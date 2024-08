Allarme dell’Ucraina: la Bielorussia ammassa truppe al confine. “Avvistati mercenari ex Wagner, rischio atti ostili”

Kiev, 25 agosto 2024 - Crescono i timori di un ulteriore allargamento della guerra in Ucraina. Gli occhi sono puntati su Minsk che, secondo Kiev, sta effettuando manovre la confine. Il ministero degli Esteri ucraino afferma che la Bielorussia "ammassa" truppe e mette in guardia dal rischio di "atti ostili".

Una nota spiega che "secondo informazioni dell'intelligence ucraina, le forze armate della Bielorussia, sotto il pretesto di esercitazioni, stanno concentrando personale, equipaggiamento, carri armati, l'artiglieria, i lanciarazzi multipli e le difese aeree nella regione di Gomel, vicino ai confini settentrionali dell'Ucraina. Sono stati avvistati anche mercenari dell'ex Wagner".

I presidenti di Bielorussia e Russia, Aleksandr Lukashenko e Vladimir Putin (foto Ansa)

Poi un appello: "Lo svolgimento di esercitazioni vicino al confine e alla centrale nucleare di Chernobyl costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina e per la sicurezza mondiale in generale. Esortiamo i funzionari della Bielorussia – prosegue il comunicato – a non commettere errori tragici per il proprio paese sotto la pressione di Mosca, e le sue forze armate a cessare le azioni ostili e a ritirare le truppe dal confine di stato ucraino a una distanza superiore alla portata dei sistemi di fuoco disponibili in Bielorussia".

Infine il monito: "Sottolineiamo che l'Ucraina non ha mai compiuto, né intende compiere, alcuna azione ostile contro il popolo bielorusso" ma "avvertiamo che, in caso di violazione del confine, l'Ucraina adotterà tutte le misure necessarie per l'autodifesa, e tutti gli assembramenti di truppe, obiettivi e vie di rifornimento in Bielorussia diventeranno bersagli legittimi per le Forze Armate Ucraine".