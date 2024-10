La ricetta dei Cjalsons o Ckropfn di Timau, piatto tipico della Carnia

I cjalsons sono un piatto tipico della Carnia, ogni ricetta è diversa in ogni paese, se possibile, addirittura varia da famiglia a famiglia. Se ne contano addirittura una cinquantina, tra ravioloni dolci e salati.

A Timau tutti utilizzano gli stessi ingredienti, ma in base alla quantità e alla qualità delle materie prime utilizzate il risultato cambia e il sapore al palato risulta differente. Questa è la proposta offerta dal ristorante Da Otto, ristorante locanda dal 1870 a Paluzza, dove Diego Matiz e la moglie Antonietta sono ormai un’istituzione, onorando una cucina locale che punta sugli ingredienti più genuini come funghi, erbe e formaggi.

Ingredienti

Per il ripieno

1 kg patate

150 gr uvetta

100 gr fichi secchi

4 carrube

Un cucchiaio di cannella

Un cucchiaio abbondante di cacao amaro

Sale qb

Pepe qb

Un bel pizzico di menta secca sminuzzata

Zucchero qb

Una buccia di limone grattuggiata

Per legare l’impasto vengono utilizzati 200gr di burro (nel quale in precedenza si è soffritta una cipolla che viene poi eliminata) con l’aggiunta di farina qb (in dialetto tride)

Per la pasta

Farina 00

Sale

Olio

Acqua

Preparazione dei Cjalsons o Ckropfn di Timau

Procedimento