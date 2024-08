Pesante attacco di Mosca in Ucraina: esplosioni a Kiev, colpiti impianti energetici a Leopoli

07:23

Esplosioni in tutta l'Ucraina, anche a Kiev

Almeno tre persone hanno perso la vita in Ucraina a causa di una serie massiccia di raid aerei russi in varie regioni. Lo riferiscono le autorità regionali riferendo che sono state segnalate esplosioni a Kiev, Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Lutsk e Kryvyi Rih. Almeno sette esplosioni si sono verificate stamattina nella Capitale, dove è stato introdotto il black out di emergenza che ha causato ritardi e fermi dei treni, come riporta Rbc-Ukraine. Quattro stazioni della metropolitana di Kiev sono state trasformate in rifugi.