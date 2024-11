50 Top World Artisan Pizza Chains 2024: trionfa Grosso Napoletano. La classifica completa

Svelata la classifica completa di 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024. A Londra al premiazione, all’interno dell’European Pizza Show e nel corso del World Pizza Summit 2024, la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024 stilata da 50 Top Pizza, la guida mondiale di settore che ha premiato le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo.

Grosso Napoletano si conferma per il secondo anno la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo: nata nel 2017 ha portato la pizza di stile napoletano in Spagna, prima a Madrid e poi a Barcellona, Siviglia, Saragozza ed in altri centri della penisola iberica. Secondo posto per Da Michele, da 150 anni nel cuore di Forcella, a Napoli, e oggi con oltre 60 sedi dislocate su più continenti, dove è possibile gustare la loro celebre pizza “a ruota di carro”. In terza posizione Big Mamma Group, gruppo nato dall’amore per l’Italia di due imprenditori francesi, Victor Lugger e Tigrane Seydoux, che oggi vanta numerosi locali in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania.

Quarta posizione per Bráz Pizzaria, realtà brasiliana famosa per la sua pizza grande e croccante cotta nel forno a legna. Quinta posizione per Luigia, con outlet tra la Svizzera e Dubai, che serve le proprie pizze con una selezione dei migliori prodotti italiani. Al sesto posto Berberè dei fratelli Aloe: partiti dalla pizzeria a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, sono arrivati a Londra dopo aver aperto una decina di locali a Roma, Firenze, Torino, Milano. Settima posizione per Pizza Pilgrims, un riferimento per la pizza napoletana del Regno Unito. Ottava posizione per 400 Gradi – con outlet tra Melbourne e Dallas – di Johnny Di Francesco, vero e proprio ambasciatore della pizza napoletana nel nuovo continente. Al nono posto c’è Eataly, con outlet tra l’Italia e il resto del mondo; marchio noto tra gli appassionati del Made in Italy. Decima posizione per Pizzium, che negli ultimi mesi ha superato le 50 aperture in Italia, tutte a gestione diretta.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto con 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024 – dichiarano i tre curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere –, le catene artigianali presenti quest’anno in guida. Le catene che hanno superato gli standard di qualità dei nostri ispettori sono 81 e contano poco meno di 2000 punti vendita per circa 30.000 dipendenti diretti ed un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di dollari. Un comparto in continua crescita che non conosce crisi e che certifica che la pizza è la preparazione più consumata al mondo.”

La Classifica: 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024

Grosso Napoletano Da Michele Big Mamma Group Bráz Pizzaria Luigia Berberè Pizza Pilgrims 400 Gradi Eataly Pizzium Errico Porzio Vincenzo Capuano Gruppo Peppe 1900 Pizzeria Sorbillo Can Pizza iQuintili Paulie Gee’s Pizzana Starita Peppina Doppio Zero FRESCO Alice Pizza Fradiavolo Fratelli La Bufala Rudy’s Riva Rossopomodoro Menchetti Via Tribunali Da Zero Zia Lucia Garden Pizza La Braciera OLIO welovepizzanapoletana Napulé Vasinikò Villa Paradiso Stellina Pizzeria Lievità Gruppomimo No 900 CIBO Pummarola Crocca mammamia! Da Nanni Motorino Cinquecento Tutta Bella

50 Top World - Premi Speciali

• Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award

Antonio Falco di Da Michele

• Best Pasta Proposal 2024 – Pastificio Di Martino Award

Eataly

• Best Marketing 2024 – Mammafiore Award

Vincenzo Capuano

• Best Service 2024 – Fedegroup Award

Luigia

• New Entry of the Year 2024 – Solania Award

La Braciera

• Pizza of the Year 2024 – Latteria Sorrentina Award

Salsiccia e Friarielli di Pizza Pilgrims

• Performance of the Year 2024 – Robo Award

1900 Pizzeria

• Best Wine List 2024 – La Gioiosa Award

Big Mamma Group

• Best Fried Food 2024 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award

Berberè

• Best Beer Service 2024 – Peroni Nastro Azzurro Award

Doppio Zero

• One to Watch 2024 – Casa Julia Award

Stellina Pizzeria

• Best Dessert List 2024 – Cremoso – La Dispensa Award

Can Pizza

50 Top World Artisan Pizza Chains – Green Oven 2024 – Goeldlin

• Garden Pizza

Anche in questa edizione è presente la categoria “Eccellenti”, ossia quelle catene di pizzerie artigianali da non perdere che, insieme alle catene in classifica, completano la guida, per un totale complessivo di 81 brand.