Zelensky: "Riuscito il test sul primo missile balistico ucraino" Kiev, 27 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha annunciato che il test sul primo missile balistico di fabbricazione ucraina è riuscito. La notizia arriva pochi giorni dopo la comparsa sul fronte di un missile-drone a lungo raggio. "Il primo missile balistico ucraino è stato testato con successo. Mi congratulo con la nostra industria della difesa", ha detto Zelenskyj in una conferenza stampa al forum sull'indipendenza dell'Ucraina 2024 a Kiev, rifiutandosi di "fornire ulteriori dettagli sul nuovo missile". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha anche giurato che Kiev risponderà alla nuova ondata di attacchi russi avvenuti durante la notte e che hanno causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre 16. "Risponderemo senza dubbio alla Russia per questo e tutti gli altri attacchi. I crimini contro l'umanità non possono restare impuniti", ha detto Zelensky in un post sui social media.