Klausberg Ice Games, gara mondiale di sculture di ghiaccio in Alto Adige

Sculture di ghiaccio, realizzate ‘sul campo’ a 2.500 metri di altitudine, con picozze e pale, coniugando creatività e condizioni estreme. Sono gli Ice Games sfide internazionali di scultura che hanno luogo dal 12 al 17 gennaio 2025, nel comprensorio sciistico di Klausberg Skiworld Ahrntal, nell’area vacanze Valle Aurina in Alto Adige. A questa quindicesima edizione partecipano artisti provenienti da tutto il mondo e pronti a partecipare a questa sfida tra i ghiacci traendo da un cubo di 3 metri per lato delle opere d'arte. Le condizioni di lavoro sono davvero estreme: le sculture vengono realizzate sul posto a 2500 metri di altitudine, alla stazione a monte del K2 Bergstation, e al posto dello scalpello, per vincere la resistenza del ghiaccio, gli artisti dovranno usare delle piccozze o aiutarsi con delle pale.

IceGames2024 (credits TV Ahrntal)

Per l'edizione 2025 il tema dato dagli organizzatori è il Gaming: ciascun scultore può dunque spaziare dai giochi classici a quelli digitali trasformando il ghiaccio in interpretazioni immaginifiche destinate ad essere sicuramente spettacolari, anche perché calate in un luogo di per sé già maestoso.

Il concorso si svolge dal 12 al 17 gennaio nel comprensorio sciistico Klausberg Skiworld Ahrntal, in località Cadipietra, nella regione del Trentino Alto Adige. I turisti potranno dunque seguire tutta la fase della lavorazione degli enormi cubi di ghiaccio, da cui verranno estratti scenari e personaggi, oltre che godersi il panorama naturale della Valle Aurina. La premiazione è programmata per il pomeriggio del 16 gennaio, quando verranno assegnati sei premi ai migliori scultori, valutati per creatività e tecnica.