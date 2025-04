Terremoto a San Diego, paura in California: scossa di magnitudo 5.2

Roma, 14 aprile 2025 – Un forte terremoto ha colpito la California meridionale alle 10,30 ora locale. L'epicentro del sisma di magnitudo 5.2, secondo l'istituto geosismico americano Usgs, è stato registrato a circa quattro chilometri a sud di Julian, che si trova una settantina di km a nord-est di San Diego e a circa 32 chilometri dal confine statunitense con il Messico. Ha tremato anche Los Angeles.

La scossa principale, a 13.4 km di profondità, è stata seguita da almeno 8 scosse minori, di magnitudo massima 3.1, tutte nella stessa zona. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. Eyewitness News ha ricevuto chiamate da spettatori che hanno avvertito la scossa in alcune zone della San Fernando Valley, a Riverside e a Palm Springs. "Non c'è nulla di sorprendente in ciò che vediamo al momento", ha dichiarato la sismologa Lucy Jones. "Non dovrebbero esserci danni strutturali. Se ce ne fossero, si tratterebbe di un edificio in pessime condizioni. Ci sarebbero oggetti spostati dagli scaffali". Jones ha anche assicurato che non c'è alcun allarme tsunami. "Finché il terremoto avviene sulla terraferma, non si vedranno tsunami. La faglia deve essere sott'acqua. Cambiare la forma del fondale oceanico è il modo in cui si crea uno tsunami. In rari casi, è possibile farlo con una semplice frana, ma non si innescherà una frana abbastanza grande da causare alcun tipo di tsunami finché non si supera la magnitudo 7".