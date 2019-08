In bici fra Adige e Po



Alla scoperta del Polesine, tra campagne e paesaggi fluviali:collega i due più grandi fiumi italiani in un percorso affascinante e adatto a tutti, attraversando la provincia di Rovigo in Veneto.La ciclovia ha una lunghezza totale di 33,5 km, con partenza fissata a Barbuglio, frazione del comune di Lendinara, e arrivo a Polesella. Perfettamente segnalata,e può essere percorsa in entrambi i sensi di marcia. Si presta a ogni tipologia di bicicletta, da quelle da turismo a quelle ibride: alcuni tratti sono di ciclabile asfaltata, altri su strade provinciali con basso traffico veicolare. A questo link è possibile scaricare la traccia GPS Lungo il percorso è possibile visitare, come la Villa Badoer a Fratta Polesine o il Castello Estense di Arquà Polesine.La ciclovia Adige Po è anche un interessante punto di partenza per altre escursioni. Dal comune di Polesella, ad esempio, con la ciclovia Eurovelo 8 si può pedalare, proseguendo poi lungo il Po verso il mare o verso Ferrara ed esplorando ampi tratti della Pianura Padana. Altre ciclovie facilmente raggiungibili sono quella delle città murate e quella dei Colli Euganei, che vira verso Padova.