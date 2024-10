Frantoi Aperti 2024: in Umbria alla scoperta dell’olio evo novello. Il programma completo

L'Umbria torna protagonista dell'oleoturismo con la XXVII edizione di Frantoi Aperti, evento volto a celebrare l'arrivo del nuovo olio extravergine d'oliva, nel pieno del periodo della raccolta e frangitura delle olive. Dal 19 ottobre al 17 novembre 2024, per cinque fine settimana, calendario ricco di iniziative per i visitatori con esperienze a contatto diretto con i frantoi in lavorazione e itinerari alla scoperta del patrimonio ambientale, storico e artistico della regione. Grazie a un fitto programma di degustazioni, visite guidate e iniziative culturali che si svolgono in vari borghi, l’Umbria mette in mostra tutta la ricchezza del suo patrimonio, offrendo un'esperienza unica di oleoturismo.

Frantoi Aperti 2024, al via con la Grande Pedalata

La manifestazione si apre sabato 19 ottobre con La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi - Spoleto, organizzata in collaborazione con Fiab Foligno e YouMobility, marketplace della mobilità sostenibile. Il percorso, in e-bike, partirà da Spoleto (PG) e si snoderà attraverso la fascia olivata, un paesaggio culturale unico, modellato dalla coltivazione dell’olivo. L'itinerario prevede soste presso la Basilica di San Salvatore a Spoleto e il Tempietto a Campello sul Clitunno, siti del patrimonio Unesco "I Longobardi in Italia: i luoghi del potere". I partecipanti durante il percorso, potranno inoltre visitare frantoi locali per assaggiare l’olio nuovo.

Frantoi Aperti 2024 e le Evo&Art Experience

Quest'anno, Frantoi Aperti introduce le Evo&Art Experience, esperienze che uniscono la cultura dell'olio evo all'arte. Due tour in navetta, guidati da esperti, permetteranno di esplorare le sottozone della Dop Umbria, la biodiversità della regione e i luoghi del Perugino. Saranno inoltre visitati alcuni dei beni del sito Unesco di Campello sul Clitunno e Spoleto. Un'altra novità è la mostra fotografica "Visioni Oleocentriche", curata da Matteo Pacini con foto di Pier Paolo Metelli e ideata da Daniela Tabarrini. Attraverso oltre 600 affissioni pubbliche, l'esposizione trasforma l'Umbria in un museo a cielo aperto, raccontando il legame profondo tra olio, paesaggio e tradizioni locali.

Frantoi Aperti 2024, Pranzo della Benfinita

Accanto all’olio e ai frantoi, l’arte e la cultura saranno protagoniste con "#Chiaveumbra Sconfinamenti - Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato". Bambini e famiglie potranno partecipare a passeggiate tra fiabe e olivi, ascoltando storie sull’olio e visitando i frantoi per una merenda a base di pane e olio fresco. La rassegna "Suoni dagli ulivi secolari" offrirà concerti accanto agli ulivi più antichi della regione. A chiudere il mese di celebrazioni ci sarà il "Pranzo della Benfinita", un momento conviviale per celebrare la fine della raccolta.

Frantoi Aperti 2024, il programma completo

Il calendario di Frantoi Aperti si sviluppa in cinque fine settimana ricchi di appuntamenti:

19 ottobre: inaugurazione con "La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi - Spoleto".

25-27 ottobre: Gualdo Cattaneo (PG) ospita "Sapere di pane, sapore di olio"; a Campello sul Clitunno (PG) la "Festa dei Frantoi e dei Castelli".

31 ottobre-3 novembre: Assisi (PG) con "Unto - Unesco, natura, territorio, Olio"; Castel Ritaldi (PG) propone "Frantotipico"; Giano dell'Umbria (PG) ospita "La Mangiaunta"; Todi (PG) accoglie "Colori et Olio"; a Trevi (PG) si terrà "Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille".

9-10 novembre: protagoniste Assisi (PG) con "Unto nei castelli e nel territorio" e Bevagna (PG) con "O-Live".

16-17 novembre: Amelia (TR) propone "Amerinolio"; Arrone (TR) ospita "Amor d’Olio"; Campello sul Clitunno (PG) accoglie i visitatori con la "Festa dei Frantoi e dei Castelli" nella Piazza della Bianca.

23-24 novembre: chiusura della manifestazione a Spello (PG) con "L'Oro di Spello - Festa dell'olivo e Sagra della Bruschetta", posticipato per la concomitanza con le elezioni regionali.

Frantoi Aperti 2024 e la Strada dell’Olio evo Dop Umbria

L'edizione 2024 di Frantoi Aperti è stata presentata al Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia. Paolo Morbidoni, presidente dell'Associazione Strada dell'Olio evo Dop Umbria, ha evidenziato il ruolo di Frantoi Aperti come evento di punta dell'oleoturismo italiano, capace di promuovere non solo la produzione dell'olio extravergine di oliva, ma anche il territorio e le sue tradizioni. Tra gli intervenuti, Daniela Tabarrini di Add Comunicazione, Amelia Italiano di Trenitalia Umbria, Alberto Pedani di Crédit Agricole Italia e Matteo Pacini, curatore della mostra "Visioni Oleocentriche". La manifestazione è resa possibile grazie al contributo della Regione Umbria, del Masaf e al supporto di aziende locali come Vus Com, YouMobility, Tartufi Fortunati Stocchi e Crédit Agricole Italia.