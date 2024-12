Panettone, le proposte last minute fra tradizionali e speciali

Mancano pochi giorni a Natale, gli ultimi utili per procurarsi il panettone da portare in tavola (o per prendere appunti per l’anno prossimo). Tradizionale o speciale? Ecco alcune proposte last minute.

Tradizionale

Panettone Merlo

Alla pasticceria Merlo di Pioltello (Milano) si respira sempre un’aria elegante e genuina allo stesso tempo. Merito del pasticciere Maurizio Bonanomi e del suo staff, che a febbraio hanno vinto per il loro panettone il premio Miglior panettone della Lombardia diventando ambasciatori del ‘Lombardia Style’.

Buonissimo nella sua versione tradizionale, viene accompagnato ogni anno da una proposta di alternative che spaziano dal Pera e cioccolato al Tre cioccolati. La versione migliore, però, è probabilmente quella all’albicocca: a nostro parere, uno dei segreti meglio conservati della Lombardia (e di cui siamo molto gelosi).

Prezzo: 42 euro

Barocco

Il panettone Barocco della Pasticceria Bonfissuto

C’è un po’ di meraviglioso sud nel panettone Barocco, edizione limitata proposta da Pasticceria Bonfissuto di Agrigento. Barocco è un panettone che sorprende con il suo gusto fruttato e avvolgente: le fragoline, i canditi di arancia e limone di Sicilia si combinano con una croccante glassa a base di mandorle e nocciole. Menzione d’onore per la confezione in bianco e oro: maestosa.

Presso: 40 euro

Siciliano

Il panettone mandorlato Tomarchio

Restiamo in Sicilia con la Pasticceria Tomarchio, storica realtà situata ad Aci Sant'Antonio in provincia di Catania, che quest’anno ha proposto il Panettone Mandorlato, una versione classica e raffinata caratterizzata dalla glassatura a base di mandorle siciliane di coltivazione d’eccellenza e uva sultanina proveniente dalle pendici dell’Etna, essiccata naturalmente al sole.

Prezzo: 26 euro

Spaziale

Un’altra proposta per il Natale arriva dall’Emilia con il Panettone Spaziale, frutto della collaborazione tra Cantina della Volta e la Pasticceria Giamberlano di Pavullo. Questo panettone artigianale, realizzato in tiratura limitata con lievito madre e lunga lievitazione, è diverso grazie all’aromatizzazione con il Mattaglio Brut Metodo Classico, uno spumante prodotto dalla Cantina della Volta con uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate sui vigneti di alta collina, a 650 metri di altitudine, nel territorio modenese.

Prezzo: 37 euro

Con il vino

Chef Gennaro Esposito e il panettone pantesco

Cantine Pellegrino e lo chef stellato Gennaro Esposito insieme per celebrare l’isola di Pantelleria con il Panettone Pantesco, un dolce che valorizza l’eccezionalità dell’uva passa di Zibibbo. Essiccata al sole e al vento sui tradizionali graticci dell’isola, l’uva Zibibbo dona al lievitato una dolcezza naturale e una croccantezza unica (da provare!).

Un omaggio alla cultura pantesca anche grazie all’abbinamento con il Nes di Pellegrino, il passito naturale di Pantelleria Doc venduto insieme al panettone in un’elegante cappelliera beige e dorata.

Prezzo: 70 euro con una bottiglia di Pantesco

Con il vino (bis)

Panettone al Vin Santo del Chianti Classico Doc

Sempre dalle mani dello chef Gennaro Esposito nasce il Panettone al Vin Santo del Chianti Classico Doc, un lievitato che racconta la tradizione toscana con l’aggiunta di chicchi interi e croccanti di Malvasia e Trebbiano, le stesse uve utilizzate per la produzione del prestigioso Vin Santo di Fèlsina, rinomata azienda vitivinicola.

Realizzato in edizione limitata di soli cento pezzi, il panettone viene proposto in un’elegante box di velluto rosso, accompagnato da una bottiglia di Vin Santo del Chianti Classico Doc di Fèlsina. La ricetta, che vede protagonisti ingredienti di altissima qualità come la vaniglia Bourbon del Madagascar, il miele di acacia italiano, le scorze di agrumi e il burro selezionato dalle migliori latterie italiane, unisce sapori e consistenze in un equilibrio perfetto.

Prezzo: 95 euro con bottiglia di Vin Santo del Chianti Classico Doc

Speziato e solidale

panettone Giotto

Rum, mela e spezie: un mix quasi piratesco per il panettone firmato dalla pasticceria Giotto, che confeziona con cura i propri prodotti nel laboratorio di alta Pasticceria del carcere di Padova. L’impasto soffice è arricchito con un rum selezionato che si unisce alle note speziate di cannella, cardamomo e anice stellato, regalando un aroma intenso e avvolgente. La dolcezza delle mele semi candite completa il panettone, aggiungendo un tocco fresco e delicato che lo rende perfetto per le festività natalizie.

Prezzo: 35 euro