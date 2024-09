Bufala Fest, non solo mozzarelle: a Napoli focus a tutto tondo sul bovino mediterraneo italiano

Non si tratta di una bufala. Almeno non di quella intesa in senso giornalistico, di una notizia non vera. Al contrario il Bufala Fest è un evento gastronomico particolarmente atteso a Napoli, dove tutto ruota attorno a questo bovino mediterraneo italiano, allevato in particolar modo in Campania, da cui si ricavano latticini e, in particolare la celebre mozzarella di bufala, più morbida ma dal sapore più intenso rispetto a quella di mucca.

Bufala Fest, non solo mozzarella

Bufala Fest, panini ripieni col celebre formaggio fresco e filante

Bufala Fest - non solo mozzarella, giunto all'ottava edizione, si svolgerà a Napoli dal 4 all'8 settembre 2024, nella suggestiva cornice di Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città. L'evento, dedicato alla promozione e valorizzazione della filiera bufalina, mira a far conoscere non solo il successo mondiale della mozzarella di bufala, ma anche il gusto e le proprietà della sua carne.

Il tema centrale di quest'anno, "Diversity & Inclusion", riflette l'importanza di questi valori per la crescita delle imprese e la promozione di efficienza e competitività, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e della transizione ecologica, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione delle diversità anche in ambito alimentare.

Bufala fest, stand e showcooking

Bufala fest, la gustosa mozzarella usata per una torta che inneggia all'arrivo di un bebè

Nel corso dei cinque giorni, la kermesse offrirà al pubblico stand enogastronomici con piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina, inclusi latte, latticini, formaggi, carni e salumi. Sono previste numerose iniziative per famiglie, laboratori tematici per adulti e bambini, e show cooking di grandi chef nell'Arena del Gusto. Ogni giorno, nell'area "Giardino delle Idee", si terranno talk sul tema "Diversity & Inclusion" con la partecipazione di esperti del settore food, rappresentanti delle istituzioni e operatori del mondo gastronomico.

Bufala fest, giorni, orari e prezzi

Bufala fest: la cheese cake

Bufala Fest - non solo mozzarella è organizzato da Crea Eventi, in collaborazione con l'Associazione "Giardino delle Idee" e il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Feampa. L’ingresso al Bufala Fest è gratuito tutti i giorni dalle ore 12:30 alle 24 ([email protected]), ma c’è la possibilità di acquistare dei ticket di degustazione.

Per facilitare l'accesso alla manifestazione, Anm metterà a disposizione un servizio combinato "Park & Go", che include parcheggio e tram con corsa diretta dalla stazione BRIN a Piazza Municipio, attivo dalle ore 18:30 alle 00:30 al costo di 5 euro, valido fino a quattro persone. I visitatori potranno lasciare l'auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina e utilizzare il tram, con corse ogni 20 minuti circa, per un viaggio di circa 10 minuti fino a Piazza Municipio. Gli abbonati ai servizi Anm potranno usufruire di uno sconto di 1 euro sull'acquisto del ticket degustazione (adulto €18; bambino €15, gluten-free €16)

alle casse del Bufala Fest 2024. Per accedere al servizio Park & Go, sarà sufficiente recarsi alla cassa automatica, acquistare il titolo "Bufala Fest 2024" al costo di 5 euro e utilizzarlo per accedere al parcheggio e al servizio tram, sia all'andata che al ritorno.