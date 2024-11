World Cheese Awards 2024, tre formaggi italiani nella top 10. La classifica e tutti i premi

Vincitore assoluto del World Cheese Awards 2024 è risultato il Queijo de Ovelha Amanteigado, in Portogallo, formaggio di latte ovino con 86 punti conseguiti nel round finale. Ma i formaggi italiani, nel contest che si è svolto a Viseu, in Portogallo, hanno ottenuto un vero e proprio medagliere ‘olimpico’: 118 medaglie per la Nazionale Parmigiano Reggiano, con un numero record di 5 Super Gold mai raggiunto prima da un singolo formaggio, cui si aggiungono 10 premi anche per CheeseItaly - la Nazionale italiana Formaggi con diverse eccellenze casearie del Bel Paese. Il titolo di miglior formaggio italiano va al Pecorino bislacco a rum e tabacco dei fratelli Petrucci, quarti nella top ten mondiale.

"Esprimo un particolare apprezzamento ai produttori italiani che si sono messi in gioco - commenta Gabriele Arlotti, Ceo dei due gruppi - con grandissimo spirito di collaborazione e confronto. E la visita e apprezzamento dell'ambasciatore italiano in Portogallo, Claudio Miscia, giunto appositamente nel luogo del concorso, ha tributato il giusto riconoscimento al made in Italy dei formaggi in gara nel mondo".

Il miglior formaggio italiano e quarto mondiale al World Cheese Award 2024: è il Pecorino bislacco al rum e tabacco del caseificio storico di Amatrice fratelli Petrucci

Sono tre gli italiani nella classifica dei 10 migliori formaggi al mondo siglata dal World Cheese Award, anche se i nomi che compaiono in totale sono 14 perché ci sono diversi formaggi pari merito. Si tratta del Pecorino bislacco al rum e tabacco dei fratelli Petrucci che si trova in Località Ponte Sommati ad Amatrice, in provincia di Rieti, che si è aggiudicato il titolo di miglior formaggio italiano ma che nella top ten è pari merito con i Blugins di La Casearia Carpenedo che ha sede a Camalò di Povegliano (TV), entrambi al quarto posto con 82 punti insieme anche al formaggio svizzero Affineur Walo Creamy Lion Cheese di Thurgau di Walo von Mühlenen. In decima posizione, invece, il Tatie di latteria Moro di Sergio Moro.

Ecco la classifica completa dei primi 10 formaggi al mondo.

Queijo de Ovelha Amanteigado di Quinta do Pomar , Portogallo – 86 punti Tea Fondada di Chascharia Val Müstair , Svizzera – 84 punti; Alpenhorn Mifroma di Elsa Group (Mifroma) , Svizzera – 84 punti; La Cava Barus García-Baquero, Lacteas Garcia Baquero SA , Spagna – 84 punti Bayley Hazen Blue da Cellars at Jasper Hill , USA – 83 punti Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco di F.lli Petrucci , Italia – 82 punti; Blugins di La Casearia Carpenedo , Italia – 82 punti; Affineur Walo Creamy Lion Cheese di Thurgau di Walo von Mühlenen , Svizzera – 82 punti Passionata di Biopark , Brasile – 81 punti Snertingdal ysteri Godbiten da Snertingdal ysteri drift AS , Norvegia – 79 punti Alte Esagono 9 Monate gereift di Bodensee Käse , Svizzera – 78 punti Valleclaro di Quesos y Besos , Spagna – 77 punti Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse di Baldauf Käse , Germania – 75 punti Tatie di Latteria Moro di Moro Sergio , Italia – 72 punti

È fatto con latte crudo di pecora e caglio di cardo vegetariano (noto come cardo), il Queijo de Ovelha Amanteigado prodotto da Quinta do Poma, formaggio vincitore del World cheese Award 2024, organizzato per la 36a volta dalla Guild of Fine Food, ma tenuto per la prima volta in Portogallo. Si tratta di un formaggio che si consuma tagliando la parte superiore e prendendone con un cucchiaio la pasta quasi liquida. L'esperto Patrick McGuigan, nel presentarlo, ha detto: "Quel caglio di cardo conferisce al formaggio una meravigliosa composizione, che diventa poi molto appiccicosa e burrosa, ma che ottiene anche una deliziosa amarezza erbacea: un buon esempio di equilibrio". La casara Sonia Marroyo si è detta molto emozionata per un premio così importante vinto dalla sua azienda che, per caso, si trova a una cinquantina di chilometri dal luogo che ha ospitato l'evento: "È stato un grande sforzo di squadra e un duro lavoro. Significa il mondo". Sonia Marroyo si è anche aggiudicata il titolo di miglior casara dell’anno.

Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena vince il primo premio all’Italian Cheese Awards 2024, confermando l'impegno nella qualità e valorizzazione del territorio.

Al World Cheese Awards in Portogallo hanno partecipato le due nazionali italiane che hanno dovuto contendersi i titoli tra 4.786 campioni provenienti da 47 Paesi diversi e valutati in 104 tavoli sotto i palati di 240 giudici internazionali. La nazionale del Parmigiano Reggiano ha ottenuto 118 riconoscimenti complessivi, 5 Super Gold, numero mai raggiunto prima per un singolo formaggio!, 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi. Estremamente positivo il bilancio di CheeseItaly Nazionale italiana formaggi con 1 oro, 5 argenti (tra cui l'azienda del giovane Alessandro Criscione di soli 47 capi di bestiame a Ragusa) e 4 bronzi destinati a eccellenze casearie di Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

In particolare i 5 Super Gold per il Parmigiano Reggiano sono stati aggiudicati dai caseifici Società Agricola Fratelli Boldini Società Semplice (Traversetolo, Parma) inferiore ai 23 mesi, Latteria sociale Moderna (Bibbiano, Reggio Emilia) per la categoria 30-39 mesi, Caseifici Granterre - La Nuova 2000 (Cavriago) oltre 40 mesi, Casearia F.lli Dotti matr. 200 (Bibbiano) 30 - 39 mesi, Antica Fattoria Scalabrini di Ugo e Bruno S.S. Società Agricola 30 -39 mesi (Bibbiano). Lo scorso 29 ottobre ad Aiola di Montecchio Emilia, presso l'Associazione La Barchessa, si era tenuto il ritrovo delle 119 aziende italiane che hanno gareggiato in Portogallo con le due nazionali tra 4.786 campioni provenienti da 47 Paesi diversi e valutati in 104 tavoli sotto i palati di 240 giudici internazionali. Il 13 dicembre 2024, presso la Sala del Tricolore, la cerimonia tutta italiana per l'assegnazione dei premi ai caseifici.

Il formaggio Blugins di La Casearia, quarto al mondo nella classifica del World Cheese Award

Blugins di La Casearia Carpenedo S.r.l.: situata a Povegliano, provincia di Treviso, regione Veneto.

Bufala Gran Riserva di Romagna Terre: situata a Gambettola, provincia di Forlì-Cesena, regione Emilia-Romagna.

Cardureu di Caseificio Antonio Garau dal 1880 S.r.l.: situato a Mandas, provincia di Cagliari, regione Sardegna.

Dolce Capriziola di Carozzi Formaggi S.r.l.: situata a Pasturo, provincia di Lecco, regione Lombardia.

Fiore Sardo DOP Organic di Gianfranco Bussu: situato a Macomer, provincia di Nuoro, regione Sardegna.

Grana Padano "Selezione da Fieno" 50 Mesi di Latteria Agricola S. Pietro SAC: situata a Goito, provincia di Mantova, regione Lombardia.

La Gola di De' Magi: situata a Castiglion Fiorentino, provincia di Arezzo, regione Toscana.

Martin con Grappa di Latteria Moro di Moro Sergio: situata a Oderzo, provincia di Treviso, regione Veneto.

Parbleu di Caseificio Sepertino Snc: situata a Scarnafigi, provincia di Cuneo, regione Piemonte.

Parmigiano Reggiano di 30-39 mesi di Latteria Moderna: situata a Bibbiano, provincia di Reggio Emilia, regione Emilia-Romagna.

Parmigiano Reggiano di 30-39 mesi di La Ginestra: situato a Fidenza, provincia di Parma, regione Emilia-Romagna.

Parmigiano Reggiano di età inferiore ai 23 mesi di Fratelli Boldini: situato a Montechiarugolo - Traversetolo, provincia di Parma, regione Emilia-Romagna.

Parmigiano Reggiano di oltre 40 mesi di Granterre Nuova 2000: situato a Modena, provincia di Modena, regione Emilia-Romagna.

Parmigiano Reggiano Scalabrini - oltre i 30 mesi di Antica Fattoria Caseificio Scalabrini: situato a Bibbiano, provincia di Reggio Emilia, regione Emilia-Romagna.

Pecorino affinato con foglie di noce in crosta SC di Società Cooperativa Val d'Orcia Società Agricola: situato a Siena, provincia di Siena, regione Toscana.

Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco di F.LLI Petrucci S.r.l.: situato a Roma, provincia di Roma, regione Lazio.

Pecorino Il Regio alle foglie di noci di F.LLI Petrucci S.r.l.: situato a Roma, provincia di Roma, regione Lazio.

Stato Maggiore di Barlotti: situato a Capaccio Paestum, provincia di Salerno, regione Campania.

Tatie di Latteria Moro di Moro Sergio: situato a Oderzo, provincia di Treviso, regione Veneto.

Almkäse 12 mesi di Leitner Christian, Lana (Bolzano), 39011.

Apani Verde d'Inverno +30 mesi di Apani AG, Wollerau (Svizzera), 8832.

Brenta selezione Oro 6-9 mesi di Latterie Vicentine - Cheeseitaly, Bressanvido (Vicenza), 36050.

Cacio 24 mesi del Caseificio dei Barbi, Montalcino (Siena), 53024.

Cacio del Grifone del Caseificio Il Fiorino Srl, Roccalbegna (Grosseto).

Cacio di Giove del Caseificio Il Fiorino Srl, Roccalbegna (Grosseto).

Canestrato Pepato di Central Formaggi Srl, Serrenti (SU), Sardegna, 09027.

Cremoso di Fosse Brandinelli di Fosse Brandinelli Srl, Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), 47030.

Fèffaran dell'Azienda Agricola Malga Faggioli, Erbezzo (Verona), 37020.

Formaggio Pecorino Semi-Stagionato del Caseificio Buonaparte Soc. Coop. A.R.L., Catanzaro, 88100.

Gioia Casale Roccolo dell'Azienda Agricola Biologica Casale Roccolo, Binago (Como), 22070.

Gorgonzola DOP Piccante del Caseificio Brusati, Trovo (PV), 27020.

Grana Padano Dop Collezione del Consorzio Gourm.it, Pegognaga (Mantova), 46020.

Italico di Arrigoni Battista Spa, Pagazzano (Bergamo), 24040.

Organic Parmigiano Reggiano 30 mesi - Borgo del Gazzano del Consorzio Gourm.it, Pegognaga (Mantova), 46020.

Oro Rosso di Latteria Moro di Moro Sergio, Oderzo (Treviso), 31046.

Parmigiano Reggiano di 24-29 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio La Cappelletta, San Possidonio (Modena), 41039.

Parmigiano Reggiano di 30-39 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Bucamante, San Dalmazio Serramazzoni (Modena), 41028.

Parmigiano Reggiano di oltre 40 mesi - Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre Gavasseto, Modena, 41122.

Parmigiano Reggiano Halal - Nazionale Parmigiano Reggiano Mondo Piccolo, Roccabianca (Parma), 43010.

Pecorino Il Magnifico di F.Lli Petrucci Srl, Roma, 00199.

Pecorino Lo Sbronzo di Amatrice di F.Lli Petrucci Srl, Roma, 00199.

Pecorino Toscano DOP di Rocca Toscana Formaggi Srl, Arezzo, 52100.

Queijo Brie com Trufas di Pingo Doce, Lisboa (Portogallo), 1649 033.

Queijo Burrata com Leite de Búfala di Pingo Doce, Lisboa (Portogallo), 1649 033.

Re di Bufala al Tè Rosso di Romagna Terre, Gambettola (Forlì-Cesena), 47035.

Signature Tastes Gorgonzola di Musgrave Retail Partners Ireland, Cork (Irlanda), T12 N799.

Su Crabittu del Caseificio Antonio Garau dal 1880 S.r.l., Mandas (Sardegna), 09040.

Taleggio DOP del Caseificio Taddei S.r.l., Fornovo San Giovanni (Bergamo), 24040.

Ubriaco di Raboso de La Casearia Carpenedo S.r.l., Povegliano (Treviso), 31050

I vincitori del Premio Silver per i formaggi di qualità si distinguono per la varietà e l'eccellenza dei prodotti. Tra i premiati, il Caseificio Pennar Asiago S.C.A. di Asiago ha ottenuto riconoscimenti per l’Asiago DOP “Prodotto della Montagna” Stagionato Stravecchio 24 mesi e per l’Asiago DOP D’Allevo Gran Riserva oltre 120 mesi. Il Caseificio Il Fiorino Srl di Roccalbegna ha ricevuto premi per diverse varianti di caci, tra cui il Cacio di Afrodite, il Cacio di Caterina e il Cacio di Venere. Altri premiati includono il Pecorino Romano DOP del Caseificio Centrale Formaggi e il Parmigiano Reggiano di numerosi caseifici, come il Caseificio Sociale Allegro S.C.A. e il Caseificio Il Battistero. Il riconoscimento sottolinea l'impegno delle aziende nella valorizzazione della tradizione casearia italiana.

Asiago DOP "Prodotto della Montagna" Stagionato Stravecchio 24 Mesi Caseificio Pennar Asiago S.C.A. Asiago (VI), Veneto

Asiago DOP D'Allevo Gran Riserva oltre 120 Mesi caseificio Pennar Asiago S.C.A. Asiago (VI), Veneto

Bella Lodi Riserva Bianca Pozzali Lodigrana Srl Trescore Cremasco (CR), Lombardia

Berghemblu Arrigoni Battista Spa Pagazzano (BG), Lombardia

Blu di Capra Igor Igor Gorgonzola Cameri (NO), Piemonte

Bra Duro PDO Gran Riserva Caseificio Sepertino Snc Bra (CN), Piemonte Brenta Oro Latterie Vicentine - Cheeseitaly Bressanvido (VI), Veneto

Brenta Selezione Oro 9-12 Mesi Latterie Vicentine - Cheeseitaly Bressanvido (VI), Veneto

Bufala di Venere Romagna Terre Gambettola (FC), Emilia-Romagna Cacio 12 Mesi Canestrato Caseificio Dei Barbi Montalcino (SI), Toscana

Cacio all'Aglione Caseificio Dei Barbi Montalcino (SI), Toscana

Cacio di Afrodite Caseificio Il Fiorino Srl Roccalbegna (GR), Toscana

Cacio di Caterina Caseificio Il Fiorino Srl Roccalbegna (GR), Toscana

Cacio di Venere Caseificio Il Fiorino Srl Roccalbegna (GR), Toscana

Caciocavallo al Bergamotto Caseificio Buonaparte Soc. Coop A.R.L. Catanzaro (CZ), Calabria

Camembert di Bufala Carozzi Carozzi Formaggi SRL Pasturo (LC), Lombardia

Capriccio Arrigoni Battista Spa Pagazzano (BG), Lombardia

Caprozzo alla Carruba Romagna Terre Gambettola (FC), Emilia-Romagna

Cosacavaddu Ibleo Mature Stretched Cheese Azienda Agricola Criscione Alessandro – CheeseItaly Ragusa (RG), Sicilia

Croccolo De' Magi Castiglion Fiorentino (AR), Toscana

Dolce Fiorino di Maremma Caseificio Il Fiorino Srl Roccalbegna (GR), Toscana

Eccellenze di Montalcino Cacio al Tartufo Bianchetto Caseificio Dei Barbi Montalcino (SI), Toscana

Fiocco di Capra 110g Perla di Sepertino Eugenia & C. Snc Savigliano (CN), Piemonte

Formaggio di Fossa di Sogliano DOP Fosse Brandinelli SRL Sogliano al Rubicone (FC), Emilia-Romagna

Ghidetti Provolone Valpadana DOP Piccante Gigantino in Corda Caseificio Ghidetti S.r.l. Isola Rizza (VR), Veneto

Giunco Caseificio Antonio Garau dal 1880 S.r.l. Mandas (SU), Sardegna

Goaserle Capriz Srl Vandoies (BZ), Trentino-Alto Adige

Gorgonzola D.O.P. "Piccante" Carozzi Carozzi Formaggi SRL Pasturo (LC), Lombardia

Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina Latteria Soresina Sca - CheeseItaly Cremona (CR), Lombardia

Gorgonzola DOP Dolce Caseificio Brusati Trovo (PV), Lombardia

Grana Padano Riserva Virgilio Selezione MN409 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia

Grana Padano Virgilio Selezione MN423 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia

Grana Padano Virgilio Selezione MN432 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia

Granarolo Gorgonzola Piccante PDO Granarolo SPA Bologna (BO), Emilia-Romagna

Granduca di Mandas - 8 Mesi Caseificio Antonio Garau dal 1880 S.r.l. Mandas (SU), Sardegna

Honey Blue Latteria Moro di Moro Sergio Oderzo (TV), Veneto

Il Bufalino Blu Caseificio Brusati Trovo (PV), Lombardia

Il Piacere Pecorino Stagionato con Tartufo Rocca Toscana Formaggi S.R.L. Arezzo (AR), Toscana

Kinara al Tartufo Caseificio Fiandino S.r.l. Villafalletto (CN), Piemonte

Manhattan Latteria Moro di Moro Sergio Oderzo (TV), Veneto

Mario Costa Truffle Blue Cheese Granarolo SPA Bologna (BO), Emilia-Romagna

Millefoglie al Marzemino Latteria Perenzin Consorzio Gourm.it Pegognaga (MN), Lombardia

Mozzarella Fiordilatte Pettinicchio Granarolo SPA Bologna (BO), Emilia-Romagna

Occhio di Puglia D'Ambruoso Francesco – CheeseItaly Putignano (BA), Puglia

Ol Sciür Lavialattea SRL Castel San Giovanni (PC), Emilia-Romagna

Pan di Cacio Caseificio Taddei S.R.L. Fornovo San Giovanni (BG), Lombardia

Parmigiano Reggiano 18-23 Virgilio Selezione MN1830 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia

Parmigiano Reggiano 24 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Santa Lucia Sestola (MO), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano 30-39 Virgilio Selezione MN1567 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia

Parmigiano Reggiano 36 Mesi Caseificio Sociale Allegro S.c.a. Castelnovo di Sotto (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano 48 Mesi Caseificio Sociale Allegro S.c.a. Castelnovo di Sotto (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano 4 Madonne Caseificio dell'Emilia 1240 Modena (MO), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Moderna Bibbiano (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano San Bartolomeo Poviglio (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio San Matteo Basilicanova (PR), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Lelli Pietro Giovanni Srl Montechiarugolo (PR), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Punto Latte San Giovanni di Concordia (MO), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre Albalat Modena (MO), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Fratelli Boldini Montechiarugolo (PR), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Soc. Agr. Sole Castelfranco Emilia (MO), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Agricolo del Milanello Campegine (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Villa Aiola Montecchio Emilia (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Giaroli Ello e Figli Marmirolo (MN), Lombardia

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi di Montagna Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Cagnola Castelnovo ne' Monti (RE), Emilia-Romagna

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi di Montagna Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio di Ravarano e Casaselvatica Calestano (PR), Emilia-Romagna Parmigiano Reggiano di Sola Pezzata Rossa

Nazionale Parmigiano Reggiano Colline Del Cigarello E Canossa

Sant' Ilario Reggio Emilia 42033

Parmigiano Reggiano Dop Antiche Razze White Cows

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Parmigiano Reggiano Dop Red Cows 24 Months Grana D'Oro

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Parmigiano Reggiano Oltre 30 Mesi Ambrosi Traversetolese

Nazionale Parmigiano Reggiano Ambrosi

Castenedolo Brescia 25014

Parmigiano Reggiano Oltre 40 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Montecoppe

Collecchio , Parma 43044

Pecorino Affinato Con Aceto Balsamico In Crosta

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Affinato In Crosta Agrumi

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino di Amatrice A Latte Crudo

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino di Amatrice Stagionato

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino Fico Balsamico

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino Gran Riserva Del Passatore

Romagna Terre

Gambettola 47035

Pecorino In Forma "Vecchio Delattosato"

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Lo Scudo di Fauglia - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Mela Rossa di Montagna E Whisky

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino Metello - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Romano Dop

Central Formaggi Srl

Serrenti (Su) - Sardegna 09027

Pecorino Romano Dop "Prodotto di Montagna"

Latteria Sociale Cooperativa La Concordia

Pattada 07016

Pecorino Sottofieno Collezione

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Perla Burrata

Granarolo Spa

Bologna 40127

Piccolo Fiore di Bufala Al Tartufo - Latteria Perenzin

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Pinzani Pecorino Toscano Tenero Pdo

Granarolo Spa

Bologna 40127

Quattro Latti di Amatrice

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Ricotta Al Forno Siciliana Con Erbe di Provenza

Centro Form Srl

Aidone 94010

Ricotta Artigianale Gli Ancestrali Ghidetti Gesti Gentili

Caseificio Ghidetti S.R.L.

Isola Rizza Vr 37050

Riserva Del Fondatore

Caseificio Il Fiorino Srl

Roccalbegna, Grosseto

Rossini

Arrigoni Battista Spa

Pagazzano 24040

Sa Contissa

Caseificio Antonio Garau Dal 1880 S.R.L.

Mandas 09040

Semistagionato Del Fiorini

Caseificio Il Fiorino Srl

Roccalbegna, Grosseto

Taleggio Dop

Caseificio Defendi Luigi Srl

Caravaggio (Bg) 24043

Testun "Cit" Al Barolo Docg

Caseificio Sepertino Snc

12030

Tre Latti Lari A Caglio Vegetale - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

TrüFfelo

Capriz Srl

Vandoies 39030

Zoncolan di Capra

Pezzetta

Fagagna (Ud) 33034

Amore di Capra Il Carro S.R.L. - Cheeseitaly Putignano Bari 70017

Asiago Stagionato Dop San Rocco

Caseificio San Rocco S.C.A.

Tezze Sul Brenta 36056

Asiago Stagionato Dop Stravecchio San Rocco

Caseificio San Rocco S.C.A.

Tezze Sul Brenta 36056

Baffalo Blu

Caseificio Defendi Luigi Srl

Caravaggio (Bg) 24043

Bella Lodi Riserva Oro

Pozzali Lodigrana Srl

Trescore Cremasco 26017

Birichino

Caseificio Sepertino Snc

12030

Blu di Bufala Quattro Portoni

Quattro Portoni S.R.L. – Società Agricola

Cologno Al Serio (Bg) 24055

Blu di Capra

L'Agricola Srl

Lainate (Mi) 20045

Bludivino Caseificio Rosso

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Bonfiore

Barlotti

Capaccio Paestum 84047

Bra Duro Pdo

Caseificio Sepertino Snc

12030

Bufala Al Glera - Latteria Perenzin

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Bufala Regina

Romagna Terre

Gambettola 47035

Bufarolo Stagionato

Quattro Portoni S.R.L. – Società Agricola

Cologno Al Serio (Bg) 24055

Buffo

Fosse Brandinelli Srl

Sogliano Al Rubicone 47030

Buonasorte Guffanti Con Latte di Bufala

Luigi Guffanti Formaggi 1876

Arona 28041

Burrata Cheese

Caseificio Ignalat Srl

Noci 70015

Burrata Cheese With Basil

Caseificio Ignalat Srl

Noci 70015

Butsch

Azienda Agricola Malga Faggioli 1140

Erbezzo 37020

Cacio Al Tartufo

Caseificio Dei Barbi

Montalcino 53024

Caciocavallo Caseria Stagionato

Agriturismo Caseria

Castelfranco 82022

Caciocavallo Irpino Stagionato In Grotta

Caseificio D&D Sas

Calitri 83045

Caciotta di Amatrice

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Cafffiero

Fosse Brandinelli Srl

Sogliano Al Rubicone 47030

Candidum

Eggemoa

MüHlwald 39030

Canestrato Max

Fattoria Della Piana Soc Agricola

Candidoni (Rc) 89020

Caprino Toscano A Caglio Vegetale - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Caprozzo Al Sambuco

Romagna Terre

Gambettola 47035

Castelrosso Caseificio Rosso

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Cenerino

Caseificio Cugusi Silvana S.R.L.

Siena 53045

Cremoso di Capra

L'Agricola Srl

Lainate (Mi) 20045

Etrusco

Caseificio dismano - Cheeseitaly

Montese Modena 41055

Floralpina

Eggemoa

MüHlwald 39030

Foglie di Fico

Caseificio Cugusi Silvana S.R.L.

Siena 53045

Foglie di Noce

Caseificio Cugusi Silvana S.R.L.

Siena 53045

Formaggio Testun Sepertino Al Barolo Docg

Caseificio Sepertino Snc

12030

Foste'

Caseifitziu Agriculu Mandrolisai

Sardinia 09086

Gorgonzola D.O.P. "Selezione" Carozzi

Carozzi Formaggi Srl

Pasturo 23818

Gorgonzola Pdo Dolce

Arrigoni Battista Spa

Pagazzano 24040

Gorgonzola Pdo Piccante

Arrigoni Battista Spa

Pagazzano 24040

Gorgonzola Piccante Dop

Nuova Castelli S.P.A.

Reggio Emilia 42124

Gran Pennar di Montagna

Caseificio Pennar Asiago S.C.A.

Asiago 36012

Gran Riserva

Caseificio Cugusi Silvana S.R.L.

Siena 53045

Gran Riserva Leonardi Al Cucchiaio Minimum 80 Days

Igor Gorgonzola

Cameri Novara

Grana Padano Dop

Zanetti S.P.A

Lallio Bergamo 24040

Grana Padano Riserva Virgilio Selezione Mn424

Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop

Mantova 46100

Grana Padano Riserva Virgilio Selezione Mn432

Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop

Mantova 46100

Granarolo Il Saggio

Granarolo Spa

Bologna 40127

Granarolo La Prima

Granarolo Spa

Bologna 40127

Granarolo Stracchino

Granarolo Spa

Bologna 40127

Granarolo Tenerina

Granarolo Spa

Bologna 40127

Gubet Casale Roccolo

Casale Roccolo Azienda Agricola Biologica

Binago 22070

Hyrkus

La Casearia Carpenedo S.R.L.

Povegliano 31050

Il Fienile Pecorino Stagionato Sotto Fieno - Sheep Cheese Aged Under Hay

Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

Arezzo 52100

Il Giuncato di Amatrice

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Il Granello di Amatrice

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Il Noceto Pecorino Stagionato Sotto Foglie di Noce - Sheep Cheese Aged Under Walnut Leaves

Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

Arezzo 52100

Il Refolo, Formaggio Caprino - Goat Cheese

Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

Arezzo 52100

Il Settecolli

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Il Vergaro Formaggio Misto

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

La BeèLa

L'Antica Cascina Srl

Forlì 47122

Lamucca di Castagno

Romagna Terre

Gambettola 47035

Lucifero

Arrigoni Battista Spa

Pagazzano 24040

Ma-Tru' Pecorino Amatriciano

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Madama Reale Caseificio Rosso

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Mandara Mozzarella di Bufala Dop Treccia 200G

Nuova Castelli S.P.A.

Reggio Emilia 42124

Mandara Mozzarella di Latte di Bufala 200Gr

Nuova Castelli S.P.A.

Reggio Emilia 42124

Mila Alta Badia

Latte Montagna Alto Adige - Cheeseitaly

Bolzano 39100

Mila Dolomit

Latte Montagna Alto Adige - Cheeseitaly

Bolzano 39100

Montasio Dop Stagionato Oltre 18 Mesi

Pezzetta

Fagagna (Ud) 33034

Parmigiano Reggiano

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Pironda

Torricella di Motteggiana (Mn) 46020

Parmigiano Reggiano 18-23 Virgilio Selezione Mn1567

Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop

Mantova 46100

Parmigiano Reggiano 24 Mesi

Caseificio Bazzanese Soc. Coop. Agricola

Valsamoggia 40053

Parmigiano Reggiano 24-29 Virgilio Selezione Mn1830

Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop

Mantova 46100

Parmigiano Reggiano 36 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Colline di Selvapiana E Canossa

Sant' Ilario Reggio Emilia 42049

Parmigiano Reggiano 36 Mesi

Caseificio Bazzanese Soc. Coop. Agricola

Valsamoggia 40053

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Centro Rubbianino

Reggio Emilia 42123

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria La Grande

Case Melli Castelnovo di Sotto Reggio Emilia 42024

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Sociale Fogliano Giarola Sabbione

Fogliano Re

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria San Girolamo

Guastalla Reggio Emilia 42016

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre - Castelnovese Montegibbio

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Colla Spa

Cadeo (Pc) 29010

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano San Luigi

Sissa Trecasali, Pr 43018

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Il Boiardo - Matilde di Canossa

Pratissolo Scandiano Reggio Emilia 42019

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio dismano

Montese Mo 41055

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano San Lorenzo

Parma 43124

Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Prodotto di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Saliceto

Lesignano Dé Bagni Parma 43037

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Centro Rubbianino

Reggio Emilia 42123

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano 4 Madonne Caseificio Dell'Emilia 1086

Modena 41123

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano La Ginestra 2223

Fidenza 43036

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Cooperativa Casearia Agrinascente

Fidenza 43036

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Sociale Paverazzi

Barco - Bibbiano 42021

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Sociale Rocchetta S. A.C.

Suzzara Mn 46029

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre Nuova 2000

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre - Caseifici Granterre - Abalat Bonlatte di Riolo

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano - Granterre Lame

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Broncarda

Salsomaggiore Terme -Fornio di Fidenza Pr 43039

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Araldi Pietro E Luigi

Madregolo Collecchio 43044

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Il Boiardo - Matilde di Canossa

Pratissolo Scandiano Reggio Emilia 42019

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Ferrarini & Bonetti

Montechiarugolo Parma 43022

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Coop. Casearia Del Frignano

Pavullo Nel Frignano Modena

Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Fattoria Fiori

Rodogno -Vetto 42020

Parmigiano Reggiano di Età Inferiore Ai 23 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre - Albalat Monteveglio

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di Età Inferiore Ai 23 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Granterre - Caseifici Granterre - Razionale Novese San Martino

Modena 41122

Parmigiano Reggiano di Età Inferiore Ai 23 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Santa Maria

Cinghianello, Polinago, Mo 41040

Parmigiano Reggiano di Età Inferiore Ai 23 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano 4 Madonne Caseificio Dell'Emilia 2566

Modena 41123

Parmigiano Reggiano di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Santa Maria

Cinghianello, Polinago, Mo 41040

Parmigiano Reggiano di Montagna

Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Casale di Bismantova

42035

Parmigiano Reggiano di Oltre 40 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Caseificio Agricolo Del Milanello

Campegine 42040

Parmigiano Reggiano Dop

Zanetti S.P.A

Lallio Bergamo 24040

Parmigiano Reggiano Oltre 24 Mesi Ambrosi Traversetolese

Nazionale Parmigiano Reggiano Ambrosi

Castenedolo Brescia 25014

Parmigiano Reggiano Oltre 40 Mesi Virgilio Selezione Mn1567

Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop

Mantova 46100

Parmigiano Reggiano Pdo

Ferrari Giovanni Ind. Casearia Spa

Ossago

Parmigiano Reggiano Pdo Red Cows Over 30 Months Grana D'Oro

Consorzio Gourm.It

Pegognaga 46020

Parmigiano Reggiano Scalabrini - 24 Mesi

Nazionale Parmigiano Reggiano Antica Fattoria Caseificio Scalabrini

Bibbiano -Re 42021

Pecorino Abbucciato

Fattoria di Bucena 1928 Srl Soc. Agr

Poppi (Ar) 52014

Pecorino Abbucciato Del Casentino

Fattoria di Bucena 1928 Srl Soc. Agr

Poppi (Ar) 52014

Pecorino Al Tartufo Striato

Romagna Terre

Gambettola 47035

Pecorino Birra Alta Quota di Amatrice

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino Brigante Gentiluomo

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Con Tartufo Semistagionato

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Dei Monaci

Romagna Terre

Gambettola 47035

Pecorino Delle Fosse Brandinelli

Fosse Brandinelli Srl

Sogliano Al Rubicone 47030

Pecorino Ginepro

Romagna Terre

Gambettola 47035

Pecorino Gran Riserva Busti

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Marzolino Bio A Caglio Vegetale - Senza Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Romano D.O.P.

F.Lli Petrucci Srl

Roma 00199

Pecorino Roncione A Latte Crudo - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Siciliano Dop

Centro Form Srl

Aidone 94010

Pecorino Stagionato In Grotta

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Toscano Dop Stagionato

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Pecorino Toscano Dop Stagionato

Rocca Toscana Formaggi S.R.L.

Arezzo 52100

Pecorino Toscano Dop Stagionato - Naturalmente Privo di Lattosio

Busti Formaggi S.P.A.

Fauglia (Pisa) 56043

Pecorino Tutto Pepe

Società Cooperativa Val D'Orcia Società Agricola

Siena 53040

Perla Mozzarella

Granarolo Spa

Bologna 40127

Poppart

De' Magi

Castiglion Fiorentino 52043

Quadrella Dei Barbi (Pecorino Fresco)

Caseificio Dei Barbi

Montalcino 53024

Quartirolo Lombardo Stagionato Dop

Caseificio Giovanni Invernizzi S.R.L.

Pontirolo Nuovo (Bg) 24040

Quattro Rose Santi

Igor Gorgonzola

Cameri Novara

Raschera Pdo

Caseificio Sepertino Snc

12030

Re di Mucca Ai Fiori di Girasole

Romagna Terre

Gambettola 47035

Robiola

Barlotti

Capaccio Paestum 84047

Salva Cremasco Dop

Caseificio Taddei S.R.L.

Fornovo San Giovanni Bg 24040

Silva

Eggemoa

MüHlwald 39030

Sottocenere Al Tartufo

Latteria Moro di Moro Sergio

Oderzo 31046

Stracchino Degli Angeli

Caseificio Comellini

Castel San Pietro Terme Bologna 40024

Su Nuraxi

Caseificio Antonio Garau Dal 1880 S.R.L.

Mandas 09040

Surfin' Blu

Quattro Portoni S.R.L. – Società Agricola

Cologno Al Serio (Bg) 24055

Taleggio D.O.P. "La Baita" Latte Crudo

Carozzi Formaggi Srl

Pasturo 23818

Taleggio Pdo

Arrigoni Battista Spa

Pagazzano 24040

Ubriaco "Amarone Della Valpolicella Docg"

Latteria Moro di Moro Sergio

Oderzo 31046