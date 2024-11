Al Cavallino Bianco dal 1961 è il ristorante storico della famiglia Spigaroli, gestito in prima persona da Luciano Spigaroli con Benedetta e Antonietta a Polesine Parmense.

Lo staff di cucina, sotto la supervisione dello chef Massimo Spigaroli, permette agli ospiti di assaporare la vera cucina del territorio emiliano. al 1968 il locale fa parte dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo. Massimo Spigaroli, considerato uno dei massimi esponenti del culatello propone uno dei suoi ‘piatti forti’: tagliolini al burro delle vacche rosse e culatello.

Ingredienti (6 persone)

Per la pasta

500 g di farina 00

40 g di curry

6 tuorli d'uovo

1 dl d'acqua mixata con 40 g di prezzemolo

sale qb

Per il condimento

100 g di Culatello tagliato a julienne

200 g di burro di vacche rosse

Parmigiano Reggiano qb

Preparazione

Per la pasta: impastate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, assottigliatelo e tagliate i tagliolini.

A parte ponete sul fuoco una pentola con abbondante acqua, immergetevi i tagliolini e scolateli molto al dente e poneteli in una casseruola. Quindi aggiungete il burro e il culatello continuando a rimestare fino a che il composto non si amalgama. Aggiungete a questo punto il Parmigiano per completare il piatto.