Mare, ecco le 10 migliori spiagge d’Europa per qualità/prezzo (e clima)

Playa de las Teresitas a Tenerife, nelle isole Canarie è la migliore spiaggia d’Europa 2025: con una piacevole temperatura dell'acqua di 23°C e 21°C all'ombra e prezzi contenuti è risultata prima nella classifica stilata annualmente dalla piattaforma Omio. Playa de Las Canteras a Gran Canaria, la prima classificata nel 2024, quest’anno ‘scende’ al secondo posto.

Le Canarie continuano dunque a distinguersi per il loro clima estivo piacevolmente mite e per i prezzi economici degli articoli da spiaggia. Al terzo posto c'è Kleopatra Beach ad Alanya, in Turchia, dove una pallina di gelato costa solo 2 euro. I prezzi dei pernottamenti si aggirano intorno ai 92 euro a notte, con opzioni ancora più economiche nella famosa località turistica di Side, dove le camere costano circa 77 euro. L’Italia si trova in sesta posizione con la Spiaggia di Sansone, all’Isola d’Elba che quest’anno ha ‘scavalcato’ Monterosso, prima in Italia nel 2024.

La classifica premia le spiagge più belle, dotate di servizi ma meno affollate di turisti o, perlomeno, con prezzi più accessibili. Dove il noleggio di un lettino sulla spiaggia può costare anche solo 3 euro, ed anche i costi per caffè freddo, gelato o birra sono più che accessibili. Ed anche luoghi con un clima mite, per sfuggire all’afa: da qui la posizione nella superclassifica, ad esempio, della Germania con la spiaggia sul mar Baltico, o il Portogallo con quella sull’oceano Atlantico. Nello stilare la classifica Omio ha preso comunque in considerazione tra i tanti fattori anche le recensioni positive degli utenti. In ambito europeo, dunque, nella top ten, la Spagna vanta 3 posizioni, il Portogallo e la Turchia entrambi 2, quindi uno ciascuno per Italia, Germania e Montenegro.

La ricerca condotta dalla piattaforma Omio per la prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti internazionali, ha messo a confronto 75 spiagge europee analizzando alcune chiavi di lettura come le recensioni dei visitatori, le temperature medie, non di poco rilievo in stagioni sempre più afose e tropicali, i prezzi dei prodotti essenziali per la spiaggia, tra cui il noleggio di lettini, una pallina di gelato, la birra locale e, per la prima volta, il caffè freddo e il soggiorno medio in hotel nel mese di agosto 2025 (esclusi i 5 stelle). Tra le novità di questo studio ci sono i dati sulla temperatura dell'acqua e una valutazione completa dell'AI che è stata istruita a concentrarsi sull'idoneità della spiaggia per le famiglie, sulla qualità della sabbia, sulle condizioni delle onde e sulle infrastrutture presenti nelle vicinanze, in particolare sulla disponibilità di ristoranti, servizi igienici e parcheggi.

Playa de las Teresitas (da webtenerife.it)

Il paradiso di sabbia dorata di Tenerife, Playa de las Teresitas nei pressi di Santa Cruz, conquista per la prima volta la vetta della classifica delle migliori spiagge d’Europa. Tenerife offre condizioni quasi perfette per gran parte dell’anno, con acqua a 23 °C e aria a 21 °C in estate. Adatta alle famiglie e incorniciata da cime vulcaniche, è il luogo ideale per rilassarsi e trovare sollievo dal caldo. Nella classifica ha ottenuto il primo posto grazie ai 128 euro per una camera doppia last minute, il gelato a 2.50 euro, birra e caffè freddo entrambi a 4.50, le temperature miti del mare a 23 gradi e aria a 21 gradi, una valutazione dell’Ai di 96/100 e un rank di Google di 4.56/5.

La spiaggia de Las Canteras a Gran Canaria

Cuore balneare di Las Palmas de Gran Canaria, la Playa de Las Canteras rappresenta uno dei tratti distintivi più apprezzati del capoluogo. Estesa per vari chilometri lungo la baia, a poche strade dal terminal delle crociere, la spiaggia è considerata una delle migliori aree urbane di balneazione della Spagna, grazie a un clima favorevole che la rende frequentabile durante tutto l’anno. Las Canteras unisce attività balneari, passeggiate e surf a un importante patrimonio naturale sottomarino, che ne fa anche una riserva marina popolata da numerose specie ittiche. Caratteristica distintiva è “La Barra”, una lunga barriera di roccia vulcanica che affiora parallelamente alla riva, proteggendo la spiaggia dalle maree e creando un ambiente sicuro per il nuoto.

Al terzo posto la spiaggia di Alanya in Turchia

Kleopatra Beach ad Alanya, in Turchia, è il top tra le mete economiche d’Europa. Ci si può tuffare in acque a 28 °C e rinfrescarsi con un caffè freddo a 2€ o una birra locale a 3€. I soggiorni in hotel costano in media 92 euro a notte e una pallina di gelato costa solo 2 euro, nonostante i recenti rincari. La spiaggia dorata, su un mare blu, si estende per 2,5 km, con viste mozzafiato sulla collina del castello di Alanya. Tante le iniziative ricreative per i turisti, tra cui tour sulla barca dei pirati, parapendio in tandem (in città una funivia porta sulle colline retrostanti), immersioni.

La Yahsi Beach si trova nella località di Ortakent-Yahşi, vicino a Bodrum, in Turchia. In agosto ha le stanze con un prezzo medio di 102 euro, il lettino da spiaggia a 2 euro il gelato a 1,25, il caffè freddo a 1,70 e la birra a 2,45. Oltre i prezzi più che abbordabili sono le temperature mette ad incidere positivamente: quella del mare è 26 °, quella dell'aria è 25. Secondo l'intelligenza artificiale la spiaggia di Bodrum ha una valutazione di 85 su 100 mentre il rank di Google è 4.4.

La si trova nella baia de La Concha, la Conchiglia, da cui prende il nome, ed è una delle più iconiche di San Sebastián, in Spagna. Circondata dalle montagne, è riparata dal vento:la spiaggia dispone di un’area attrezzata con ombrelloni e sdraio ma anche per sport quali beach volley e beach soccer, oltre a surf e windsurf. Una camera doppia in agosto, secondo l'indagine di Omio, costa 166 euro ,il lettino 3 euro, il gelato 2.60 il caffè freddo 4.30 e la birra 4.20. Particolare le condizioni climatiche per chi non ama il caldo 21 gradi la temperatura del mare e 18 dell'aria; la valutazione della Ai è di 94/100 quella di Google 4.7.

Scrive Omio: Le limpide acque turchesi bagnano una tranquilla spiaggia di ciottoli, perfetta per rilassarsi e gustare il proprio gelato preferito: una porzione costa solo 2,80€, con gusti iconici come limone, nocciola o stracciatella.

Spiaggia e mare di Ulcinj, nel Montenegro

Una vera oasi mediterranea, lontana dalla folla. Le camere doppie partono da 76€ a notte e una sdraio costa appena 10€. Valutata 87/100 dall’AI, è la meta ideale per chi cerca il sole con un budget contenuto. L’acqua cristallina e la costa dolcemente digradante ne accentuano il fascino rilassato.

È una combinazione di città di mare, porto di pescatori, canale fluviale, un faro su cui si può salire, bar e ristoranti e spiaggia sul Mar Baltico. La camera doppia in agosto Costa 124 euro, il lettino 14, il gelato 1.50. Caffè freddo e birra sono a 4 euro e 50 e 5,20. Le temperature, essendo più a nord sono più basse rispetto al Mediterraneo. La temperatura media è di 18 gradi, quella dell'acqua di 19. La valutazione della intelligenza artificiale è di 82/100 quella, quella di Google di 4.7.

Praia da Falésia si trova nel sud del Portogallo, nella regione dell'Algarve. La spiaggia di sabbia dorata è lunga 5 chilometri, alle spalle le falesie, le scogliere rosse che si innalzano fino a 70 metri. La spiaggia si trova tra le città di Vilamoura e Albufeira ed è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Il prezzo medio di una stanza nel mese di agosto di 133 euro ,il lettino è a 10 euro, il gelato a 2.80 mentre caffè freddo e birra sono a 3.50. La temperatura media è di 23 gradi, quella del mare di 21, l’Ai valuta la spiaggia 91/100, mentre il rank di Google 4.6.

La spiaggia di Porto Covo (dal sito visitportugal.com)

Praia Grande, essendo vicina al caratteristico villaggio di pescatori di Porto Covo, è una splendida spiaggia naturale, con un mare limpido, riparata in parte da grandi scogli ma aperta anche per chi fa surf ma dotata di comodi accessi e buone infrastrutture. Si trova a sud di Lisbona e che quindi affacciata sull’Atlantico. La stanza media doppia ad agosto è a 99 euro, gelato e caffè freddo costano €2,50, la birra €4. Essendo affacciata sull'oceano le temperature medie non sono mai troppo alte, intorno ai 21 gradi, l'acqua del mare è attorno ai 20 gradi. Ai la valuta 59/100, il rank di Google è 4.7.

Nella fascia compresa tra l’undicesima e la settantacinquesima posizione della classifica redatta da Omio delle migliori spiagge europee nel rapporto qualità/prezzo/clima, si distinguono nettamente alcuni Paesi che raccolgono il maggior numero di segnalazioni, delineando un panorama turistico marittimo che predilige la varietà e la qualità dei litorali continentali.

Italia vanta 9 località balneari: nel BelPaese si trovano su Adriatico, Tirreno, Sicilia, Sardegna, Liguria e Campania, mentre la Spagna, con altre 8 (oltre a quelle nella top ten), spazia dalle Baleari alle Canarie, includendo litorali dell’Andalusia e della Comunità Valenciana. Con 7 spiagge in classifica, il Regno Unito si posiziona tra i protagonisti grazie al richiamo delle sue coste atlantiche e delle località del sud dell’Inghilterra, Galles e Scozia. La Francia, con 10 località, mostra un’offerta che alterna le spiagge bretoni, mediterranee, in particolare l’isola della Corsica. Anche la Grecia, con 6 presenze, conferma l’attrattiva dei suoi litorali. La Germania si inserisce con 6 segnalazioni, distribuite principalmente lungo le coste del Mar Baltico. Segue con 3 spiagge la Croazia, 2 per la Danimarca,m la Svezia, e i Paesi Bassi.

Infine, tra i Paesi con una sola località in classifica tra la posizione 11 e la 75, si contano Albania, Turchia, Portogallo, Malta, Cipro, Belgio, Norvegia, oltre a una località del Marocco, nel nord Africa, che però non è nell’Ue.

La spiaggia di Tropea

Dalla posizione 11 alla 50, emerge un panorama di litorali europei che spaziano dalla Polonia all’Inghilterra, offrendo scenari tanto diversi quanto suggestivi. All’undicesimo posto troviamo Plaża Jastarnia a Hel, in Polonia, seguita dalla celebre spiaggia di Rimini, sull’Adriatica, in Emilia Romagna, Italia. Il tredicesimo gradino vede Tropea Beach nella regione Calabria, Italia, mentre al quattordicesimo si distingue la tranquilla Side Halk Beach, nella località di Side, in Turchia. Al fifteenth troviamo Kalamaki Beach, a Creta, Grecia, seguita da Playa Gandia in Spagna (Valencia). Al diciassettesimo posto spicca Playa de Sotavento de Jandía, nell’isola di Fuerteventura, Spagna, e a seguire Uvala Lapad Beach a Dubrovnik, Croazia. Al diciannovesimo posto emerge la suggestiva spiaggia di San Vito lo Capo, in Sicilia, Italia; al ventesimo domina il litorale di Durrës, presso Tirana, Albania. A seguire Praia Da Rocha a Portimão, Portogallo, e Plage de Narbonne, a Narbonne, Francia. Al ventitreesimo gradino si colloca la spiaggia di Ravenna, in Italia, mentre nel continente africano si trova Plage d’Agadir, in Marocco, ventiquattresima nella classifica (ma non in Europa). Kasjuni Beach, a Spalato, Croazia, occupa la venticinquesima posizione; mentre al ventiseiesimo troviamo la meno nota spiaggia di Kühlungsborn, in Germania. La ventisettesima posizione è appannaggio della Plage de Palombaggia in Corsica (Francia), seguita dallo Scoglio di Monterosso, a Monterosso al Mare, Italia. La ventinovesima piazza spetta alle spiagge della penisola di Kassándra, in Grecia, mentre la trentesima vede la spiaggia di Heringsdorf, sull’isola di Usedom, Germania. Subito dopo, al trentunesimo posto, spicca Binz, sull’isola di Rügen, Germania, poi alle Plages du Mourillon di Toulon, Francia. Il trentatreesimo gradino è riservato a Sakarun, nei pressi di Zara, Croazia; a seguire, al trentaquattresimo, Dassia Bay, a Corfù, Grecia. Una piacevole sorpresa balneare si trova alla trentacinquesima posizione: Mellieħa Bay, a Malta. Poco dopo, De Panne nelle Fiandre, Belgio, occupa la trentaseiesima posizione, seguita da Playa de Palma a Maiorca, in Spagna, mentre la trentottesima è per la splendida Cala Brandinchi in Sardegna, Italia. Intorno alla metà della classifica, la trentanovesima posizione reca la Plage des Gollandières, sull’Île de Ré, Francia, anticipando Timmendorfer Strand, in Germania. La quarantunesima piazza accoglie la spiaggia di St. Peter‑Ording, sempre in Germania, e la quarantaduesima la celebre Fig Tree Bay a Protaras, Cipro. Poco dopo, al quarantatreesimo, si trova Zandvoort nei Paesi Bassi, seguita al quarantaquattresimo da Grand Plage du Sillon a Saint‑Malo, Francia. Le spiagge di Marseille e Cannes, rispettivamente Plage du Prado e Croisette, occupano la quarantacinquesima e quarantaseiesima posizione, mentre la Puglia entra in scena al quarantasettesimo posto con Margherita di Savoia. Al quarantottesimo troviamo Plage Miramar a Biarritz, Francia. Chiudono la top 50 Playa de los Genoveses ad Almería, Spagna, e infine Gorleston‑on‑Sea Beach a Great Yarmouth, Regno Unito.

La Costiera Amalfitana

51 Playa de Ses Illetes; Formentera; Spagna; 52. Weymouth Beach; Weymouth; Regno Unito; 53. Psarou Beach; Mykonos; Grecia; 54. Marina Grande of Positano; Amalfi; Italia; 55. Varamobadet; Lago di Vättern; Svezia; 56. Elli Beach; Rodi; Grecia; 57. Oosterstrand; Schiermonnikoog; Paesi Bassi; 58. Bournemouth Beach; Bournemouth; Regno Unito; 59. Cala Salada; Ibiza; Spagna; 60. Promenade des Anglais; Nizza; Francia; 61. Kamari Beach; Santorini; Grecia; 62. Playa Isla Canela; Sevilla; Spagna; 63. Søndervig Beach; Søndervig; Danimarca; 64. Spiaggia di Marina Piccola; Capri; Italia; 65. Woolacombe Beach; Woolacombe; Regno Unito; 66. Fistral Beach; Newquay; Regno Unito; 67. Barmouth Beach; Snowdonia; Regno Unito; 68. Playa Marbella; Marbella; Spagna; 69. Ellenbogen; Sylt; Germania; 70. Tylösand; Öresund; Svezia; 71. Amager Strandpark; Copenaghen; Danimarca; 72. Plage de Pampelonne; Saint Tropez; Francia; 73. Ayr Beach; Ayr; Regno Unito; 74. Tjuvholmen City Beach; Oslo; Norvegia; 75. West Sands Beach; St. Andrews; Regno Unito. In generale, conclude Omio, lettini e servizi più economici si possono trovare nelle spiagge di Turchia, Croazia, Spagna e Cipro, con costi di noleggio inferiori a 3 euro al giorno. All’opposto c’è il sud della Francia dove una sedia a sdraio può costare fino a 60 euro, come risulta sulla spiaggia di Croisette nella città di Cannes. Ecco, comunque, la classifica dall’11esima posizione alla 50esima, e poi dalla 51esima alla 75sima.