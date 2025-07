Dall’incontro fra tre giganti dell’enologia vent’anni fa è nata la cantina Agripunica per abbinare la qualità dei vigneti dell’isola a una visione internazionale

Vini dalla spiccata anima sarda caratterizzati da un tocco internazionale. In una parola Agripunica che dal Sulcis, in vent’anni di storia e tanto lavoro, ha saputo far conoscere il suo nome in oltre quaranta Paesi del mondo. "Tutto è iniziato nel 2002 grazie al leggendario enologo toscano Giacomo Tachis, l’inventore dei Supertuscan e di tanti vini di successo, che riuscì a convincere due sue amici: il Marchese Nicolò Incisa Della Rocchetta (Sassicaia) e Antonello Pilloni imprenditore instancabile preminente rappresentante della vitivinicoltura Sarda (Cantina di Santadi) - spiega Salvatore Santus, responsabile commerciale e marketing di Agripunica - La sfida era creare qui in Sardegna un’azienda che si dedicasse alla produzione di vini di alta qualità, ma con una visione più internazionale".

Nacque in questo modo l’azienda frutto di una joint-venture tra il Gruppo Tenuta San Guido, la Cantina di Santadi e la sapienza enologica di Giacomo Tachis. "Furono acquistate due tenute, la prima già vitata in località ’Barrua’ nel Comune di Santadi, la seconda molto più grande che comprendeva una serie di terreni collinari situati nel Comune di Narcao". E proprio il Barrua fu il primo vino a uscire dalle cantine di Agripunica, un rosso che deve la sua struttura al Carignano l’uvaggio tipico del Sulcis, ingentilito da piccole percentuali di Cabernet Sauvignon e Merlot vinificate in purezza e provenienti dai vigneti a cordone speronato coltivati nel Basso Sulcis. Un vino dal colore rosso rubino intenso e vivo che presenta profumi complessi di frutta rossa matura (amarena principalmente), spezie, note di liquirizia e ricordi di mirto. Il successo è stato immediato e si è consolidato negli anni, tanto che oggi è annoverato, a buon diritto, tra l’elité dei vini sardi.

Al Barrua si aggiunto negli anni successivi un altro rosso. "Seguì poi nel 2005 il Montessu, che con una base di Carignano del 60% veniva completato dalle consuete varietà Bordolesi per dar vita ad un vino di buona complessità e ricchezza fenolica, che affiancasse il Barrua nei mercati internazionali, oltre che in quello italiano". Anche in questo caso si tratta di un vino dal colore rosso rubino intenso, dal profumo fruttato, con finale di liquirizia, dal sapore elegante che mantiene una buona voluminosità in bocca.

Nella terra del Vermentino non poteva mancare un bianco, Samas, anche in questo caso vinificato con l’aggiunta di Chardonnay per renderlo più strutturato.

La raccolta manuale viene eseguita alle prime luci del giorno per preservare le tipiche note varietali delle uve utilizzate e provenienti dai terreni sabbiosi e calcarei della tenuta Agripunica. Tutti e tre i vini sono classificati IGT Isola dei Nuraghi e le uve tipiche del Sulcis a bacca rossa eccellenti non solo per il colore, la struttura e la ricchezza alcolica del vino ma soprattutto, per la morbidezza dei suoi componenti estrattivi, dai tannini agli acidi.

Geograficamente, la zona del Basso Sulcis è quasi totalmente delimitata dal mare e si pensa che la pratica dell’enologia sia nata in questa zona già nel tredicesimo secolo a.C. L’azienda composta da due tenute, Barrua e Narcao, si sviluppa su una superficie di 170 ettari e la produzione di attesta sulle 300 mila bottiglie. "Non sono tantissime, considerando l’estensione delle nostre tenute anche se va considerato che una parte delle superficie è coperta da boschi - conclude Salvatore Satus - Preferiamo puntare sulla qualità dei nostri prodotti che anche per questo sono così apprezzati anche all’estero". Per crescere c’è tempo, anche considerando che fino a qualche anno fa la produzione era di 100 mila bottiglie l’anno.