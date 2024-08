Bombardieri russi contro l'Ucraina, pioggia di missili e droni iraniani. Blackout d’emergenza, Biden: “Vergognoso”

05:23

Nuovo attacco aereo contrp l'Ucraina: tre morti

Bombardieri e droni russi stanno volando in direzione dell'Ucraina. È l'allarme lanciato dall'aviazione militare di Kiev. "L'aviazione militare ucraina conferma il decollo di diversi bombardieri Tu-95ms dalla base aerea di Engels (Russia sud-occidentale). I missili potrebbero entrare nello spazio aereo ucraino in circa due ore", ha avvertito l'aviazione ucraina intorno alle 4 del mattino ora locale (le 3 italiane) sul social network Telegram, prima di riferire che anche i droni d'attacco si stavano dirigendo verso il Paese.



Allarmi aerei sono in vigore in tutto il Paese, ad eccezione della regione di Odessa (sud) e della città di Kiev, il giorno dopo i massicci attacchi russi contro i siti energetici. Due persone sono morte sempre nella notte tra lunedì e martedì nel distretto di Kryvyi Rig, nell'Ucraina centrale: lo ha annunciato su Telegram il funzionario locale Evgen Sytnychenko. Un uomo ha perso la inoltre la vita nell'attacco di un drone Shahed nella regione di Zaporizhzhia, come ha riferito il governatore locale Ivan Fedorov.