Melone Mantovano Igp: come prolungare i benefici dell’estate con 2 ricette speciali

Il melone retato da record della varietà Yubari King, battuto ad un’asta in Giappone ad un prezzo di 20mila (ventimila!) euro al chilo, sarà anche il ‘re’ delle cucurbitacee e tra Mantovano e Cremonese c’è chi ne ha prodotto i primi 3 esemplari. Ma non è di certo alla portata di tutte le tasche e di tutte le tavole. Però è bene sottolineare come il melone sia un alimento fresco, pronto da gustare e persino ricco di sostanze che fanno bene all’organismo, come sanno bene i giapponesi così come i lombardi e, più in generale, gli italiani. Se poi ci sono 2 ricette facili, che aiutano a proporlo in tavola e ad assaporarlo in modi e tempi differenti, si rivela un frutto su cui puntare in quest’ultimo scorcio d’estate con temperature simil-tropicali. A spiegarci i benefici antiage, i valori nutrizionali (l’effetto benefico generale era noto sin dai tempi dei Gonzaga) e a suggerirci i 2 ‘piatti’ a base di melone è un ‘esperto’ del settore, il Consorzio di Valorizzazione e Tutela del Melone Mantovano, organismo che, per definizione, ha lo scopo di tutelare la produzione ma anche informare il consumatore.

Il Melone Mantovano retato Igp, è ricco di numerose sostanze benefiche, come sodio e potassio - utili alleati nella stagione estiva e non solo -, ed è particolarmente dotato di cislicopene, che combatte i radicali liberi, e betacarotene, come dimostra il suo colore arancione più acceso, che rallenta l’invecchiamento della pelle e aiuta a mantenere l’abbronzatura o a preparla, per chi fosse in procinto di partire. Inoltre, grazie alle poche calorie, è senz’altro ideale per mantenere la forma.

Il Melone Mantovano Igp è sul mercato con 3 v arietà: quello ‘a fetta’, il più classico e diffuso che costituisce almeno l'80% della produzione, il melone retato senza fetta, un prodotto di nicchia dal gusto deciso, fino al melone liscio, il più aromatico della gamma e più utilizzato in cucina per diverse ricette.

Dolcissimo e con un gusto e un aroma inconfondibili, il Melone Mantovano IGP non si consuma solo con taglio e impiattamento, magari accompagnato dal prosciutto crudo, come al ristorante. È protagonista, infatti, di svariate ricette. Le food creator Laura Conforti (@ladfoodie), 117mila follower su Instagram, appassionata di dolci e prodotti da forno ma capace di creare esperienze sensoriali uniche attraverso i suoi contenuti, e Francesca Giovannini (@thebluebirdkitchen), 110mila follower, autrice di due libri, che condivide ricette unendo la sua passione per una cucina essenziale e sostenibile con il fascino dei viaggi on the road, hanno condiviso ricette veloci, e facilmente replicabili a casa, ideali per esaltare al meglio le qualità del Melone Mantovano Igp. Ecco dunque il melone mantovano Igp alla griglia o in confettura.

Il melone mantovano grigliato, ecco la ricetta per prepararlo con gli ingredienti giusti @thebluebirdkitchen

Ingredienti:

1 Melone Mantovano Igp liscio; 80 g di feta; 1/2 lime; Basilico fresco; Pepe nero macinato, Sale e Olio Extravergine di oliva.

Procedimento:

Tagliare il melone in sei spicchi eliminando i semi centrali e togliere la buccia. Scaldare a fuoco vivo una griglia, quando sarà bella calda, aggiungere un filo d’olio e disporre le fette di melone. Salare leggermente e grigliare per circa 1 minuto per lato. Trasferire le fette di melone grigliate in un piatto e condire con la feta sbriciolata, una macinata di pepe, qualche fogliolina di basilico e un filo d’olio.

La confettura di Melone mantovano Igp @LadFoodie

Ingredienti: 650 g di Melone Mantovano Igp 80 g di zucchero; una scorza di limone. Procedimento: Ridurre il melone a cubetti e aggiungere in una ciotola la scorza grattugiata di limone, il succo di 1/2 limone, il Melone Mantovano IGP e lo zucchero. Mescolare bene, coprire con la pellicola trasparente e lasciar marinare in frigo per 36 ore. Riprendere dal frigo, trasferire in una pentola e cuocere a fiamma media per 15 minuti. Frullare e versare nei vasetti: a questo punto la confettura di Melone Mantovano IGP è pronta per essere gustata.