dei suoi abitanti e conquiste: la Liguria ha molte cose speciali in sé.