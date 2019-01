Il viaggio di Syusy Blady e Patrizio Roversi tra arte e benessere nella zona di Padova continua... dopo una visita della città, ci troviamo ora nell'area dei Colli Euganei, famosa per i tanti stabilimenti termali e per il turismo del benessere! Dopo Montegrotto, li ritroviamo a Abano Terme, al President Hotel. Già i Romani si erano accorti delle proprietà straordinarie di quest'acqua, scoperte in gran parte grazie all'istinto dei loro cavalli che non esitavano a cercare le pozze d'acqua calda per rinfrancarsi dopo le campagne! Pensate che l'acqua in cui ci immergiamo oggi in queste piscine è piovuta al tempo di Napoleone sui monti Lessini! Una lunga storia di salute e di benessere.

© Riproduzione riservata