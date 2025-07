Dalla Galizia ecco il nuovo Nordés Gin 0.0% alcol

È arrivata anche in Italia la versione analcolica di Nordés Gin, il celebre brand premium originario della Galizia, in Spagna.

Non si tratta di una semplice versione dealcolata, ma di un distillato 0.0% ottenuto con un processo lento e meticoloso, pensato per preservare profumi, intensità aromatica e la tipica morbidezza balsamica che ha reso celebre Nordés. Un prodotto ispirato alle botaniche galiziane e al tocco distintivo dell’uva albariño, pensato per chi sceglie uno stile di vita più salutare o desidera gustare una bevanda raffinata e rinfrescante in qualsiasi momento della giornata.

L’ispirazione della ceramica galiziana

Il debutto italiano segue il lancio spagnolo, in un mercato in cui il consumo di bevande analcoliche è raddoppiato negli ultimi tre anni (fonte: IWSR, maggio 2025). Nordés 0,0 mantiene l’iconica bottiglia bianca del gin originale, ispirata alla ceramica artigianale di Sargadelos, celebre per le sue decorazioni blu su fondo bianco. La versione analcolica si distingue per una tonalità di blu più chiara, simbolo di leggerezza e freschezza.

La ricetta del mocktail 0,0 ideale

Frutto di un processo di distillazione studiato nei minimi dettagli, Nordés 0,0 presenta un perfetto equilibrio tra dolcezza, acidità e note amaricanti, con appena 3 kcal ogni 100 ml. Ecco una ricetta semplice per esaltarne al meglio il gusto: versare 50 ml di distillato in un bicchiere con 200 ml di tonica neutra e completare con uno spiedino di tre acini d’uva bianca. Il risultato è un mocktail premium, fresco e aromatico, che richiama la brezza atlantica a ogni sorso.

Un nuovo modo di bere gin

“Vogliamo offrire un prodotto che conservi l’inconfondibile aroma, il carattere atlantico e l’eleganza del gin Nordés - spiega Julio Miyares Armendáriz, Global Marketing Director del portfolio gin di Osborne, azienda produttrice del marchio -. Con questo lancio, Nordés gin diventa la prima marca di gin premium a proporre la sua versione Zero alcol, continuando il proprio percorso di crescita e innovazione attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti nelle categorie di spirits emergenti, tra cui il gin 0,0 e altre innovazioni che stiamo sviluppando per mercati rilevanti come quello italiano. Tutto ciò ci consente di consolidarci come una marca che valorizza la gastronomia e i diversi momenti di consumo durante la giornata”.

Dove trovarlo

Nordés 0,0 è distribuito in Italia da Stock Spirits ed è già disponibile nei cocktail bar più rinomati, tra cui Drink Kong e Blind Pig a Roma, CasaTobago, Dry e Seen by Oliver a Milano, e Punto7, Bar Cavour e Piano 35 a Torino. Online è acquistabile su Svinando.it, mentre nei principali punti vendita sarà disponibile a partire da settembre.