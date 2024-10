Pappardelle al cinghiale: la ricetta di un grande classico secondo chef Angelo Di Gennaro

In zona Porta Venezia a Milano, precisamente in viale Tunisia, è nata LaDispenseria, locale che unisce le tradizioni culinarie con una visione contemporanea, una fusione tra sapori autentici, ricerca delle materie prime di alta qualità e presentazioni accattivanti. L'artefice di questa avventura gastronomica è Angelo Di Gennaro, chef che vanta una carriera segnata da esperienze in prestigiosi ristoranti all’estero e in Italia.

“L'anima de LaDispenseria - dice lo chef Angelo- risiede nella ricerca meticolosa delle materie prime di prima qualità. Il nostro impegno è garantire che ogni ingrediente rifletta l'eccellenza e l'autenticità, privilegiando i tagli più pregiati di carni dry aged, come il Wagyu e il Kagoshima. Vogliamo fare la differenza con la qualità e grande ricerca. Il tutto abbinato a un’importante e variegata carta dei vini”. Gli ospiti possono portare a casa gli stessi ingredienti utilizzati nei cibi proposti dal locale. Tra i piatti clou dello chef vi sono le pappardelle al ragù di cinghiale

La ricetta

Ingredienti

500 gr di polpa di cinghiale

150 gr di battuto sedano carote e cipolla

30 gr di bacche di ginepro

5 foglie di alloro

2 rametti di rosmarino

Preparazione

Mettere il tutto in una bool e insieme al vino rosso e fare marinare per circa un’ora in frigo poi separare il battuto dalla carne. Prendere una padella dai bordi alti e aggiungere un filo di olio evo aggiungere un aglio in camicia e fare rosolare e toglierlo aggiungere il battuto precedente messo a marinare farlo rosolare nella padella. Aggiungere la carne tritata a coltello e farla rosolare in padella, sfumare con un bicchiere di vino bianco secco e aggiungere il sale poi alloro e fare cuocere per circa un’ora, dopo di che aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro e un po’ di acqua; portare a cottura, aggiustare di sale e pepe. Cuocere le pappardelle in acqua salata, condire con il ragù di cinghiale, basilico e pecorino toscano a piacimento.