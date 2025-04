Mercato delle Gaite, Bevagna torna nel Medioevo insieme a Boccaccio

L’edizione 2025 della Primavera Medievale a Bevagna, in Umbria, quest’anno sarà interamente dedicata alla figura di Giovanni Boccaccio (1313-1375), nel 650° anniversario della sua morte, aggiungendo valore storico-culturale al Mercato delle Gaite che è una delle rievocazioni storiche (l’ambientazione è tra il 1250 e il 1350) di maggio rilievo in Italia, grazie a ricostruzioni accurate, laboratori dedicati ai lavori di una volta, le taverne delle Gaite dove gustare piatti medioevali, ambulanti ma anche giocolieri, cantastorie e maghe. Il tutto con un programma intenso che prende il via nel lungo week end tra il 24 e il 27 aprile con la Primavera medioevale, per poi fare tappa il 7 giugno 2025 con il banchetto medioevale e dare vita al vero e proprio Mercato delle Gaite dal 18 al 29 giugno.

Momenti conviviali, 'assaggiando' il medioevo, nella Primavera medioevale

Dal 24 al 27 aprile torna a Bevagna la Primavera Medievale, appuntamento che apre ufficialmente la nuova stagione del Mercato delle Gaite. Nato come momento di studio e approfondimento dedicato alla ricerca storica, l’evento si è progressivamente affermato come una manifestazione autonoma di grande rilevanza nel panorama delle rievocazioni storiche umbre, rappresentando un passaggio cruciale nella preparazione dell’edizione estiva delle Gaite e delle relative gare tra quartieri.

Giovanni Boccaccio, scrittore e poeta del 1300, è noto per il suo Decameron (Mercato delle Gaite)

Al centro della manifestazione si colloca il convegno di studio “Boccaccio, il Decameron e gli storici”, in programma sabato 26 aprile, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più importanti studiosi italiani. Tra questi, il professor Franco Cardini, storico e saggista, dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Giovanna Frosini, presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Grazia Nico Ottaviani, docente di Storia medievale all’Università degli Studi di Perugia, che presiederà l’incontro, oltre a ricercatori e docenti provenienti dalle università di Perugia, Firenze, Roma Tre e Tor Vergata. Il convegno sarà l’occasione per riflettere sull’eredità culturale e letteraria del grande autore toscano, con un particolare focus sul Decameron e sul contesto storico della sua produzione.

Mercato delle Gaite, arti medioevali

Accanto al convegno, la Primavera Medievale proporrà un calendario di eventi pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tra questi figurano gli aperitivi letterari, gli incontri tematici su cibo e letteratura nel Medioevo, riflessioni sulla lingua volgare e momenti musicali ispirati al tempo di Boccaccio. In programma concerti con l’ensemble Anonima Frottolisti e la cantante Olga Rossi, performance teatrali di strada, buffonerie e giocolerie. Le taverne delle quattro Gaite accoglieranno i visitatori con proposte gastronomiche ispirate a ricette medievali, reinterpretate per incontrare i gusti contemporanei. L’offerta include anche visite guidate notturne nel centro storico e il workshop di arceria storica.

La cereria dove si ricavavano candele dalla cera d'api - Mercato delle Gaite

Durante i quattro giorni di manifestazione sarà possibile visitare il circuito dei mestieri medievali. Si tratta di un percorso immersivo tra botteghe storiche, animate da artigiani in abito d’epoca che illustrano tecniche e strumenti del tempo. Nella Cartiera di Mastro Cecco viene mostrata la produzione della carta bambagina, dalla macerazione degli stracci fino alla levigatura con calandro. Nella Cereria, l’arte della candela prende forma attraverso l’uso della cera d’api, mentre il Dipintore lavora pigmenti e leganti per creare opere su tavola con la tecnica della tempera. Nel Setificio, infine, i bozzoli di seta vengono trattati e filati in un torcitoio a trazione umana, fino alla tessitura del pregiato tessuto.

A Bevagna come nel Medioevo

La Primavera Medievale rappresenta l’inizio simbolico e operativo del lungo periodo di eventi che culminerà nel Mercato delle Gaite, in programma dal 18 al 29 giugno. Questa storica rievocazione trae origine dalla divisione medievale della città in quattro quartieri, o “gaite”, ciascuno dei quali partecipa alle gare di ricostruzione storica, arti e mestieri, gastronomia e fotografia. La manifestazione si distingue per l’attenzione al rigore documentario e alla filologicità delle ricostruzioni, puntando a restituire un’esperienza immersiva e coerente della vita urbana nel periodo compreso tra il 1250 e il 1350. Non si tratta infatti di un evento legato ad un Palio o torneo, psortivo o cavalleresco: la gara tra le gaite consiste proprio nella migliore ricostruzione storica, con antichi mestieri e i migliori scatti fotografici.

La Primavera Medievale 2025 è realizzata nell’ambito del progetto “Mercato delle Gaite, l’economia territoriale tra passato e futuro”, con il sostegno della Fondazione Perugia attraverso il Bando Eventi Folcloristici. Un’occasione che unisce il rigore della ricerca storica alla vitalità della divulgazione, promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale attraverso una pluralità di linguaggi e forme espressive. Enti patrocinanti: Ministero della Cultura, ICPI Istituto Centrale Patrimonio Immateriale, Regione Umbria, Comune di Bevagna, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, Camera di Commercio dell’Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, A.U.R.S. Associazione Umbra Rievocazioni Storiche. Leggi anche: Umbria, matrimonio in teatro: 5 palcoscenici dove è possibile sposarsi

Mercato delle Gaite, disfida storico-medioevale tra i quattro rioni

Primavera Medievale 24-27 Aprile 2025 intorno a Boccaccio in occasione del 650° anniversario dalla morte

Giovedì 24 aprile 2025

Ore 16.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia Inaugurazione

Inaugurazione mostra fotografica

Il Mercato delle Gaite attraverso gli occhi del tempo 1987-1997 In memoria di Licurgo Cariani e Silvano Mariani Marini

Ore 17.00 –Auditorium Santa Maria Laurentia

Workshop di arceria antica – prima parte In collaborazione con l’Associazione Arcatores de Mevania

Ore 17.00 - Trattoria T.I.P.

Incontri storici e letterari

La cucina nelle novelle di Boccaccio

Conversazione tra Maria Salemi e Andrea Maraschi Storici dell’alimentazione medievale Prenotazione consigliata tel. 334 332 0136

Incontro e aperitivo 10,00 €

Ore 19.30 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A cena con Boccaccio”

Ore 21.00/23.00 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura mestieri medievali: il dipintore, la cartiera, il setificio e la cereria

Ore 21.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia

Workshop di arceria antica – seconda parte In collaborazione con l’Associazione Arcatores de Mevania

Ore 21.30 – Piazza F. Silvestri

ContaRstorie

Teatro di strada, buffonerie e giocolerie

Giullari del Diavolo presentano Tilopa e il contorno del Diavolo

Ore 22.00 – Medioevo di notte

Viaggio notturno alla scoperta della Bevagna medievale - prima parte

Venerdì 25 aprile 2025

Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00 – 21.00/23.00

Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura mestieri medievali: il dipintore, la cartiera, il setificio e la cereria

Ore 10.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia

Il Mercato delle Gaite attraverso gli occhi del tempo 1987-1997

In memoria di Licurgo Cariani e Silvano Mariani Marini

Ore 10.30 – Le Barbatelle Wine Bar

Incontri storici e letterari

Mangia prega ama. Cibo, eresie, e confini magici nel medioevo Ed. Amsterdam University Press

Andrea Maraschi e Francesca Tasca autori del libro dialogano con Sonia Merli storico del medioevo

Prenotazione consigliata - tel. 333 2976 785 Incontro e aperitivo 10,00 €

Ore 12.00 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A pranzo con Boccaccio”

Ore 16.00 – Piazza Filippo Silvestri

Ludicra Tenzone di giochi popolari tra le quattro gaite

Ore 19.30 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A cena con Boccaccio”

Ore 21.00 – Chiostro San Domenico

Agape Teatro presenta "Calandrino e l'elitropia" Prenotazione consigliata – Ingresso 5,00 €

Ore 22.00 – Medioevo di notte Viaggio notturno alla scoperta della Bevagna medievale - seconda parte

Sabato 26 aprile 2025

Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00 – 21.00/23.00

Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura mestieri medievali: il dipintore, la cartiera, il setificio e la cereria

Ore 10.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia

Il Mercato delle Gaite attraverso gli occhi del tempo 1987-1997 In memoria di Licurgo Cariani e Silvano Mariani Marini

Ore 10.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia

Convegno di studi - Boccaccio, il Decameron e gli storici

Presiede Maria Grazia Nico Ottaviani, Università degli Studi di Perugia

Ore 10.15 - Giovanna Frosini, Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio e il " fiorentino idioma"

Ore 10.50 - Laura Refe, Università per Stranieri di Perugia

La traduzione latina della Griselda (Decameron X,10): l'ultimo atto dell'amicizia straordinaria tra Petrarca e Boccaccio

Ore 11.25 - Coffee break

Ore 11.40 - Enrico Moretti, Università Roma Tre

Leggere il 'Decameron' alla fine del Trecento: le postille di Francesco d'Amaretto Mannelli nel ms. Laurenziano Pluteo 42.1

Ore 12.15 – Discussione

Ore 13.30 – Pausa pranzo

Ore 15.30 - Isabella Gagliardi, Università degli Studi di Firenze: Preti, monaci e monache nel Decameron

Ore 16.05 - Alberto Luongo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Boccaccio e la peste tra storia e letteratura

Ore 16.40 - Franco Cardini, Ist. Italiano Scienze Umane e Sociali – Scuola Normale Superiore

Le cento novelle contro la morte. Ancora sul Decameron

Ore 17.15 - Discussione

Ore 18.00 - Maria Grazia Nico Ottaviani, un commento

Ore 10.30 – Piazza F. Silvestri

ContaRstorie Teatro di strada, buffonerie e giocolerie

Stramagante presenta Li prodigi dello bagatto

Ore 12.00 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A pranzo con Boccaccio”

Ore 17.00 – Piazza F. Silvestri

ContaRstorie Stramagante Teatro di strada, buffonerie e giocolerie

Ore 17.00 – La Dispensa Biagetti

Incontri storici e letterari

Giovanni Boccaccio “Sonetti a Fiammetta” Interno Poesia editore Rita Barbetti dialoga con Lucia Dall’Aia, curatrice del libro

Prenotazione consigliata tel. 345 851 2205 Incontro e aperitivo 10,00 €

Ore 19.30 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A cena con Boccaccio”

Ore 21.30 – Chiesa di San Silvestro

Anonima Frottolisti in concerto

“La grazia del Volgare”

La musica al tempo delle Tre Corone: Dante, Boccaccio e Petrarca

Prenotazione consigliata – Ingresso 10,00 €

Domenica 27 aprile 2025

Ore 10.00/12.00 – 15.00/18.00

Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura mestieri medievali: il dipintore, la cartiera, il setificio e la cereria

Ore 10.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia

Il Mercato delle Gaite attraverso gli occhi del tempo 1987-1997

In memoria di Licurgo Cariani e Silvano Mariani Marini

Ore 10.00 – Auditorium Santa Maria Laurentia Conferenza «La musica e Giovanni Boccaccio»

Matteo Nardella, Musicista e ricercatore

Alcuna stampita et una ballatetta o due furono cantate.

La musica e Giovanni Boccaccio, un affresco musicale

Ore 10.30 – Piazza F. Silvestri

ContaRstorie Teatro di strada, buffonerie e giocolerie

Stramagante presenta Li prodigi dello bagatto

Ore 12.00 – Gaita San Giorgio, Gaita San Giovanni, Gaita Santa Maria, Gaita San Pietro

Apertura taverne “A pranzo con Boccaccio”

Ore 16.00 – Piazza F. Silvestri

ContaRstorie Teatro di strada, buffonerie e giocolerie

Stramagante presenta Li prodigi dello bagatto

Ore 17.00 – La Dispensa Biagetti

Incontri storici e letterari

Boccaccio “Industria nel dire e nel fare” Chiara Broccatelli dialoga con Elide Stagnetti

Prenotazione consigliata tel. 345 851 2205 Incontro e aperitivo 10,00 €

Ore 18.00 – Chiostro San Domenico

Olga Rossi interpreta Boccaccio Direzione musicale Danilo Tamburo

Prenotazione consigliata – Ingresso 10,00 €

Per alcune attività è necessaria la prenotazione anticipata al fine di garantire la disponibilità dei posti. L’Associazione Mercato delle Gaite ha sede in piazza Silvestri, 1 a Bevagna, in provincia di Perugia. Per i contatti 0742 361847 ; 335.5977629; [email protected].

In treno ed autobus: fermata Foligno, bus per Bevagna (fsbusitalia.it)

In auto da aeroporto di Perugia: E45 direzione Perugia, Foligno Nord, direzione Bevagna

In auto da aeroporto Fiumicino/Ciampino: GRA direzione Aurelia SS1, Uscita 10 Autostrada A1 direzione Firenze; Uscita E45 Orte direzione Perugia-Cesena; Uscita Massa Martana direzione Foligno e poi per Bevagna In auto da aeroporto di Firenze: autostrada A1 direzione Roma; Uscire Valdichiana – Bettole Sinalunga direzione Perugia; Uscita E45 e seguire per Foligno-Assisi; Uscire a Foligno Nord, direzione Bevagna. Info e immagini: ilmercatodellegaite.it