Al The Sense-Experience Resort il ristorante sull’acqua Eatè e il centrale Dimorà portano a tavola i sapori autentici della Maremma. Grande attenzione per ogni piatto. Tra il blu del mare e il verde delle colline un’accoglienza a cinque stelle

I sapori sono quelli della Maremma. Della Toscana. Profumi che raccontano la terra, il mare, il mondo che circonda l’atmosfera del The Sense-Experience Resort, dove il ristorante sul mare, Eatè (oltre al centrale, Dimorà) diventa una culla di gusto grazie alle idee, il lavoro e la cura dello chef, Giuseppe Parisi. Siamo a due passi da Follonica, fra il blu del mare e il verde delle colline della bassa Toscana, per un’accoglienza a cinque stelle, che comincia a tavola, si allunga al comfort dell’hotel e sfocia nella voglia di scoprire l’interno, la storia e le emozioni di un entroterra (come la cantina Petra Wine) che poi è la vera culla dei prodotti rielaborati dallo chef Parisi.

Ci sono piatti che stanno accompagnando la cucina di Eatè nella direzione della prima stella Michelin. Si chiamano: “scampo alla mela verde e caviale” e “dentice in crosta di erbe pak-choi e fasolari”. Che Parisi li unisce attraverso un primo piatto (“risotto alle pannocchie e cerfoglio”) per coinvolgere il palato in una scalata di gusti ora salati, ora leggermente dolci, ora semplici ma intensi. Come se fosse ancora il mare (si parla del dentice imperiale) a voler raccontare il suo piacere. Il The Sense Experience Resort è il primo experience resort della Toscana progettato per offrire un’autentica immersione sensoriale. Ogni elemento, dal design delle camere alle esperienze culinarie, è pensato per far vivere emozioni profonde, risvegliando i sensi e connettendo gli ospiti alla natura. Dalla pineta secolare alla macchia mediterranea, passando per le dune costiere restaurate, il resort rappresenta un’oasi di pace e bellezza. La cucina, l’accoglienza, ma non solo questo.

E qui ecco entrare sulla scena le idee, innovative e futuristiche dell’imprenditore toscano, Federico Ficcanterri, classe 1968, che con Icon Collection (la società che raccoglie cinque strutture di pura qualità in tutta Italia, fra cui appunto The Sense di Follonica) ha intrapreso un percorso di trasformazione aziendale guidato da una figura insolita nel mondo dell’hospitality: un filosofo. Alessandro Guidi, “filosofo aziendale” del gruppo, sta contribuendo a ridefinire il concetto di leadership e benessere organizzativo attraverso un approccio che fonde pensiero critico e visione strategica, creando un modello innovativo che unisce filosofia e gestione aziendale. Questo cambiamento permette ai dipendenti di non essere semplici esecutori, ma protagonisti attivi del successo aziendale.

"Quando il potere viene distribuito, le persone non aspettano di essere guidate: si muovono, propongono, trovano il loro ruolo – spiega Guidi –. Dopotutto, non serve essere Aristotele per capire che siamo più felici quando quello che facciamo conta davvero". "Crediamo che un’organizzazione sana sia prima di tutto un luogo in cui le persone possano esprimersi, sentirsi accolte e partecipare attivamente – sottolinea Federico Ficcanterri, Ceo con il cugino Riccardo di Icon Collection –. Con “Ti Ascolto” vogliamo costruire un ambiente di lavoro più umano, dove la qualità dell’ospitalità cominci da dentro". Un’azienda che sa ascoltare i propri collaboratori saprà accogliere i propri ospiti con autenticità e calore. Si torna a tavola, alla colazione e ai sapori del posto, a chilometro zero. The Sense Experience ha così abbracciato “Vetrina Toscana”, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana, che promuove ristoranti, produttori botteghe e attività che offrono esperienze enogastronomiche.

Gli albergatori che aderiscono all’iniziativa si impegnano a inserire nella propria colazione almeno un prodotto dolciario e uno salato del territorio. I prodotti sono identificati con un’etichetta con il logo di Vetrina Toscana e una breve descrizione. Viene messo a disposizione del materiale informativo sulle aziende produttrici, in modo da invogliare il cliente a visitare personalmente le aziende agroalimentari locali.