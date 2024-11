Renon. Una fuga sull’altopiano. Non solo sci

Raggiungibile in pochi minuti di funivia da Bolzano, l’altopiano del Renon ( a sinistra nella fato di Manuela Lun) è piccolo paradiso alpino e sciistico, un’ottima alternativa ai grandi comprensori soprattutto per chi vuole godersi una vacanza sulla neve a ritmi slow. Quindici chilometri di piste che si raggiungono con la cabinovia a 8 posti dalla stazione a valle di Pemmern, da qui è possibile godere di una vista spettacolare sulle vette dolomitiche, dal Gruppo del Sella allo Sciliar. In quota ci sono una scuola sci per bambini e grandi, uno snowpark per freestyler e una divertente area snowkite. Per chi ama il fondo c’è una panoramica pista da fondo (ca 2.000 metri slm) mentre per il trekking sulla neve c’è il Premium Tour Cieloronda, si tratta del primo sentiero invernale certificato d’Italia, parte dalla stazione a monte della cabinovia e regala per tutto il percorso (circa 2 ore e mezza) una vista indimenticabile sulle Dolomiti.

Tante le alternative allo sci, dalle ciaspole allo slittino con una pista lunga 2,5 km e il pattinaggio: l’Anello di Ghiaccio del Renon, la pista all’aperto più veloce del mondo, il Palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo, il campo di ghiaccio naturale a Soprabolzano, il lago di Costalovara, ghiacciato da inizio dicembre a inizio marzo, sono un invito ad infilarsi i pattini. E dopo lo sci, da non perdere la passeggiata con le lanterne nei boschi del Renon insieme alla guida naturalistica Karl Unterhofer per scoprire storie e leggende al chiaro di luna. C’è anche un pacchetto vacanze ’Sole & divertimento sulla neve’, valido dal 14 al 21 dicembre 2024 e dal 4 gennaio al 22 febbraio 2025 offre 7 pernottamenti a partire da 249 euro per 2 persone (nelle strutture convenzionate), con una serie di vantaggi pensati soprattutto per le famiglie.

Roberta Rampini