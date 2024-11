Mercatini di Natale: tutto sul Christkindlmarkt di Bolzano, il primo in Italia

Da Bolzano all'altopiano del Renon la magia dei mercatini di Natale è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Chalet di legno e bancarelle dove acquistare prodotti artigianali e un fitto calendario di appuntamenti tra arte, musica, cultura e giochi, tra i profumi di cannella, dolci, vin brulé,

Il Christkindlmarkt, il tradizionale Mercatino di Natale (il primo in Italia) a Bolzano apre il 28 novembre alle ore 17 appuntamento in piazza Walther, il 'salotto buono' della città, con l'accensione di 1300 luci del grande ‘Albero dei Desideri’ (20 metri) che anche quest'anno è decorato da addobbi che riproducono le opere realizzate dai bambini e ragazzi in cura presso gli ospedali durante i laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun.

I Mercatini di Natale nella piazza principale di Bolzano

Prodotti artigianali ma non solo. Tra gli chalet di legno anche delizie gastronomiche, speck e salumi dell’Alto Adige, frittelle, succo di mele e strudel, tornano anche quest’anno Wine Lounge con una selezione di vini autoctoni (come il Santa Maddalena e il Lagrein) ma anche di spumanti tipici dell’Alto Adige, e lo stand dedicato a grappa e distillati. Mentre Piazza del Grano ospiterà il consueto mercatino solidale (fino al 23 dicembre). E infine lo chalet della Thun.

Artigianato il legno tipico dei mercatini natalizi

Quest'anno i tradizionali chalet di legno che propongono artigianato artistico e delizie gastronomiche saranno 98, non solo in piazza Walther ma lungo via Isarco (nei pressi del Duomo) fino al Parco dei Cappuccini, ceando una nuova area dedicata agli espositori (altre bellissime 18 bancarelle), a pochi passi dal centro. Fino al 6 gennaio il mercatino è aperto dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 19, da venerdì a domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19 Un Mercatino sempre più green, le casette rinnovano l'impegno a favore dell’ambiente e del rispetto per la natura con l'utilizzo di prodotti regionali e a basso impatto ambientale, ma anche con la gestione efficace dei rifiuti, risparmio energetico e di mobilità sostenibile.

Visitatori ai Mercatini di Natale di Bolzano

Per vivere l’Avvento in maniera più ecologica e rispettosa dell’ambiente, l’invito è di raggiungere il Mercatino in treno. Durante le degustazioni vengono usate posate e stoviglie riutilizzabili, si eviterà l’uso di bibite in lattina e gli stand gastronomici proporranno cibi e bevande stagionali, regionali, vegetariani e con ingredienti biologici e solo acqua in vetro con il marchio "Mercatino di Bolzano".

Gli eventi

Anche quest’anno quello di Bolzano sarà un Mercatino “diffuso” che toccherà tanti luoghi della città con un calendario di eventi. La Sala delle Aste di Palazzo Mercantile ospiterà la nona edizione di Un Natale di Libri, la passerella culturale che ogni venerdì e sabato dal 29 novembre al 14 dicembre, porterà in città scrittori di fama a presentare i loro ultimi best-seller. Attesi nomi del calibro di Gianni Oliva, Maddalena Fingerle, Federica Manzon, Marcello Simoni, Chiara Mercuri, Alessandro Masi e altri.

Non c'è Avvento senza musica: oltre alle bande folcloristiche e ai cori cittadini, più di 130 concerti animeranno le vie del centro storico. Ogni fine settimana in piazza Walther si terranno concerti di musica tradizionale, mentre il sabato pomeriggio le bande cittadine suoneranno dal balcone del Palazzo Mercatile. Da non perdere il 29 novembre "Dommusik" concerto in Duomo; il 15 dicembre sarà di scena il concerto Stella Matutina & Sergio Azzolini, in collaborazione con la Società dei Concerti di Bolzano. E ogni sabato alle ore 11, BZ Heartbeat presenta lo spettacolo su ghiaccio "La Regina delle Nevi" in collaborazione con Bolzano On Ice nel bellissimo patinoire allestito nella piazza del municipio.

Anche l’arte contemporanea trova spazio nel programma natalizio di “Bolzano Città degli Angeli” con il progetto “Angelus Loci”, curato e coordinato dallo studio di comunicazione franzLAB, in collaborazione con l'Azienda di Soggiorno di Bolzano: in quattro luoghi della città ci saranno altrettante originali installazioni realizzate da artisti locali, ognuno dei quali ha scelto materiali e forme diverse per rappresentare il suo “angelo del luogo”. Carla Cardinaletti evoca la leggerezza degli angeli con un profilo che richiama un angioletto nel cielo che si illumina di rosa al tramonto; tra video, fotografia e musica nel foyer della Camera di Commercio ci sarà l'installazione di Michael Fliri; sulla facciata esterna della Chiesa dei Domenicaniappare invece l’opera di Elisa Grezzani, un grande coloratissimo arazzo che raffigura un angelo portatore di nuova luce,pace e speranza; mentre Hubert Kostner celebra la luce come simbolo di rinascita e convivenza pacifica lungo VialeDruso. Un suggestivo percorso tematico per le vie della città che incanterà tutti i passanti.

Divertimento in famiglia

Per consentire ai grandi di visitare il Mercatino in tutta tranquillità, sono tanti gli eventi e le attrazioni per 'incantare' i più piccoli. In piazza Walther i bambini potranno scegliere tra un divertente giro sulla giostra in sella a un magico cavallo o sul trenino elettrico; in piazza Municipio il teatro dei burattini e la pista di pattinaggio su ghiaccio; nel Parco dei Cappuccini letture di Natale e tanti laboratori per imparare a creare con le proprie mani piccoli angeli natalizi da portare a casa. Da segnare in agenda: il 6 dicembre San Nicolò, il Santo protettore dei bambini, farà visita al Mercatino di Natale e accompagnato dai suoi angioletti sfilerà tra le casette di piazza Walther e nel Parco di Natale tra le ore 15.30 e le ore 17, mentre l'8 dicembre dalle ore 17 alle 19 sarà il turno degli spaventosi “Krampus” che faranno rivivere una delle tradizioni più antiche dell’Alto Adige.

Alla scoperta del centro storico

Visitatori ai Mercatini di Natale di Bolzano

Visitare i Mercatini di Natale può essere anche l'occasione per andare alla scoperta della città, tra musei, castelli e mostre di grande interesse. Anche quest'anno l'Azienda di Soggiorno ha pensato a un programma con diverse visite guidate per conoscere la città che con l’atmosfera natalizia appare ancora più bella: da piazza Walther a piazza delle Erbe, dai Portici a piazza del Grano, compresa una visita guidata alle principali chiese monumentali e a tre installazioni legate alla tradizione natalizia. Ogni martedì, giovedì, sabato e domenica alle ore 11 (visite straordinarie lunedì 1° gennaio 25 alle ore 14.30). Una piacevole passeggiata di 2 ore, bilingue italiano/tedesco, con un contributo spese di € 10,00 (€ 5,00 con Weinpass, gratis con Bolzano Card e per bambini fino a 14 anni).

Il programma, giorno per giorno, è disponibile su https://www.mercatinodinatalebz.it/calendario-eventi-bolzano.htm

Dalla città all'altopiano del Renon

Da Bolzano, in soli 12 minuti di funivia, si raggiunge l'Altopiano del Renon. Qui, dal 29 novembre, è possibile immergersi nel mondo incantato del Trenatale, il tradizionale mercatino natalizio che quest’anno per la prima volta sarà aperto fino al 5 gennaio, ogni fine settimana, il venerdì pomeriggio e sabato e domenica ore 10 alle 18. La funivia arriva alla stazione di Soprabolzano e ci si ritrova subito tra le bancarelle del Mercatino, molto particolare perchè lontano dalla frenesia dei grandi mercatini, intimo ma di straordinaria bellezza.

Il Trenatale del Renon

Gli stand di legno riprendono la forma dei vagoni storici e creano uno scenario davvero unico. Si possono trovare dolci – tra cui il tradizionale zelten, a base di frutta secca – miele, vin brulé, confetture ma anche manufatti di artigianato locale realizzati con passione e maestria dagli artigiani del Renon: presepi di legno, angioletti, pantofole di feltro, fiori di carta, accessori in pelle, vetri decorati, cuscini di cirmolo, olii e candele, cappelli in maglia crochet, decorazioni natalizie in stoffa e metallo, art books, gioielli in vetro.

Mercatini di Natale sul Renon

Da Soprabolzano è possibile raggiungere a bordo del trenino le altre tappe del Trenatale. Quello del Renon è infatti un mercatino 'diffuso' che toccherà altri 3 luoghi dell'altopiano e permetterà di passeggiare tra gli originali banchi a forma di alberi di Natale che animano il centro di Collalbo e di partecipare al “laboratorio natalizio” alla vicina stazione del trenino con espositori che insegnano a realizzare decorazioni con tecniche collage/decoupage e tecniche in tessuto, creazioni di carta e libri d'epoca, bijouterie realizzata in pizzo antico dall'artigiana Gabriella Pecchia. Di andare alla ricerca del regalino originali tra le bancarelle degli artigiani nel parco dell’Hotel Bemelmans Post. E' anche possibile vivere un’esperienza unica, e gratuita, al Museo d’apicoltura Maso Plattner a Costalovara alla scoperta del mondo delle api e dei segreti del lavoro degli artigiani con tanto di degustazione di punch al miele.

Ma non solo, anche qui c'è un ricco programma di spettacoli e musica: da non perdere i suonatori di corni alpino, le letture di fiabe e giochi per i più piccoli, giri in carrozza, lama trekking e spettacolo di ventriloquismo. Al Trenatale partecipano gli alunni della scuola elementare che insieme all’artista Julian Burchia creeranno dei trenini d’argilla e altre decorazioni per rallegrare le fermate del Trenino del Renon.

Mercatini di Natale sul Renon

L’8 dicembre un appuntamento da non perdere, ‘L’Avvento Contadino’ a Collalbo, nelle vicinanze della stazione del trenino, dove gli agricoltori della zona offriranno prodotti naturali, erbe, oli, oggetti d’artigianato e prelibatezze fatte in casa, dai lavori al tornio alle calze di maglia fatte a mano, dalle decorazioni di marzapane a vin brulè e zuppa di gulasch. E poi c’è il "Fortunino del Renon", la lotteria natalizia dei commercianti del Renon: dal 23 novembre al 24 dicembre effettuando acquisti presso gli esercizi partecipanti, residenti e turisti potranno approfittare di prezzi molto convenienti e vincere fantastici premi.