Ferrovia delle Meraviglie: il rilancio della linea storica tra le Alpi, la Riviera Ligure e la Costa Azzurra

È quel rumore rotondo del treno che corre sui binari, e con lui scorrono i pensieri, mentre dal finestrino sfumano i paesaggi: è questo il sottofondo del racconto dedicato alla Ferrovia delle Meraviglie, vincitrice del censimento ‘I Luoghi del Cuore’ 2020.

Un fumetto, un documentario, una serie di iniziative: il rilancio della storica Cuneo-Ventimiglia-Nizza parte dal concorso promosso dal Fai, che ogni due anni invita gli italiani a segnalare luoghi da tutelare e valorizzare. Nel 2020 la Ferrovia delle Meraviglie ha ottenuto 75.586 voti, conquistando il primo posto. Considerata una delle dieci linee ferroviarie più affascinanti al mondo, collega tre regioni e due Stati lungo un tracciato audace di 100 chilometri, con 1000 metri di dislivello e 33 gallerie.

Un’opera ingegneristica straordinaria che mette in comunicazione la pianura piemontese con le coste della Liguria di Ponente e della Costa Azzurra, attraversando i parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour. Un’infrastruttura storica che rappresenta un legame vitale tra comunità, paesaggi e culture, con un valore strategico per il presente e il futuro del territorio.

Il successo al censimento del Fai, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, è ancora più significativo se si considera il contesto in cui è maturato: durante il voto, la tempesta Alex ha colpito duramente la Val Roya, cuore della linea ferroviaria, isolando intere aree. In quei giorni critici, il treno è rimasto l’unico mezzo di collegamento tra le valli.

Proprio per dare voce alle persone e ai luoghi toccati da questo tracciato, è nato il progetto A bordo della Meraviglia, curato dalla Scuola Holden di Torino. Il racconto prende forma grazie a un contributo di 55.000 euro destinato dal programma “I Luoghi del Cuore”, cui si è aggiunto il sostegno della Fondazione CRC con ulteriori 30.000 euro.

Il racconto a bordo della Meraviglia

In collaborazione con la Scuola Holden di Torino è nato A bordo della Meraviglia, un racconto multimediale che restituisce la straordinarietà di una delle ferrovie più affascinanti d’Europa. L’obiettivo è duplice: far conoscere questa linea a chi ancora non la ha scoperta e rafforzare il legame emotivo con chi la percorre ogni giorno.

L’iniziativa, sostenuta dai comitati locali protagonisti della mobilitazione per il censimento FAI, si sviluppa attraverso linguaggi narrativi differenti – fumetto e video – e dà voce sia al passato sia alla realtà attuale e alle prospettive future del territorio. Ogni stazione, da Cuneo a Ventimiglia, entra nel racconto come tappa di un itinerario che unisce luoghi e persone.

Al centro della narrazione c’è Claudio Marinaccio, scrittore e fumettista, che ha viaggiato lungo la linea raccogliendo storie, aneddoti e suggestioni. Il suo sguardo curioso ha dato forma a nove tavole illustrate e a un videoracconto articolato in due formati: brevi episodi da due minuti dedicati alle principali fermate, e un documentario più esteso che restituisce l’intero viaggio.

Il lavoro collettivo coinvolge oltre dieci realtà tra Italia e Francia. Chi ha partecipato ha offerto testimonianze e punti di vista preziosi, restituendo un’immagine autentica della ferrovia: non solo infrastruttura essenziale per la quotidianità, ma anche motore per un turismo lento, attento ai borghi, alla natura, alla memoria e alla cultura locale.

Fra le voci raccolte spicca quella di Silvia Sandrone, archeologa cuneese che ogni giorno raggiunge in treno Tende, dove dirige il Museo delle Meraviglie, dedicato ai celebri siti di incisioni rupestri.

In molti raccontano un’identità che non si ferma ai confini nazionali, come Marilène Pesce Durero, nata italiana e oggi francese, che gestisce uno storico bar nella valle un tempo appartenente alla Contea di Tenda.

Il treno diventa così veicolo di storie e di rinascita. Ne è un esempio Alberto Dalmasso, apicoltore che utilizza la linea per trasportare i suoi prodotti, o Silvio Peron, musicista e insegnante di fisarmonica a Robilante, che negli anni Ottanta lavorava a Torino proprio al lavaggio dei convogli. E ancora Charlie Buzenet, impegnato nel Conservatorio della Castagna, dove la valorizzazione di una risorsa simbolica della valle si intreccia con la sperimentazione di pratiche agricole sostenibili contro il cambiamento climatico.

La storia della ferrovia

A bordo della Meraviglia racconta anche le origini della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, simbolo di connessione tra culture e territori. Ideata da Cavour per unire il Piemonte a Nizza, allora sabauda, la linea fu completata solo nel 1928, dopo un lungo iter tecnico e politico. La deviazione su Ventimiglia fu proposta dal deputato Giuseppe Biancheri, dopo la cessione di Nizza alla Francia. Distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, la ferrovia venne riattivata nel 1979 grazie a un accordo italo-francese. A rischio chiusura nel 2013, fu salvata anche grazie all’intervento del FAI. Oggi conta quattro corse al giorno e, nell’estate 2025, viaggi straordinari e storici raggiungeranno anche Nizza. La narrazione storica, curata da Raffaele Riba e illustrata da Claudio Marinaccio, è diventata un fumetto e un documentario di 30 minuti. I contenuti sono online su www.abordodellameraviglia.com e consultabili anche in loco grazie a pannelli installati tra Cuneo e Ventimiglia.

D’estate ripartono i treni storici

Da domenica 6 luglio tornano a viaggiare i treni storici lungo i binari della Ferrovia delle Meraviglie. L’iniziativa, molto attesa, nasce dalla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e gli enti territoriali italiani e francesi aderenti alla CARF (Comunità d’Agglomerazione della Riviera Francese). Il convoglio, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e ’40, partirà da Ventimiglia alle 9:55 e raggiungerà Tende alle 11:40. Il ritorno è previsto alle 16:30 con arrivo a Ventimiglia alle 18:05. Il percorso include fermate ad Airole, Olivetta San Michele, Breil-sur-Roya, Fontan-Saorge, Saint-Dalmas-de-Tende, La Brigue e Tende. La locomotiva Diesel, in livrea d’epoca, circolerà il 6, 13 e 14 luglio, il 3, 10, 17 e 31 agosto, e il 7 settembre. Durante la sosta, i passeggeri potranno visitare la mostra al Musée départemental des Merveilles di Tende e la chiesa di Sainte-Marie en l’Assomption a Breil-sur-Roya.

Informazioni sul servizio su www.fstrenituristici.it. Biglietti su www.railbook.it: 20 euro A/R (intero), 10 euro per ragazzi 4-11 anni, gratis sotto i 4 anni.