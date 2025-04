Primavera delle Oasi 2025, alla scoperta della ricchezza della natura isieme al Wwf

Primavera delle Oasi: in tutta Italia i centri protetti dal Wwf vengono per 7 weekend (tra il 21 aprile e il 5 giugno) aperti ai visitatori con iniziative di immersione nella natura: passeggiate con guide, laboratori, ‘bagni’ nella foresta, ideali per famiglie e non solo.

Gli obiettivi sono molteplici: far conoscere i più recenti interventi di ripristino ambientale realizzati dall’associazione ambientalista in alcune aree d’Italia, così come dare l’opportunità a tutti di fruire di queste aree protette, tra ambientali naturali, flora e fauna. Ma anche far emergere quanto riportato nel report Wwf Effetto Oasi, dalla conservazione al ripristino della natura, in cui emerge come l’attività umana abbia causato il deterioramento di circa tre quarti degli ecosistemi terrestri e due terzi di quelli marini.

La natura italiana è tra le più ricche in Europa ma oggi questa ricchezza si sta perdendo sempre più rapidamente: il 50% delle specie di vertebrati in Italia è minacciato d’estinzione, il 52% delle specie di fauna protette dalla Direttiva Habitat mostra uno stato di conservazione inadeguato e quasi il 90% degli habitat tutelati versa in uno stato di conservazione inadeguato o sfavorevole

Con il progetto nazionale Ripartyamo il Wwf ha eseguito interventi di ripristino in 8 aree italiane, tra cui un importante progetto di restauro forestale nell’Oasi Wwf di Policoro, in Basilicata. Questo ha previsto la ricostituzione della copertura forestale attraverso la messa a dimora di specie autoctone e la rinaturalizzazione nelle aree con rimozione di specie aliene invasive. Il progetto di ripristino ecologico nell’Oasi Wwf Cratere degli Astroni, nel cuore dei Campi Flegrei tra Napoli e Pozzuoli, ha l’obiettivo di ripristinare naturalità e biodiversità in diversi habitat nell’Oasi, in particolare quelli distrutti dagli incendi boschivi avvenuti nel 2017 e nel 2022. Ad oggi sono stati sottoposti a ripristino ecologico 20 ettari di Oasi di habitat boschivo, di radura e area umida, ripristinate aree aperte a prateria su circa 4 ettari, mediante semina di prato fiorito con specie autoctone per insetti impollinatori. Nell’Oasi Wwf di Valtrigona, in provincia di Trento nel gruppo alpino del Lagorai, negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi interventi di ripristino. Anche l’Oasi Wwf di Valle Averto è stata interessata da importanti interventi di restauro ecologico per il recupero di foreste alluvionali e paludi calcaree nell’ambito del progetto europeo Life Forestall, in cui sono state messe a dimora oltre 30.000 piante autoctone. Nell’Oasi Wwf di Vanzago (MI), in Lombardia, è stato realizzato un progetto di riforestazione e rewilding per gli anfibi, con la creazione di nuove zone umide come stagni e pozze con un centro di allevamento del pelobate fosco, piccolo (e raro) rospo endemico della pianura padana.

La primavera delle Oasi del Wwf si tiene tra il 21 aprile e il 5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente: un mese e mezzo di iniziative ed eventi per conoscere e godere dei risultati di conservazione e in moltissimi casi di rigenerazione e restauro della natura avviati dal 1960 ad oggi, grazie al Sistema delle Oasi del Wwf, il primo in Italia gestito da un’associazione privata e tra i primi in Europa. Le Oasi sono circa 100 e si estendono per circa 27.000 ettar.. Accanto a queste sono da menzionare anche 8 Centri Recupero Animali Selvatici (CRAS), con oltre 8.500 animali ricoverati nel solo 2024, e 10 Centri Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS). Il sistema di aree protette attrae ogni anno circa 350.000 visitatori. Le Oasi vedono oltre 150 persone impiegate e oltre 500 volontari coinvolti nelle attività di gestione, educazione e progetti di conservazione e monitoraggio.

Primavera delle Oasi inizia all’insegna dei festeggiamenti di Pasquetta: diverse le occasioni per visite esclusive alle Oasi da Valle Averto (VE) a Ca’ Birgida in Romagna per poi scende fino a Macchiagrande (Roma). Prosegue la festa con tutti gli eventi dell'Earth Day (22/4) con l’open day al Giardino Botanico di Oropa (Biella) che presenta una delle collezioni alpine più ricche di tutta Italia. Diverse possibilità di riconnettersi alla Natura e alla ricerca nel proprio benEssere attraverso i bagni di foresta, come quelli che si terranno all’Oasi Wwf Bosco di Vanzago (MI). Per proteggere la Natura è importante conoscerla ed imparare come sta cambiando, quali migliori occasioni che gli eventi a cura degli esperti? Il 26 aprile alla Laguna di Orbetello si parlerà di nutria, mentre alle Gole del Sagittario in Abruzzo di serpenti. Il 27 aprile invece doppio appuntamento per approfondire gli anfibi: a Padule-Orti Bottagone in Toscana e al Lago di Serranella in Abruzzo, provincia di Chieti. Ecco di seguito gli eventi suddivisi per regioni comunicati da Wwf Italia. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Wwf alla voce Primavera delle Oasi.

Un cerbiatto nel centro di recupero per animali feriti nell'Oasi Wwf di Valpredina (Bg)

Ecco di seguito gli eventi suddivisi per regioni comunicati da Wwf Italia. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Wwf alla voce Primavera delle Oasi.

In Abruzzo le oasi del Wwf sono sei: LAgo di Penne, Calanchi di Atri, Gole del SagittarioaAd Anversa Degli Abruzzi, Lago di Serranella nei Comuni di Casoli, Altino e Sant’eusanio del Sangro, Cascate del Rio Verde a Borrello (queste sono anche riserve naturali regionali) e Fosso Giardino a Martinsicuro. Le oasi abruzzesi hanno una prevalente funzione di conservazione della natura, tramite ricerche scientifiche e progetti di tutela, accanto a quella di educazione e di sensibilizzazione, in particolare dei più piccoli, ma fungono anche da luoghi di aggregazione e di sperimentazione di modelli di sviluppo sostenibili e innovativi, spesso grazie al contributo di giovani e donne, i cui benefici ricadono anche sulle comunità circostanti.

Gli eventi in Abruzzo per la Primavera delle Oasi:

Oasi WWF e Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario”

26 aprile - Snake il mondo dei serpenti

3 maggio - Caro Amico orso, in ricordo di Fulco Pratesi

11 maggio - Ali in viaggio: alla scoperta della migrazione

17 maggio - NaturalMENTE Immersi: bagno di bosco. L’Oasi di Anversa degli Abruzzo è una delle sei

Oasi WWF qualificate come “Oasi del Respiro”

24 maggio - Nel mondo delle api

2 giugno - Ecosistemi d'Acqua

Oasi WWF e Riserva Naturale Regionale “Lago di Serranella”

27 aprile - Save the frogs day 2025 (in collaborazione con SHI e ANSN)

4 maggio - Campagna viva: riportare la Natura in campagna e giardino: come?

10 maggio - Trova l'intruso: Ailanto specie aliene. Escursione CitizenScience - progetto AilantItaly (in collaborazione con UNIMOL e SBI sez. Abruzzo e Molise).

11 maggio - Emys day 2025: escursioni e attività ludico didattiche - progetto Life URCA Pro Emys

17 maggio - Yoga bimbi (attività a pagamento)

25 maggio - Carovana dell’agroecologia: presentazione progetto Agri Nature

31 maggio - Yoga bimbi (attività a pagamento); Info e prenotazioni: Coop. Terracoste (SMS o Whatsapp) 333 7971892 - 339 7384228

Oasi WWF e Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”

25 maggio: Inaugurazione Apiario didattico - in collaborazione con ass. Dimensione Volontario; Escursione guidata alla scoperta dell'Oasi WWF Calanchi di Atri; Laboratorio didattico - il fantastico Mondo degli Impollinatori; Pranzo del contadino - Pane olio e fave; Escursione guidata alla scoperta dell'Oasi WWF Calanchi di Atri; Laboratorio didattico - il fantastico mondo degli Impollinatori

Due eventi per riconnettere le persone con la natura, nell'Oasi WWF del Bosco Pantano di Policoro (MT). Si inizia il 21 aprile a partire dalle 9:30 con la Pasquetta in Oasi. Durante la giornata sarà possibile visitare il Centro Educazione Ambientale e il Centro di Recupero Animali Selvatici. Ci saranno inoltre laboratori di biologia marina e laboratori sugli impollinatori. I più piccoli saranno poi coinvolti in una divertente caccia alle uova. Il 25 aprile il secondo appuntamento per passare una mattinata immersi nella natura del Bosco Pantano di Policoro, esplorandolo in sella alle bici. Un’escursione tra sentieri e biodiversità, alla scoperta delle meraviglie di questo luogo unico. Al termine dell’attività, verrà piantata una Farnia, la quercia simbolo del bosco, come gesto concreto di cura e rispetto per l’ambiente.

Sono 6 gli eventi per riconnettere le persone con la natura in occasione della Primavera delle Oasi WWF. Quest'anno tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso l'Oasi WWF Cratere degli Astroni. Si inizia il 2 maggio con il Forest Bathing, letteralmente “Bagno di Foresta”. Si tratta di una pratica orientale finalizzata ad aumentare il senso di benessere e la salute psicofisica attraverso semplici esperienze di connessione e immersione in natura che migliorano la qualità della vita. L'evento è gratuito e si ripeterà il sabato 25 maggio. Nuovo appuntamento sabato 3 maggio un appuntamento per scoprire le meraviglie dei campi flegrei, tra vino e natura. L’Oasi WWF Cratere degli Astroni, un’antica riserva di caccia reale trasformata in paradiso naturalistico, e le Cantine Astroni, cuore pulsante della tradizione enologica della zona, aprono le porte a un viaggio ricco di sorprese. Una giornata immersiva tra i sentieri del cratere vulcanico e le terre dove il fuoco incontra il mare. La bellezza incontaminata della Riserva Naturale si fonde con i sapori dei vini campani in una cornice mozzafiato.

Programma. Escursione nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni Inizio ore 10:00. Esplorazione del suggestivo sentiero Borbonico, fino al cratere Seconda parte: visita guidata dei vigneti e degustazione dei vini Prenotazione obbligatoria. Il 4 maggio una passeggiata tra gli alberi, uno scrittoio nel bosco, una grande quercia. Tutt’attorno le voci della natura. È questo il percorso che porterà i partecipanti nel cuore dell’Oasi, fino all’albero delle poesie, dove il poeta Achille Pignatelli li condurrà in un viaggio poetico alla ricerca delle parole per la natura. Spazio agli uccelli migratori il 10 maggio con un occhio di riguardo ai bambini. In occasione della Giornata mondiale degli Uccelli Migratori, i piccoli visitatori saranno accompagnati a scoprire gli uccelli dell’Oasi scovando tracce, ascoltando versi e canti e osservando dal vivo gli uccelli del lago Grande. Con un laboratorio pratico, inoltre, osserveranno penne, piume e altri reperti naturali e analizzeranno gli adattamenti degli animali al loro habitat realizzando un calco in gesso delle impronte degli uccelli. Infine l'11 maggio la musica entra nell'Oasi. Sergio Naddei e Annalisa Madonna accompagneranno i partecipanti al concerto in un viaggio musicale dall’Europa al Sud America attraverso le tradizioni popolari in una selezione di brani rappresentativi delle culture che li hanno prodotti.

Sono cinque gli appuntamenti per riconnettere le persone con la natura, nelle Oasi WWF nel Lazio. Si comincia nell’Oasi Affiliata Castel Romano. Qui il 19,21 e 22 aprile si terranno laboratori educativi gratuiti per bambini dai 3 ai 12 anni, visite guidate, cacce al tesoro e tante altre attività alla scoperta della fauna e della flora dell’Oasi. Il 21 aprile sarà invece possibile partecipare nell’Oasi WWF di Macchiagrande a un’escursione alla scoperta dei sentieri dell’oasi nel risveglio della primavera. Il 25 aprile nuovo appuntamento a Macchiagrande dedicato alle testuggini: sarà possibile conoscere questo abitante della terra antico quanto i dinosauri. Il 10 maggio Macchiagrande metterà invece al centro la biodiversità delle zone umide. Sarà un’esperienza nei suoni, nei profumi, nei colori dei luoghi con la massima concentrazione di vita che ci sia. Ultimo appuntamento, sempre a Macchiagrande, l’11 maggio. Muniti di binocolo e macchina fotografica, i partecipanti saranno accompagnati all’osservazione delle tante specie che frequentano questi cinque specchi d’acqua, dal martin pescatore, al cavaliere d’Italia.

L'oasi di Vanzago, un'area naturale di foresta planiziale, con anche la presenza di zone umide, a soli 23 km in linea d'aria dal Duomo di Milano (foto Wwf)

Il calendario lombardo si apre lunedì 21 aprile alle ore 10 con una passeggiata all’Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda, dedicata ai cambiamenti climatici. Si prosegue domenica 11 maggio con visite guidate focalizzate sull’importanza delle zone umide. Il 9 maggio, a San Giuliano Milanese, si esplorerà la connessione tra tutela del paesaggio e storia europea, con riferimento alla battaglia del guerriero Bayard. L’Oasi Parco Noci di Melegnano sarà al centro di questo evento, rappresentando un esempio di rinaturalizzazione di un’area degradata.

Sabato 10 maggio, alle ore 15, i volontari del Wwf Martesana Sud Milano guideranno i visitatori attraverso le anse del fiume Lambro, con una visita alle aule didattiche e un laboratorio creativo intitolato "Acqua Lambro". Il 17 maggio, alle 14:30, è prevista una visita guidata nella nuova Oasi Renata Fonte a Vizzolo Predabissi, sorta nell’ex cava Teem, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Il 27 aprile, nell’Oasi di Valpredina (BG), si terrà un laboratorio di disegno con matite colorate per adulti e bambini.​

L’Oasi Bosco Wwf di Vanzago propone diversi appuntamenti: sabato 26 aprile, l’Hanami, tradizione giapponese di osservazione dei fiori, con un’escursione guidata; il primo maggio, apertura straordinaria con escursioni alle 10:30 e alle 15; domenica 4 maggio, alle 10:30, un’escursione nel "bosco magico" dedicata ai bambini; sabato 10 maggio, il "Forest Bathing", una camminata lenta e consapevole per stimolare i sensi attraverso l’ambiente circostante.​ All'Oasi ex Fornace dell'Adda visite notturne alla ricerca delle lucciole il 16 e il 29 maggio, mentre alle Foppe Lucciolando e Gracidando, visita notturna tra lucciole e anfibi. il 15, 16, 22 e 23 maggio. Non poteva mancare l'Oasi Le Bine che sabato 17 organizza una serata sui rapaci notturni e domenica 18, visite guidate, monitoraggio farfalle e inanellamento di uccelli. Domenica 18 maggio appuntamento anche all'Oasi del Caloggio e Fontanili di Bollate: alle 10 passeggiata all' Oasi e alla brughiera del Castellazzo e dalle ore 14.30 alle 18 visite guidate, senza dimenticare il ricchissimo calendario all'Isola Boschina con l'OA Mantovano con eventi tutte le domenica dal 27 aprile al 25 maggio.

Sette eventi nell’Oasi più importante delle Marche Ripa Bianca di Jesi. Si comincia il 27 aprile con il Forest Bathing, letteralmente “bagno di foresta”, una pratica sensoriale immersiva originaria del Giappone che ricerca nel contatto con la natura la chiave per ritrovare l’armonia del corpo con l’ambiente. Secondo appuntamento il 4 maggio alle 10 e 30 con una visita guidata lungo le sponde del fiume Esino, dove poter ammirare gli interventi di restauro naturalistico lungo le sponde. Domenica 11 maggio giornata dedicata al birdwatching, con l’osservazione dell’avifauna nidificante dai capanni di osservazione presenti sulle sponde del lago. Domenica 18 alle 10 e 30 visita alla scoperta delle piante maggiormente utilizzate per realizzare una siepe campestre e dei loro benefici ecosistemici. Sempre domenica 18 maggio laboratorio di natura e creatività con l’argilla, mentre domenica 25 maggio la mattina appuntamento con “Un apicoltore per amico”, con visita all’apiario e conoscenza delle api mellifere, pomeriggio dedicato alla scoperta delle piante tintorie e laboratorio di eco-print.

Fenicotteri rosa nell'oasi Wwf ad Orbetello, in Toscana (FCianchi)

In Toscana si comincia a Pasquetta: lunedì 21 aprile alle 10 visita guidata all’Oasi di Orti Bottagone (LI) alla scoperta di fenicotteri, volpoche che abitano la palude e cavalieri d’Italia. A Orti Bottagone si bissa anche il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra: visita guidata e lezione di Yoga. Sabato 26 al centro di Educazione ambientale Peccei di Orbetello (Giannella) conferenza su etologia e biologia di un animale “invasore”: la nutria. Domenica 27 aprile Frogs day, giornata dedicata agli anfibi al Padule di Orti Bottagone. Lo stesso giorno alle 8 e 30 “Un giorno da ricercatore”, con la possibilità di affiancare gli ornitologi nella attività di censimento degli uccelli acquatici nel Lago di Burano (prenotazione obbligatoria al 3884231098). Iniziativa che si ripeterà sabato 24 maggio. Il 3 maggio al CEA Peccei della Giannella inaugurazione della mostra fotografica dei fotografi di Homo Ambiens.

Venerdì 11 maggio è la volta della visita guidata in bicicletta da Orbetello al Lago di Burano (prenotazione obbligatoria al 3533324665 ). L’11 maggio è anche la Giornata mondiale degli uccelli migratori, che saranno al centro del programma dell’Oasi Orti Bottagone. Oltre a fotografi e birdwatcher spazio anche ai laboratori per bambini. Sabato 17 maggio ore 17 programma originale (ancora al CEA Peccei) dedicato ad ecoacustica e biodiversità: concerto Breath of the World. Eco-acoustic Music for a Better World a cura di Modern Art Collective. Ingresso libero. Il 18 maggio appuntamento al parco WWF dei Ronchi (Marina di Massa) con yoga nel bosco per adulti e bambini, costruzione di nidi per uccelli. Giovedì 22 maggio dedicato ai bambini con “Esplorando la biodiversità”. Partendo dal centro visite di Burano passeggiata con laboratori e letture ad alta voce per bambini di 7-14 anni. Infine domenica 1 giugno alle 10 la passeggiata dal Ceriolo a Patanella nell’area più selvaggia dell’Oasi di Orbetello (prenotazione obbligatoria al 3884231098).

Tre appuntamenti, tre eventi per riconnettere le persone con la natura, nell’Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa (Biella). Si inizia il 22 aprile alle 14:00 in occasione della Giornata della Terra ci sarà un Open day riservato agli insegnanti di tutti gli ordini di scuola. La natura, l’uomo, la biodiversità, il clima e come declinarli nella didattica tutti i giorni. Si prosegue l’1 maggio con la Festa di apertura: a partire dalle 10:00 visite guidate e attività di Citizen Science a tema per il pubblico. Ultimo appuntamento sabato 24 maggio dove, in occasione della Giornata europea di parchi, sono previsti incontri a tema e visite guidate gratuite per il pubblico del Giardino Botanico.

Nell'Oasi WWF Il Rifugio di Mellitto si inizia il 27 aprile. I volontari accompagneranno i partecipanti lungo i sentieri che dalla frazione di Mellitto giungono fino all’Oasi WWF il Rifugio. Giunti in Oasi sarà possibile riposarsi e consumare una colazione al sacco nell’area pic-nic. Seguirà una visita guidata alla scoperta della flora e della fauna dell’Oasi. Il 18 maggio si svolgeranno visite guidate lungo i sentieri dell’Oasi. Ci saranno due turni: uno alle 10.00 e un altro alle 16.00. I volontari condurranno i partecipanti alla scoperta della flora e della fauna dell’Oasi. Sono previsti laboratori di educazione ambientale per i più piccoli. Appuntamento il 4 maggio invece nell'Oasi WWF Bosco Romanazzi con visite guidate lungo i sentieri dell’Oasi. Anche qui sono previsti due turni: ore 10.00 primo turno e ore 16.00 secondo turno.

Cinque appuntamenti, cinque eventi per riconnettere le persone con la natura, nelle Oasi WWF in Umbria. Quattro gli appuntamenti previsti nell’Oasi WWF di Alviano: si inizia il 30 aprile a partire dalle 19:00 con una serata e un incontro per parlare di lavoro. Passione e dedizione, storie di donne e di uomini che amano fare bene il proprio lavoro. Tante voci per stare insieme e raccontarsi. Lunedì 5 maggio alle 11:00 sarà invece possibile immergersi in una goccia d’acqua grazie ai microscopi, scoprendo la biodiversità dei microrganismi delle acque dolci, il fascino e l’importanza che essi rivestono in un ecosistema complesso. Domenica 25 maggio sarà dedicata a una visita guidata per bambini e adulti curiosi, alla scoperta delle piante, dei fiori e degli insetti impollinatori della riserva. Specie aliene sotto la lente di ingrandimento giovedì 5 giugno: a partire dalle 11:00 sarà possibile partecipare a una visita guidata sui sentieri per scoprire e imparare a conoscere le specie alloctone che vivono nella Riserva e il loro impatto sulla flora e sulla fauna. È infine dedicato al lupo l’appuntamento organizzato sabato 17 maggio a partire dalle ore 16:00 presso l’Oasi affiliata WWF La Malcontenta e il Lupo. Durante l’evento interverranno Marco Antonelli, Referente Grandi Carnivori WWF Italia; Osservatorio Lupi Fidenza; Giuseppina Lombardi, Regione Umbria, Servizio foreste; Stefano Gregori, Sezione Parco fluviale del Nera e Parco fluviale del Tevere; Francesca Vercillo, responsabile del Centro di recupero per animali selvatici regionale WildUmbria.

Nove appuntamenti, nove eventi per riconnettere le persone con la natura, nelle Oasi WWF in Veneto. Si comincia il 21 aprile 2025 con la Pasquetta nell’Oasi di Valle Averto. L'evento si aprirà con una caccia al tesoro per famiglie all’interno dell’Oasi per poi proseguire con visite guidate per scoprire l’Oasi dopo un pranzo al sacco e risposarsi in natura. Secondo appuntamento il 25 aprile nell’Oasi Palude del Busatello. La Giornata prevede visite guidate all’interno della palude con guide naturalistiche. È invece dedicata ai rapaci la serata del 30 aprile all’Oasi di Valle Averto. Qui a partire dalle 20:30 sarà possibile ascoltare il canto dei rapaci notturni. Sempre a Valle Averto doppio appuntamento sabato 3 maggio: la mattina alle 08:30 ritrovo per gli appassionati di birdwatching con la guida dell’ornitologo Alessandro Sartori mentre alle 20:30 inizierà una serata dedicata all’osservazione di pianeti e stelle viste dall’Oasi. La serata è in collaborazione con il Gruppo Astrofili Itineranti. Domenica 4 maggio nuovo appuntamento all’Oasi di Valle Averto con laboratori naturalistici per bambini alla scoperta della biodiversità dell’oasi e attività per famiglie e bambini accompagnati da una naturalista. L’evento inizierà a partire dalle 10:00 e comprende pranzo al sacco nell’area gazebo o sul prato e una visita guidata. Spazio alle api invece domenica 11 maggio a Valle WWF media Averto: a partire dalle 10:00 sarà possibile effettuare una visita agli apiari dell’Oasi e avvicinarsi alle api con le tute protettive professionali. Per gli appassionati dei cavalli c’è invece l’evento di sabato 17 maggio a Valle Averto che prevede una passeggiata per esperti lungo 5 km di sentieri in terra battuta nell’Oasi, battesimo della sella per i piccini e possibilità di intrattenimento con i poni ed i cavalli del Circolo Ippico “Le Giare” nell’area adibita nei pressi del centro visite dell’Oasi. Pranzo al sacco nell’area gazebo o sul prato. Inizio ore 10:00. Domenica 18 dalle 10 importante appuntamento, sempre a Valle Averto, con il progetto Life Forestall: una visita guidata tematica permetterà di conoscere gli habitat ricreati dal progetto. È infine dedicato ai fiori l’ultimo evento previsto all’Oasi di Valle Averto il 25 maggio: a partire dalle 10:00 si potrà visitare il prato delle orchidee con osservazione sul campo e osservazione delle altre fioriture presenti.