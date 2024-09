Un caffè ’perfetto’ dal Red Carpet alla propria abitazione

Un caffè prima del Red Carpet. Sì, perché a Venezia i tantissimi attori, influencer e socializer prima di varcare la porta che consente l’accesso al famosissimo tappeto rosso si sono concessi il piacere di un caffè italiano per rilassarsi al meglio ed essere pieni di energia. De’ Longhi infatti è stato il partner ufficiale de La Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde del famassimo Hotel Excelsior. Questa prestigiosa collaborazione, si inserisce nel contesto della nuova campagna social appena lanciata dal brand intitolata ’Un Perfetto, per favore’, progetto che mira a esaltare e valorizzare l’italianità e l’arte del caffè come rituale fondamentale proprio della nostra cultura. Brand International Ambassador non a caso è Brad Pitt.

Nelle giornate della mostra del cinema è stato invece il talent e volto amatissimo dai social Mattia Stanga, brand voice di De’ Longhi, a realizzare dei contenuti video che esplorassero le diverse interpretazioni del concetto di ’perfetto’ nel rito del caffè. "Qual è il tuo caffè perfetto?" È questa la domanda che Mattia ha posto a tutti coloro che sono andati a La Terrazza per definire gesti, gusti e abitudini che rendono unico il rituale del caffè. Una possibilità resa possibile grazie alla presenza della macchina automatica per il caffè in chicchi Rivelia (nella foto in alto con lo stesso Stana e l’attrice Alessandra Mastronardi). Con ben 22 diverse bevande erogabili, Rivelia rappresenta il top di gamma che combina design elegante e compatto, tecnologia e prestazioni su misura.

Nicole Fouquè