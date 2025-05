Sellano, in Valnerina fra terra e cielo sul ponte tibetano più lungo d’Europa

Con l’arrivo della primavera e dell’estate si allunga l’orario di apertura del ponte tibetano di Sellano, inaugurato nel 2024: un’avventura da non perdere, unica e originale, tra le verdi colline della Valnerina.

Sellano visto dal ponte

Quest’anno la novità è la possibilità di acquistare diverse tipologie di accesso: la sola andata senza navetta per il ritorno (presuppone una camminata panoramica per rientrare a Sellano, oppure qualcuno ad attendere nel punto nella valle opposta), l’andata e il ritorno via ponte, la sola andata con prenotazione di navetta per il rientro. Questa straordinaria struttura sospesa, ad oggi il ponte tibetano più alto d’Europa, collega due versanti separati da una gola profonda, offrendo un’esperienza elettrizzante e al contempo una vista senza eguali sul panorama circostante: 517 metri di lunghezza, 175 nel punto di altezza massima, per ben 1.023 passi da brivido.

Il ponte di Sellano

Realizzato per incentivare il turismo naturalistico e valorizzare il paesaggio locale, il ponte, composto da cavi d’acciaio e sospeso sul vuoto, garantisce sicurezza pur regalando momenti di adrenalina: l’esperienza si inserisce in una rete escursionistica che si snoda attraverso sentieri boscosi lungo il fiume Vigi, tra cui suggeriamo l’anello delle Cascate delle Rote.

Passeggiata a Sellano

Il borgo di Sellano, di origine medievale, sorge a oltre 600 metri di altitudine, circondato dalla natura rigogliosa e affacciato su vallate silenziose. Tra le attrazioni da visitare vi sono alcuni originali musei che si trovano solo qui: il Museo delle Lime e delle Raspe, una tradizione che risale al XVI secolo e nel corso del tempo rese Sellano conosciuto a livello mondiale per l’arte della lavorazione del ferro e dell’acciaio; la storica collezione di macchine da cucire dell’imprenditore Angelo Rampi, con 123 modelli in mostra che costituiscono un patrimonio unico in Italia; il Museo della Civiltà Contadina a Casarampi.

Il centro storico di Sellano

Non è da meno il patrimonio artistico, a partire dalla graziosa chiesa di San Francesco a pianta ottagonale, che si raggiunge percorrendo un lungo viale alberato; in centro storico è invece da vedere la chiesa di Santa Maria Assunta. Dalla piazza principale è possibile partire per la passeggiata panoramica, che, attraversando le case basse del borgo, permette di scoprire il lago sul Vigi, il santuario della Madonna del Monte, fino a raggiungere Cerreto di Spoleto.

Frazioni di Sellano lungo la Valle del Vigi

Sebbene conti poco più di 900 abitanti, il comune di Sellano si estende infatti su un territorio vasto, comprendendo ben 24 frazioni.Tra queste merita una tappa Montesanto, in posizione panoramica, dove dominano pace, silenzio e paesaggi di mirabile bellezza. Altrettanto affascinante è il Castello di Postignano, un antico borgo che nacque attorno al IX-X secolo in posizione strategica per controllare la Valle del Vigi e l’intera Valnerina. Da ultimo, non può mancare un suggerimento culinario, in quanto la tipicità enogastronomica del posto è la fojata, una deliziosa torta salata dalla forma arrotolata con dentro verdure a foglia.

Info: www.visitsellano.info