Fums, profums e salums: a Sutrio il concorso più ghiotto del mondo

Torna domenica 27 aprile “Fums, profums e salums”, la tradizionale festa che Sutrio, incantevole borgo fra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia, dedica da anni al meglio della norcineria carnica. Non cambia il format della festa: con l'acquisto del voucher si potranno degustare piatti a base di prodotti del territorio preparati in stand disposti nel centro del paese, accompagnati da vini d'eccellenza made in FVG. Cambieranno però i prodotti: non solo maiale come era stato finora. Infatti i protagonisti delle degustazioni saranno i prodotti affumicati di qualsiasi tipologia, quindi accanto agli intramontabili salumi, spazio anche alla trota, alla ricotta e alle verdure delle aziende agricole locali, ai prodotti di selvaggina ed altro.

Degustazioni in otto tappe e cene a quattro mani, grazie a un viaggio gastronomico con protagonisti 8 ristoranti del territorio, ciascuno dei quali proporrà un piatto a base di prodotti affumicati elaborati dal suo chef seguendo ricette tradizionali oppure rivisitandole. Inoltre i ristoratori coinvolgeranno i fornitori di fiducia, che saranno presenti con una postazione accanto a ciascuno stand, in modo che chi assaggerà un prodotto utilizzato in un determinato piatto avrà la possibilità di poterlo acquistare subito. In abbinamento a ogni piatto, vini d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Immancabili il mercatino agroalimentare con produttori del territorio, la musica dal vivo e intrattenimenti vari , e l'atteso appuntamento con il Concorso per il salame affumicato più buono del FVG "Salat, fumat e mangjat!" aperto sia a macellerie che a privati, che sarà decretato da una giuria di esperti. A seguire, degustazione dei salumi in concorso aperto a tutti.

L'affumicatura è un'arte di cui la Carnia ha una sapienza antica, visto che era un sistema molto usato per conservare i cibi. Ad essere affumicati erano innanzitutto i salumi di cui in Carnia si è creata nel tempo una grande varietà, dato che l'isolamento dovuto alle montagne e alle vie di comunicazione disagevoli ha fatto sì che quasi ogni paese avesse il proprio segreto nel prepararli. L’affumicatura è nata per favorirne la stagionatura e la conservazione che, a seconda della zona, cambia per tempi, legni utilizzati e luoghi dove viene effettuata: modalità che, come tesori di famiglia, vengono custodite e tramandate, ancora oggi, di generazione in generazione. Precursori furono i Celti che, non conoscendo il sale, conservavano i prodotti con l'utilizzo di erbe aromatiche e fumo. Venendo a tempi più vicini, il salame veniva stagionato - come avviene in molti casi ancor oggi - nelle cantine. I purcitars – i norcini - venivano chiamati dalle famiglie per preparare i salumi ed ognuno di loro aveva una ricetta segreta per insaporire le carni. Perciò i salumi hanno un sapore simile, ma mai uguale.

Info: Pro Loco Sutrio - Tel: 0433 778921