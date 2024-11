Lo spaghetto al pomodoro di chef Gennaro Esposito: un piatto semplice con un tocco gourmet

Colore rosso dominante come il pomodoro, simbolo partenopeo, per il cocktail dinner per festeggiare il primo compleanno del Caruso Nuovo Bistrot del Grand Hotel et de Milan alla guida degli chef Gennaro Esposito e Francesco Potenza.

Il pomodoro è il fil rouge dei sapori e profumi protagonisti della proposta gastronomica del ristorante. Un estro creativo per il connubio tra la cucina campana e i sapori milanesi preparati con materie prime di qualità e il rispetto della stagionalità. Sono stati creati nuovi piatti che entrano nel menu autunnale tra questi lo spaghetto al pomodoro del Vesuvio selezione Gennaro Esposito, il raviolo caprese, la minestra di pasta mista con pesce di scoglio, la Cotoletta alla Milanese, la Palamita con zucca, funghi pioppini, friarielli e pesto di mandorla tostata, il Calamaro “mbuttunat; le Candele alla Genovese.

Lo chef Gennaro Esposito

Continua anche l’equilibrio dei sapori tra nord e sud, come nel caso del Bottone ripieno di Provolone del monaco, consommé reale di manzo e tartufo nero o il riso al salto con nero di seppia, che prevede un ragù di totani, la gremolada di alghe e la salsa di zafferano, in un incontro ideale tra Napoli e Milano. Lo chef Gennaro Esposito ha preparato un piatto semplice, ma con qualche aggiunta personalizzata che lo rendo un piatto più prelibato: lo spaghetto al pomodoro.

Ingredienti (una porzione)

80 gr spaghetti

100 gr pomodoro Corbarino Gennaro Esposito

100 gr pomodoro del Piennolo Gennaro Esposito

10 gr cipolla

2 spicchi aglio

q.b. sale fino

q.b. sale grosso

q.b. olio extravergine d’oliva

q.b. basilico fresco

Preparazione

In una padella si prepara un soffritto di cipolla e aglio con un filo d'olio evo. Fare rosolare, e in seguito introdurre le foglie di basilico da cuocere per qualche secondo. Questo donerà al sugo la parte balsamica: il suggerimento è di non farle cuocere troppo perché scaricherebbero, al contrario, la parte amara. Con l’aiuto di una pinzetta, togliere il basilico dal soffritto e mettere nella padella il pomodoro Corbarino. Fare cuocere per circa 10/15 minuti a fiamma lenta senza rompere i pomodori. Dopo questa prima cottura schiacciare i pomodori con un cucchiaio, per far sì che rilascino tutta la loro freschezza.

Nel frattempo, in una pentola mettere a bollire l’acqua, e salarla. Quando l’acqua raggiunge l’ebollizione, mettere a cuocere la pasta fino a che non risulti al dente. Scolare, e mantecare nella padella con il sugo per circa un minuto. Aggiungere un filo d'olio evo, e a fuoco spento aggiungere anche il basilico spezzato rigorosamente a mano. Impiattare, aggiungendo l’olio a crudo.