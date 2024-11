Ucraina, ok da Biden all’uso degli Atacms “ma solo nel Kursk per fermare le truppe nordcoreane”

Roma, 18 novembre 2024 – Via libera degli Usa all'uso di missili a lungo raggio (gli Atacms) in Russia da parte dell’Ucraina. "Ma gli attacchi non si fanno a parole. Queste cose non vengono annunciate. I missili parleranno da soli. Di sicuro lo faranno", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al Paese, ricordando che "uno dei punti chiave" del suo ‘Piano per la vittoria’ riguarda proprio "le capacità a lungo raggio" per l’esercito di Kiev. Secondo il sito di informazione Axios, però, l’autorizzazione di Joe Biden riguarda solo la regione di Kursk e ha l’obiettivo di dissuadere la Corea del Nord dall'inviare altre truppe in Russia per la guerra. E proprio da Pyongyang arrivano le critiche di Kim Jong Un sulla politica degli Stati Uniti e dell'Occidente in Ucraina che rischia di innescare un conflitto globale. Intanto un nuovo appello alla pace e un “rapido cessate il fuoco” arriva dalla Cina.

Guerra in Ucraina: tra attacchi missilistici e linea del fronte

Le news della guerra in diretta