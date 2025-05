L’Antiquarium di Pievefavera. Una vera chicca

Un’interessante novità. Ad aprile è stato inaugurato l’Antiquarium di Pievefavera, uno dei castelli di Caldarola che si affacciano sul Lago di Caccamo, in provincia di Macerata. In un apposito locale nei pressi dell’area archeologica, l’Antiquarium accoglie visitatori di ogni età, con proposte di visite guidate e altre attività. Originariamente realizzato a metà degli anni Novanta all’interno del torrione sud-est del castello di Pievefavera, oggi torna a vivere proprio sulle sponde del lago, permettendo di ammirare importanti reperti del posto, che testimoniano la presenza umana sin dalla media età repubblicana fino all’età imperiale romana.

Il Lago di Caccamo è una delle attrazioni naturalistiche più apprezzate delle Marche. Nato come bacino artificiale sul fiume Chienti, è oggi un’oasi di pace e un rifugio per numerose specie di uccelli; lungo le sue sponde si snodano sentieri che permettono di esplorare il territorio circostante. Il comune di Caldarola comprende le frazioni di Pievefavera, Valcimarra, Vestignano, Bistocco e Croce: il castello più grande è proprio Pievefavera, nota per la bella Chiesa di Santa Maria Assunta, caratterizzata da un soffitto affrescato di azzurro e da una pregiata pala d’altare.

Caldarola appare invece come un affascinante baluardo di storia e bellezza, sebbene sia stata fortemente danneggiata dal terremoto del 2016. È stato riaperto il teatro, in uno stile ottocentesco e dai colori caldi, dove attualmente si tiene una delle stagioni di prosa e di spettacolo dialettale tra le più frequentate della zona. Il centro abitato è apprezzato per la sua grazia ed eleganza, riferita sia ad edifici civili che religiosi risalenti a diverse epoche; inoltre, partiranno a breve i restauri di Palazzo Pallotta, sede del Comune, e della Chiesa di San Martino. Info su www.comune.caldarola.mc.it

Chiara Giacobelli