La gioventù a Torino, il rientro in Russia, il social Vk, Telegram, il patrimonio di 14 miliardi: chi è Pavel Durov

Roma, 25 agosto 2024 - Pavel Durov, 39 anni, fondatore e amministratore delegato del servizio di messaggistica Telegram, miliardario franco-russo, è stato arrestato in Francia, in una vicenda dai contorni misteriosi, sicuramente con molti punti da chiarire. Ed è solo l’ultimo capitolo di una vita condotta tra imprenditoria e tensioni con il potere di Mosca.

L’infanzia in Italia e il rientro in Russia

Nato il 10 ottobre 1984 a San Pietroburgo, Durov si è trasferito in giovane età a Torino per il lavoro del padre, latinista e professore universitario di filologia classica. Ha frequentato le scuole dell'obbligo e trascorso quasi tutta la sua gioventù in Italia, prima di rientrare, nel 2001, in Russia e iscriversi al ginnasio accademico. Durov, che ha una visione libertaria della politica e dell'economia, si è fatto conoscere già nel 2006, quando, appena laureato con lode con una tesi in filologia all'Università di San Pietroburgo (Russia), ha lanciato il social network VKontakte (VK), diventato rapidamente il principale social network russo davanti a Facebook, facendogli guadagnare il soprannome di "Mark Zuckerberg della Russia". Ma il successo di VK ha causato attriti e Durov ha lasciato la Russia nel 2014 dopo aver venduto la piattaforma, che era stata rilevata da persone vicine al governo. All'epoca era nei guai con il Cremlino per essersi rifiutato di consegnare ai servizi di sicurezza russi (Fsb) i dati personali degli utenti, compresi gli attivisti ucraini pro-europei. Successivamente ha raccontato di aver avuto l'idea della messaggistica criptata in seguito alle pressioni esercitate nel suo Paese.

Telegram, Dubai e cittadinanze varie

L’anno di Telegram è il 2013. Con il fratello Nikolai, Pavel ha lavorato allo sviluppo del servizio di messaggistica, mentre viaggiava da un Paese all'altro, poi si è stabilito stabilito a Dubai e ha ottenuto la cittadinanza dell'isola caraibica di Saint Kitts e Nevis. Ha donato 250 mila dollari alla Fondazione per la diversificazione dell'industria dello zucchero del Paese e assicurandosi 300 milioni di dollari in contanti all'interno delle banche svizzere. Nell'agosto 2021 ha anche ottenuto la nazionalità francese grazie a una rara procedura su cui Parigi rimane molto discreta. Nel frattempo Telegram ha conosciuto un successo folgorante - oggi 900 milioni di utenti - proponendosi come paladino delle libertà individuali, del rifiuto della "censura" e della riservatezza dei suoi utenti.

Il ruolo di Telegram in Russia

Le cose però si sono molto complicate, anche in un tempo piuttosto breve. Nel 2018 un tribunale di Mosca ha ordinato il blocco dell'applicazione. Fu un fiasco e tre giorni dopo i manifestanti bombardarono ironicamente la sede dell'Fsb con aeroplani di carta, simbolo di Telegram. Da allora, la Russia ha abbandonato i suoi sforzi e il servizio di messaggistica è utilizzato sia dal governo che dall'opposizione, con alcuni "canali" che contano diverse centinaia di migliaia di abbonati. Telegram sta svolgendo un ruolo fondamentale anche nella guerra in Ucraina, documentata da blogger di entrambe le parti che pubblicano le loro analisi e innumerevoli video dei combattimenti.

Taoista e pro-natalista, con 15 miliardi di dollari

Pavel Durov è un personaggio certamente non comune. Assente dai media tradizionali, non esita però a presentarsi sulla sua pagina Telegram, affermando di condurre una vita solitaria, astenendosi da carne e alcol. Sempre vestito di nero, si definisce taoista e coltiva la sua somiglianza con l'attore Keanu Reeves nel film ‘Matrix’. Non è sposato, ha due figli e la compagna, Darja Bondarenko, ha studiato come lui all'Università di San Pietroburgo. Lo scorso luglio si è vantato di essere il padre biologico di oltre 100 bambini grazie alle sue donazioni di sperma in una dozzina di Paesi. Un "dovere civico", ha detto, che lo avvicina al movimento pro-natalista a cui appartengono Elon Musk e diversi miliardari della tecnologia. Secondo la rivista Forbes, la fortuna di Pavel Durov nel 2024 è stimata in 15,5 miliardi di dollari (13,38 miliardi di euro), ma il toncoin, la criptovaluta da lui creata, è crollato di oltre il 15% dall'annuncio del suo arresto.