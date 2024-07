Love, il dessert arcobaleno omaggio al Pride 2024. Ingredienti e ricetta

Anche il mondo del food omaggia il Pride, manifestazione che si svolge ormai tradizionalmente a giugno in tutto il mondo, con piatti ‘arcobaleno’ dal forte impatto visivo e simbolico che nulla tralasciano comunque ad una delizia di sapori.

È il caso di Love, un tripudio bilanciato di sapori freschi, esotici ed avvolgenti per un dessert pensato e realizzato al ristorante Zur Kaisekron di Bolzano da chef Filippo Sinisgalli con i suoi giovani pasticceri, Alice Vialetto e Marco Castronovi.

La margherita è una tartelette di frolla con cremoso al cioccolato bianco, passion fruit e mango con sottilissimi petali in cioccolato bianco dagli iconici colori dell’ arcobaleno. I due vasi, uno integro e uno rotto, contengono una ganache al pralinato con briciole di frolla al cioccolato a simulare la terra. Riprendono il concetto che nulla è per sempre, ma alla fine l'amore comunque rimane. Ed ecco il cioccolatino a forma di cuore al cioccolato fondente e zenzero, rosso come la passione, adagiato su un giardinetto zen di crema pasticcera alla nocciola e crumble al cioccolato, zenzero e arancia candita. Di seguito, ecco la ricetta completa per preparare ‘Love’.

Un cuore dai petali color arcobaleno per il Pride 2024

Ingredienti (4 persone)

Per il ripieno

150 gr cioccolato

100 gr panna fresca

Pepe macinato

Per le tartelette di frolla

70 gr di albumi a temperatura ambiente

200 gr farina 00

60 gr burro freddo

Scorza di limone

Per la glassa

50 gr burro di cacao

50 gr cioccolato bianco

Colorante alimentare giallo

Procedimento

Prepariamo la frolla mescolando le polveri e impastando il burro a dadini ben freddo. Una volta ottenuto un panetto liscio metterlo in frigo per 1 ora avvolto in pellicola. Stenderlo poi abbastanza sottile e rivestire le formine delle tartelette. Informare per 6/8 minuti a 160°. Deve dorare leggermente. Far raffreddare bene.

Per il pistillo cremoso mettere sul fuoco la panna con metà del cioccolato e farlo sciogliere lentamente. Togliere dal fuoco e far sciogliere mescolando energicamente con una frusta l’altra metà del cioccolato. Mettere in infusione il pepe e lasciar riposare per 1 ora in frigo con pellicola a contatto. Trascorso il tempo dare una bella mescolata per renderlo setoso, travasare la ganache in stampi a sfera della misura adatta ad essere accolti nella tartelette di frolla. Far congelare per 1 notte. Una volta pronti glassateli facendo sciogliere il burro di cacao, il cioccolato bianco e il colorante alimentare. Versate la copertura solo quando è ben fredda.

Per i petali della margherita fate sciogliere del cioccolato bianco e coloratelo con coloranti alimentari scegliendo i colori che preferite. Stendetelo su una placca con una spatolina formando dei piccoli petali sottili. Una volta che il cioccolato è completamente freddo e solido prendete delicatamente i petali e posizionateli a formare la margherita.

Il Palato Italiano e chef Filippo Sinisgalli

Il Palato Italiano, con sede a Bolzano, è una realtà impegnata nella scoperta, nella valorizzazione e nella divulgazione dell’arte culinaria italiana attraverso attività esperienziali, culturali e una meticolosa selezione di prodotti enogastronomici di eccellenza. Il suo Executive Chef è Filippo Sinisgalli, che vanta importanti esperienze: all'Esplanade di Desenzano, come formatore dei team di brigata dell’Armani Hotel a Dubai e alla locanda Mezzosoldo in Val Rendena (TN), dove ha ottenuto la stella Michelin. Il Palato Italiano è stato presente alla Gift Lounge pre-Oscar 2017 e 2018 a Los Angeles, in case private di personalità per riservati Chef@Home, come a New York per l’Housewarming Party di Alan Cumming, ma anche in speciali serate di beneficenza a fianco di charity e foundation di altissimo livello, come la Celebrity Fight Night 2017 e 2018, la Andrea Bocelli Foundation e la Mohamed Ali Foundation; senza dimenticare la partecipazione alla Celebrity Golf Classic 2018 di Anthony Anderson – a fine aprile 2018 a Palm Desert, in California –, l’evento realizzato per supportare le organizzazioni non-profit Boys & Girls Club of America e American Diabetes Association. Dal 2019 Il Palato Italiano e Chef Filippo Sinisgalli sono stati protagonisti in alcuni importanti appuntamenti come White Milano, Milan Design Week, la rassegna culinaria Garda con Gusto. Nel 2018, Il Palato Italiano è stato partner di SuperStudio Più e del Fuorisalone in occasione della Milano Design Week. È stato inoltre main partner di Bocuse d'Or Europe OFF 2018, ospitato a Torino. Nel 2020 Filippo Sinisgalli è stato Presidente di giuria durante Ricibiamo, un contest indetto dall’Università Cattolica di Piacenza.