Magica Italia con i tesori della porta accanto

’Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino ventoso’. Volano in alto, ondeggiano e cadono in picchiata, gli aquiloni. Come quelli di pascoliana memoria in terra marchigiana. Com’è bella la primavera alzando gli occhi al cielo da quei balconi che sono i borghi e le cittadine delle Marche. E osservare verso l’infinito, le nuvole che si tuffano nel mare e i riflessi del sole che accendono il verde delle colline. Un filo sottile di rara bellezza unisce la sponde di Adriatico e Tirreno in questo numero di maggio di QN Itinerari.

Dalle Marche al Lazio nel segno dell’arte, della cultura, dei paesaggi bucolici, dei sapori autentici. Quelli che raccontano luoghi, ma soprattutto persone. Quelli che elevano la qualità della vita del Bel Paese e che richiamano visitatori da tutto il mondo. Andiamo, come sempre, a scovare delle chicche. Come Sutri con il suo anfiteatro scavato nella roccia. O il borgo marinaro di Sperlonga, accovacciato sulla roccia a picco sui flutti. Meraviglie della porta accanto com’è facile trovare alle nostre latitudini.

Ma, non c’è primavera, senza il fiorire di manifestazioni. E allora non potevamo trascurare il ’capitolo’ dedicato ai festival al via proprio in questo periodo un po’ ovunque in Italia. Per farsi un’idea, basta avventurarsi tra le pagine. Buona lettura e buona scoperta.