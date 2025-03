Gli Skunk Anansie e il più grande concerto sul mare, a bordo di una nave

Salpare per la Grecia e la Turchia a suon di musica. E’ l’ultima trovata di Costa e si chiama Hit Parade Cruise, il proseguimento ideale di una formula testata con successo negli ultimi Festival di Sanremo. Si salpa da Savona il 4 maggio a bordo di Costa Fascinosa, per un viaggio di due settimane nel Mediterraneo Orientale, in particolare in Grecia e Turchia, all’insegna dell’atmosfera unica degli anni ‘80 e ‘90 con party e notti tematiche, dai grandi classici alla dance, dal rock fino alla celebrazione finale dedicata al pop.

Hit Parade Cruise 2025

Guest star della crociera saranno gli Skunk Anansie, una delle band più importanti e significative del Regno Unito dagli anni ‘90, guidata dalla carismatica frontwoman Skin. Tornati nel 2025 con la nuova musica tratta dall’album in uscita prossimamente “The Painful Truth”, si esibiranno dal vivo su Costa Fascinosa il 9 maggio, con una setlist che prevede nuovi brani e alcune delle loro hit più famose, come “Hedonism”, “Charlie Big Potato” e “Weak” che li hanno fatti entrare nell’olimpo dei grandi. La Hit Parade Cruise sarà powered by MTV, a bordo con quattro lecture dedicate alla musica degli anni ’80 e ‘90 condotte da Luca De Gennaro e con il Party DJ Set con Stefano Fontana aka Stylophonic, protagonista assoluto della scena musicale degli anni ‘90.

Barbieri, Leon e Darroze

Atteso anche il ritorno a bordo, dal 6 all’8 maggio, degli chef stellati Hélène Darroze, Bruno Barbieri e Ángel León, firme eccellenti dell’offerta gastronomica delle navi Costa. I tre chef si cimenteranno in una prova a tempo, preparando piatti ispirati a canzoni famose.

L’itinerario prevede tappe a Barcellona e Marsiglia, alcune delle destinazioni più spettacolari del Mediterraneo Orientale, come Siracusa, dove sarà possibile visitare l’isola di Ortigia, e poi in Grecia alla scoperta di Nauplia e Zante con i suoi panorami mozzafiato. In Turchia, ci si potrà immergere nei magnifici scenari naturali di Izmir e visitare Istanbul, dove la nave si fermerà per due giorni.