Dalla montagna al mare, da Kranjska Gora in Slovenia a Ravenna, passando per Trieste e Venezia:, regala una straordinaria varietà di paesaggi. È suddivisa in tre tappe principali da circa 350 km, da percorrere idealmente in tre settimane.L'Adriabike parte dalle Alpi Giulie della Slovenia e giunge fino alla foce del Po sull'Adriatico. È molto più di un semplice itinerario per cicloamatori:immersi nella natura e nella storia, tra fiumi e lagune, città d'arte e borghi ricchi di storia, con il contorno di una ricca offerta enogastronomica.Il tracciato è composto da piste ciclabili separate e da tratti di strada a traffico misto. Non presenta particolari difficoltà, a parte la prima tappa che prevede. È ovviamente possibile scegliere di non fare l'intera ciclovia dall'inizio alla fine, ma di dedicarsi solo a una o due tappe a piacimento.Ognuna delle tappe principali della ciclovia dell'Alto Adriatico è studiata per essere percorsa in sei giorni, con un giorno di riposo prima della ripartenza per la successiva. La prima tappa, denominata, è lunga 360 km; prende il via da Kranjska Gora, si snoda lungo il corso dell'Isonzo, attraversa il Carso, tocca Capodistria (Koper) e Portorose (Portoroz) sul mare e si conclude a Trieste.La seconda,di circa 358 km, parte dall'Istria, passa da Trieste, Monfalcone, Grado, la sua laguna e quella di Marano, quindi corre lungo la litoranea veneta da Lignano Sabbiadoro e termina alle isole di Venezia.La terza e ultima tappa, lunga 348 km, si chiama. Si avvia dalla città lagunare, risale la riviera del Brenta fino a Padova, torna al mare a Chioggia, attraversa il delta del Po e arriva a Ravenna, lungo le rotte commerciali degli antichi marinai di fiume.Sul sito dell'ente del turismo della regione Friuli-Venezia Giulia è possibile scaricare la mappa dell'Adriabike , con tutte le tappe illustrate nei dettagli, e la traccia GPS del percorso.