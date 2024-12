Usa, Cnn: attacco hacker iraniano al capo dell’Fbi. Nel mirino Kash Patel

Roma, 4 dicembre 2024 – Hacker iraniani avrebbero preso di mira il nuovo direttore dell'Fbi, Kash Patel, scelto dal presidente eletto degli Statti Uniti Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, citando due fonti a conoscenza della questione. Secondo quanto spiegato da una delle fonti, gli hacker avrebbero avuto accesso ad alcune delle comunicazioni di Patel.

Il portavoce della transizione di Trump Alex Pfeiffer ha rifiutato di commentare l'attacco, dopo essere stato contattato dalla Cnn. "Kash Patel è stato una parte fondamentale degli sforzi della prima amministrazione Trump contro il regime terrorista iraniano e implementerà le politiche del presidente Trump per proteggere l'America dagli avversari come direttore dell'Fbi", ha affermato Pfeiffer.

Negli ultimi mesi i membri della cerchia ristretta di Trump sono stati presi di mira da hacker stranieri, come ricostruisce la Cnn. Il mese scorso, l’Fbi ha informato Todd Blanche, uno dei principali avvocati di Trump scelto come vice procuratore generale, che il suo cellulare era stato intercettato da hacker cinesi. Mentre lo scorso agosto un altro avvocato di Trump, Lindsey Halligan è stato preso di mira come parte di un'operazione di hacking iraniana separata. Donald Trump Jr., come riferisce l’emittente televisiva statunitense ha anche affermato di essere stato informato dall'FBI di essere "uno dei principali obiettivi" dell'Iran.