Le camelie della Lucchesia tornano a colorare i borghi

Oltre 1600 piante distribuite su 4 ettari, più di mille cultivar in un giardino definito di Eccellenza, il più vasto e visitato d’Europa. Il fiore protagonista è la camelia a Pieve e Sant’Andrea di Compito, nel territorio di Capannori, in Lucchesia.

Si parte nel weekend 8-9 marzo e nei successivi per tutto il mese: 15-16, 22-23, 29-30. La mostra, giunta all’edizione numero 36, organizzata dal Centro Culturale Compitese in sinergia con il Comune, si snoderà su 130 eventi e 200 visite guidate. Molte le sezioni in cui si dipanerà la kermesse: una delle più attese quella del tè. Molti gli eventi per i bambini che potranno salire su asinelli e alpaca.

La novità del 2025 è il primo concorso fotografico a tema che darà origine anche ad un contest. Ne sono previsti altri due di pittura. Poi la parte gastronomica, con menù diversi ogni settimana e con piatti tipici lucchesi. Il costo del biglietto è 8 euro (ingresso gratuito per disabili e fino a 13 anni) compresa la navetta, il centro del paese infatti verrà chiuso al traffico. Si potrà parcheggiare al frantoio sociale di via Tiglio, dove ci sarà la biglietteria. Ogni altra informazione sul sito www.camelielucchesia.it

Massimo Stefanini